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Китайский бум электромобилей заставляет немецких производителей потеть

Продажи двигателей с воспламенением от искры обрушились

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 3 минут
Кроме того, BYD усложняет работу международным производителям автомобилей в Китае.
Кроме того, BYD усложняет работу международным производителям автомобилей в Китае.

Китайский бум электромобилей заставляет немецких производителей потеть

Развитие в Китае вредит немецким производителям автомобилей: продажи электромобилей и гибридов взмывают вверх, спрос на двигатели внутреннего сгорания падает. Это особенно выгодно китайским поставщикам. Volkswagen, Mercedes и другие серьезно обеспокоены.

Двигатель внутреннего сгорания быстро теряет значение в Китае. В 2020 году 94% всех новых автомобилей работали на традиционных топливах, таких как бензин или дизель. К первому полугодию 2024 года эта цифра упала до всего 59%. Об этом свидетельствуют данные по регистрации от специалиста по автоданным Marklines, полученные «Handelsblatt».

В первом полугодии этого года продажи двигателей внутреннего сгорания упали на 12% или 775 000 единиц. В то же время продажи электромобилей и частично электрических автомобилей выросли на 38% или 1,1 миллиона единиц. В июле, согласно Китайской ассоциации автомобильной промышленности (CPCA), было поставлено больше электромобилей и гибридов, чем чистые дизельные и бензиновые автомобили, впервые в истории.

Это резкое изменение приводит к значительному падению продаж, выручки и прибыли западных производителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz, GM и Honda. «Мы явно видим вытеснение традиционных приводов», — объяснил Ян Бургард, глава консалтинговой компании Berylls by Alix Partners. При параллельном сильном росте доли электромобилей в Китае «дominance местных поставщиков растет». Основной причиной кажется технологическое превосходство китайских поставщиков, таких как BYD, Geely или Li Auto, в электроприводах и цифровых приборных панелях по сравнению с их западными конкурентами. В результате рыночная доля китайских поставщиков выросла с 33% до 52% с 2020 года. Немецкие корпорации потеряли почти шесть процентных пунктов, а японские — девять, согласно «Handelsblatt».

Продажи двигателей внутреннего сгорания «красят» баланс долгое время

Немецкая автомобильная промышленность в последние годы не имела конкурентоспособных электромобилей в Китае. Это можно было легко скрыть высокими продажами автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Однако с нынешним падением бизнеса по бензину ситуация становится критической, особенно для массовых производителей, таких как Volkswagen.

Крупнейший автопроизводитель Европы, вероятно, заработает на три миллиарда евро меньше уже в этом году со своими двумя местными совместными предприятиями, SAIC и FAW, чем в 2018 году. В то время совместные предприятия все еще генерировали операционную прибыль более чем в 4,6 миллиарда евро. В первом полугодии 2024 года она не достигла даже одного миллиарда евро — и это на 350 миллионов евро меньше, чем в предыдущем году. Продажи просто рухнули. С 2020 года основной бренд VW потерял объем продаж более чем на 430 000 единиц. И это все еще идет вниз. В первом полугодии этого года поставки сократились еще на четыре процента до 931 000 единиц. Во всех подбрендах рыночная доля группы Volkswagen в Китае упала с 19% до 14% всего за четыре с половиной года.

В Германии, однако, двигатели внутреннего сгорания переживают возрождение. Даже ведутся дискуссии о переносе запрета на новые регистрации двигателей внутреннего сгорания в ЕС, вступающего в силу в 2035 году. В Китае, однако, реальность иная. Это также связано с налоговыми льготами для электромобилей. Во многих мегаполисах есть ограниченное количество номеров на автомобиль. Время ожидания для электромобилей короче, чем для двигателей внутреннего сгорания, что дает им очевидное преимущество. С апреля также действует государственная субсидия для электромобилей, которую скоро планируется удвоить до 20 000 юаней (около 2550 евро), согласно «Handelsblatt».

Даже другой немецкий флагман, Mercedes-Benz, сейчас испытывает трудности в Китае. Как компания в основном работает в премиальном и люксовом сегменте, ее бизнес шел довольно хорошо до сих пор. Однако в первом полугодии этого года был зафиксирован спад на 10% — было продано 352 000 автомобилей, согласно «Handelsblatt». Показатель процентной прибыли от совместного предприятия с китайской государственной компанией BAIC сократился на 15% до 645 миллионов евро по сравнению с предыдущим годом. Особенно тревожно то, что количество импортированных седанов и внедорожников сократилось почти на четверть, с около 80 000 до 62 000 единиц.

Борьба Mercedes-Benz на китайском премиальном рынке, скорее всего, продолжится, поскольку переход к электромобилям, как ожидается, усилится. Китайские поставщики, такие как BYD и Geely, с их технологическими достижениями, скорее всего, еще больше увеличат свою долю на рынке.

Уменьшение спроса на двигатели внутреннего сгорания в Китае не только влияет на немецких производителей, таких как Volkswagen и Mercedes-Benz, но и на японские корпорации, такие как Honda, которые испытывают трудности в конкуренции с технологическим превосходством китайских поставщиков.

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