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Китайский законодатель повышает пенсионный возраст для женщин старше 50 лет, чтобы укрепить национальные финансы.

 and  Viktoriya Miller
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Китайские законодатели повышают возраст выхода на пенсию для женщин до 50 лет, стремясь укрепить...
Китайские законодатели повышают возраст выхода на пенсию для женщин до 50 лет, стремясь укрепить государственные финансы.

Китайский законодатель повышает пенсионный возраст для женщин старше 50 лет, чтобы укрепить национальные финансы.

Впервые с 1950-х годов Китай повысил возраст выхода на пенсию. В недавний пятничный день парламент проголосовал за то, чтобы мужчины выходили на пенсию в 63 года вместо 60, как сообщают государственные СМИ. Возраст выхода на пенсию для женщин будет зависеть от их профессии и варьироваться от 55 до 58 лет. В настоящее время рабочие на фабриках в Китае могут выходить на пенсию в 50 лет, в то время как офисные работницы - в 55 лет.

Новые пенсионные нормы будут поэтапно внедряться в течение 15 лет, начиная с января. Например, мужчина, родившийся в январе 1971 года, сможет выйти на пенсию в августе 2032 года в возрасте 61 года и 7 месяцев, согласно представленной схеме. Мужчина, родившийся в мае 1971 года, сможет выйти на пенсию в январе 2033 года в возрасте 61 года и 8 месяцев.

Китай ожидает сокращения населения. Средний возраст рабочей силы растет, что требует принятия таких мер. Как отмечает ученый Сюйцзянь Пэн, изучающий демографические процессы в Китае и их экономические последствия в Университете Виктории в Австралии, "Мы наблюдаем рост числа людей, достигших пенсионного возраста, что создает высокое давление на пенсионный фонд. Я считаю, что пришло время принять серьезные меры". Возраст выхода на пенсию, установленный в 1950-х годах, соответствовал средней продолжительности жизни около 40 лет в то время.

К концу 2023 года в Китае будет около 300 миллионов человек старше 60 лет. Этот показатель прогнозируется на уровне 400 миллионов к 2035 году, превысив население США. Китайская академия общественных наук ранее предсказывала, что государственный пенсионный фонд исчерпает средства к тому времени. "Это вызов в любом случае", - заметил Яньчжун Хуанг из think tank Совета по международным отношениям. "Однако в Китае, с его многочисленным пожилым населением, вызов еще более острый".

Кроме того, рождаемость снижается из-за финансовых ограничений, которые сдерживают молодых людей от рождения детей. В 2022 году Национальное бюро статистики подтвердило переход от роста населения к его сокращению. В 2023 году население продолжало сокращаться, уменьшившись на 2 миллиона человек.

В свете растущего числа людей, достигших пенсионного возраста, предприятия в Китае, вероятно, будут вкладывать средства в большее количество кассовых аппаратов для управления потоком пенсионеров, снимающих свои пенсии. Увеличение возраста выхода на пенсию также приведет к более длительному периоду продаж в розничных магазинах, так как пенсионеры будут иметь больше времени для траты своих пенсионных сбережений.

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