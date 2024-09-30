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Китайские астронавты планируют высадиться на Луну к 2030 году и недавно представили новый космический костюм для этой миссии.

Китай продвигается к достижению своей амбициозной цели отправить астронавтов на Луну к 2030 году, продемонстрировав специально разработанные для своей команды скафандры, которые могут стать частью эпохальной космической экспедиции, что станет значительным достижением в космических исследованиях...

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Китайские астронавты планируют высадиться на Луну к 2030 году и недавно представили новый космический костюм для этой миссии.

Последнее красное и белое обмундирование, представленное Китайским национальным космическим управлением (КНКУ) на выходных, создано для выдерживания суровых температурных колебаний, радиации и пыли на Луне, предоставляя астронавтам гибкость для выполнения задач на поверхности Луны, согласно официальным СМИ КНКУ.

Костюм оснащен встроенными камерами для дальнего и ближнего действия, операционной консолью и солнцезащитным щитком, как показано в трансляции CCTV, где астронавты Чжай Чжиган и Ван Япин демонстрируют гибкость и мобильность костюма, например, выполняя трюки, такие как подъем по лестнице.

Мировое внимание было приковано к этому технологическому достижению.

Глава SpaceX Илон Маск поделился постом с видео CCTV на платформе X, сопроводив его ироническим комментарием о якобы бюрократии в Федеральном управлении гражданской авиации США (ФАА).

CNN связалась с ФАА для комментария.

Достижения SpaceX, а также личное состояние Маска были поддержаны крупномасштабными правительственными контрактами после того, как NASA привлекло частный сектор для космической Exploration и логистики.

Пионер космоса

Представление костюма для посадки на Луну происходит в то время, когда Китай стремится стать значимым игроком в космической отрасли, области, представляющей интерес для стран, в том числе США, не только для научных достижений, но и для ресурсов и национальной безопасности.

КНКУ провело серию сложных роботизированных миссий на Луну в последние годы, например, вернуло образцы лунного грунта с обратной стороны Луны в этом году. Его цель - стать второй страной, посадившей астронавтов на Луну, с запланированной первой пилотируемой миссией "к 2030 году".

США, которые не отправляли астронавтов на Луну с 1972 года, также планируют отправить экипаж в этом десятилетии, although the initial Artemis III mission schedule has been delayed till at least September 2026. NASA revealed a prototype of its Artemis III suit, the AxEMU, in 2023.

Новый привлекательный костюм Китая был широко приветствован в официальных СМИ как важный шаг в расписании лунной миссии страны, с экспертами, подчеркивающими необходимость костюма, специально разработанного для лунных условий по сравнению с теми, которые используются астронавтами на китайской орбитальной станции Tiangong.

Тонкая экзосфера Луны делает ее суровой средой, подвергающейся tanto солнечным лучам, как и холоду космоса. Например, температуры поблизости от экватора Луны могут достигать поразительные 121°C днем и падать до ледяных -133°C ночью, согласно NASA.

“Во время внекорабельной деятельности на Луне астронавты будут находиться в суровой естественной лунной среде, подвергаясь сложным факторам окружающей среды, таким как высокий вакуум и низкая гравитация, лунная пыль и лунный грунт, сложный рельеф лунной поверхности, высокие и низкие температуры и сильная радиация”, - сказал Ву Чжицюань, заместитель главного конструктора систем астронавтов в Центре исследований и тренировки астронавтов Китая, CCTV.

Кроме того, дизайн нового костюма был похвален за его эстетику, с государственными СМИ, приписывающими красные полосы на его верхних конечностях лентам "летающих апсар", или божеств в древнем западно-китайском искусстве, в то время как нижние конечности напоминают "пламя ракетного двигателя".

Другой конструктор, Ван Чунхуй, сказал государственным СМИ, что пропорции костюма придадут астронавтам более энергичный и впечатляющий вид, делая Китай сильным и привлекательным, когда они ступят на Луну.

Ранее в этом году китайские власти объявили название космического корабля для пилотируемой лунной миссии - Менгчжоу, или "Сонный корабль", и посадочного аппарата, Ланьюэ, или "Обнимающий Луну".

Миссия является частью более широких целей Китая, в том числе планов по созданию международной лунной исследовательской станции на южном полюсе Луны к 2040 году.

Мир следит за тем, как Китай стремится стать значимым игроком в космической Exploration, с планами стать второй страной, посадившей астронавтов на Луну к 2030 году. Последнее лунное костюм Китая, оснащенное функциями, специально разработанными для лунных условий, получило похвалу от экспертов и официальных лиц.

Лицо, находящееся под расследованием по подозрению в причастности к противоправным деяниям

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