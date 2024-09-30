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Китайские астронавты хотят приземлиться на Луну к 2030 году. Они недавно приобрели новый космический костюм, чтобы облегчить это.

 and  Grigoriy Williams
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28 сентября 2024 года Ян Ливэй, будучи заместителем главного конструктора пилотируемых космических...
28 сентября 2024 года Ян Ливэй, будучи заместителем главного конструктора пилотируемых космических программ Китая, представляет spacesuit для исследования Луны в оживленном городе Чунцине.

Китайские астронавты хотят приземлиться на Луну к 2030 году. Они недавно приобрели новый космический костюм, чтобы облегчить это.

Последнее красное и белое облачение, представленное Китайским национальным космическим агентством (КНКА) на выходных, разработано для выживания в экстремальных температурах, радиации и пыли на Луне. Оно обеспечивает астронавтов необходимой физической гибкостью для выполнения задач на поверхности Луны, как сообщили государственные СМИ.

Космический костюм оснащен встроенными камерами для дальнего и ближнего действия, операционной консолью и защитным от бликов шлемом, согласно ролику государственного телеканала CCTV. Популярные китайские астронавты Цхай Чжиган и Ван Япин продемонстрировали гибкость костюма, сгибаясь и поднимаясь по лестнице в видео.

Эта инновационная технология получила международное признание.

Илон Маск, CEO SpaceX, разместил видео CCTV на платформе X, сопроводив его собственными комментариями.

«Между тем, в Америке ФАА душит национальную космическую программу красной лентой!» – написал он, как будто подчеркивая быстрое продвижение Китая в области космической Exploration по сравнению с Соединенными Штатами.

CNN связался с ФАА за комментариями.

Успех SpaceX и личная состоятельность Илона Маска были поддержаны значительными правительственными контрактами, так как NASA приветствует частный сектор для космической Exploration и логистики.

Лидер космической гонки

Обнаружение Китаем костюма для посадки на Луну совпадает с его стремлением стать глобальной космической державой – сферой, которую нации, в том числе Соединенные Штаты, все больше используют для научной пользы и стратегических ресурсов.

Китайское национальное космическое управление выполнило серию все более сложных роботизированных миссий на Луну, таких как первое в истории извлечение образцов лунного грунта с обратной стороны Луны в этом году. Они стремятся стать второй страной, посадившей астронавтов на Луну, с планами запустить свою первую пилотируемую миссию к 2030 году.

США, которые не отправляли астронавтов на Луну с 1972 года, также планируют отправить экипаж в этом десятилетии, although они отложили первоначальный график для своей миссии Артемида III до хотя бы сентября 2026 года, как объявило NASA ранее в этом году. В 2023 году они представили прототип своего костюма Артемида III, AxEMU.

Китайский новый костюм был широко приветствован в государственных СМИ как значительный шаг в расписании пилотируемых миссий Китая, с экспертами, подчеркивающими необходимость костюма, специально разработанного для лунных условий, а не тех, которые используются при выходе в открытый космос на орбитальной космической станции Tiangong Китая.

Тонкая экзосфера Луны делает ее сложной средой, с температурами, поднимающимися близко к экватору Луны до 121°C днем и опускающимися до -133°C ночью, согласно NASA.

«Во время внекорабельной деятельности на Луне астронавты будут находиться в суровой естественной лунной среде. Сложные факторы окружающей среды, такие как высокий вакуум, низкая гравитация, лунная пыль и лунный грунт, сложный рельеф лунной поверхности, экстремальные температуры и сильная радиация, значительно повлияют на работу и защиту», – сказал Ву Чжицюань, заместитель главного конструктора систем астронавтов в Центре исследований и тренировки астронавтов Китая, государственному телеканалу CCTV.

Кроме того, эстетика костюма также была оценена, с государственными СМИ, описывающими красные полосы на его верхних конечностях как вдохновленные лентами от «летающих апсар», или божеств, и нижние конечности, напоминающие «пламя ракетного запуска».

Другой конструктор, Ван Чуньхуи, сказал государственным СМИ, что пропорции костюма сделают астронавтов более бодрыми и величественными, представляя Китай на Луне мощно и красиво.

Ранее в этом году китайские официальные лица объявили название космического корабля для пилотируемой лунной миссии – корабль назван Мэнчжоу, или «Сосудище Мечты», а посадочный аппарат, Ланьюэ, или «Обнимающий Луну».

Миссия является частью более широкого набора лунных целей, в том числе амбиций Китая построить международную лунную исследовательскую станцию на южном полюсе Луны к 2040 году.

Новый костюм для Луны сочетает в себе стильные элементы, такие как красные полосы, вдохновленные китайской мифологией, чтобы сделать астронавтов более бодрыми и величественными на Луне.

Чтобы эффективно справиться с экстремальными условиями на Луне, Китайское национальное космическое агентство фокусируется на создании костюма, сочетающего функциональность с привлекательным стилем для своих лунных миссий.

Лицо, расследуемое в связи с предполагаемым вовлечением в противоправную деятельность

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