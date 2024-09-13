Китайский законодатель повышает пенсионный возраст для женщин старше 50 лет, чтобы укрепить национальные финансы.

Впервые с 1950-х годов Китай повысил возраст выхода на пенсию. В недавний пятничный день парламент проголосовал за то, чтобы мужчины выходили на пенсию в 63 года вместо 60, как сообщают государственные СМИ. Возраст выхода на пенсию для женщин будет зависеть от их профессии и варьироваться от 55 до 58 лет. В настоящее время рабочие на фабриках в Китае могут выходить на пенсию в 50 лет, в то время как офисные работницы - в 55 лет.

Новые пенсионные нормы будут поэтапно внедряться в течение 15 лет, начиная с января. Например, мужчина, родившийся в январе 1971 года, сможет выйти на пенсию в августе 2032 года в возрасте 61 года и 7 месяцев, согласно представленной схеме. Мужчина, родившийся в мае 1971 года, сможет выйти на пенсию в январе 2033 года в возрасте 61 года и 8 месяцев.

Китай ожидает сокращения населения. Средний возраст рабочей силы растет, что требует принятия таких мер. Как отмечает ученый Сюйцзянь Пэн, изучающий демографические процессы в Китае и их экономические последствия в Университете Виктории в Австралии, "Мы наблюдаем рост числа людей, достигших пенсионного возраста, что создает высокое давление на пенсионный фонд. Я считаю, что пришло время принять серьезные меры". Возраст выхода на пенсию, установленный в 1950-х годах, соответствовал средней продолжительности жизни около 40 лет в то время.

К концу 2023 года в Китае будет около 300 миллионов человек старше 60 лет. Этот показатель прогнозируется на уровне 400 миллионов к 2035 году, превысив население США. Китайская академия общественных наук ранее предсказывала, что государственный пенсионный фонд исчерпает средства к тому времени. "Это вызов в любом случае", - заметил Яньчжун Хуанг из think tank Совета по международным отношениям. "Однако в Китае, с его многочисленным пожилым населением, вызов еще более острый".

Кроме того, рождаемость снижается из-за финансовых ограничений, которые сдерживают молодых людей от рождения детей. В 2022 году Национальное бюро статистики подтвердило переход от роста населения к его сокращению. В 2023 году население продолжало сокращаться, уменьшившись на 2 миллиона человек.

В свете растущего числа людей, достигших пенсионного возраста, предприятия в Китае, вероятно, будут вкладывать средства в большее количество кассовых аппаратов для управления потоком пенсионеров, снимающих свои пенсии. Увеличение возраста выхода на пенсию также приведет к более длительному периоду продаж в розничных магазинах, так как пенсионеры будут иметь больше времени для траты своих пенсионных сбережений.

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