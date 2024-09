Китай утверждает: "Мы не участвуем в конфликте на Украине"

Совет Безопасности ООН призывает усилить усилия по мирным переговорам в Украине от Вана ЯМинистр иностранных дел Китая Ван Йи призвал Совет Безопасности ООН усилить усилия по мирным переговорам по Украине. Он подчеркнул важность соблюдения трех принципов: предотвращения расширения зоны конфликта, избежания эскалации боевых действий и предотвращения провокаций со стороны любой стороны. Ван сделал эти заявления на высоком уровне заседании Совета Безопасности ООН, на котором также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Ван подчеркнул нейтралитет Китая в ситуации, заявив, что Китай не несет ответственности за кризис в Украине и не участвует в нем. Международное сообщество часто обвиняет Китай в поддержке войны в Украине через значительные поставки оружия России.

23:09 Зеленский Совету Безопасности: "Война не может исчезнуть мгновенно"Президент Украины Владимир Зеленский выразил серьезные сомнения в возможности ведения переговоров с Россией для прекращения текущего конфликта в своей стране. Зеленский описал действия России как международное преступление во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, глядя прямо на президента России Владимира Путина. "В результате, эта война не может просто исчезнуть. Следовательно, эту войну нельзя утихомирить переговорами", - заявил Зеленский. Он продолжил, призывая к действиям.

22:00 Трrump об войне в Украине: "Мы должны уйти"Бывший президент США Дональд Трrump предложил, чтобы США вывели свои войска из украинского конфликта. Трrump пожаловался, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которые баллотировались против него на выборах, втянули США в конфликт. "Теперь они не могут нас вывести. Они не могут этого сделать". Только под его руководством, по словам Трrump, США смогут вывести себя из конфликта: "Я справлюсь с этим. Я буду переговоры, я буду выводить нас. Мы должны уйти".

21:30 Соединенные Штаты предоставляют новую военную помощь УкраинеИсточники сообщили, что США отправляют новую военную помощь Украине на сумму около 375 миллионов долларов. Пакет включает в себя среднедиапазонные кластерные боеприпасы, многократные ракеты, артиллерию и бронемашины, согласно источникам правительства США. Объявление об этой помощи ожидается на следующий день. Этот новый пакет является одним из самых значительных, недавно одобренных. Оружие будет взято из запасов американской армии, чтобы доставить его в Украину быстрее. С начала российского вторжения в 2022 году США предоставили Украине более 56,2 миллиарда долларов военной помощи.

20:54 Украина решительно отвергает идею временной оккупации своей территорииУкраина отвергает любые идеи о принятии временной оккупации своей территории в погоне за мирным урегулированием. Министерство иностранных дел Украины заявило, что полный вывод с территории Украины в пределах ее международно признанных границ является "одним из основных пунктов формулы мира президента Украины Владимира Зеленского". Россия в настоящее время оккупирует примерно одну пятую своей соседней страны и претендует как минимум на пять административных регионов в юго-восточной части страны, а также на полуостров Крым, аннексированный в 2014 году.

20:25 Россия может вскоре призвать подозреваемых в преступлениях для службы в армииПарламент России во вторник одобрил законопроект, разрешающий армии вербовать подозреваемых в преступлениях для участия в конфликте в Украине. Согласно принятому Государственной думой законодательству, даже подозреваемые, не признанные виновными, могут записываться. Если они будут награждены или ранены в бою, их обвинения будут сняты. Законопроект все еще нуждается в одобрении верхней палаты и подписи президента Владимира Путина. На практике российская армия уже вербует преступников для выполнения боевых задач. В обмен на службу на передовой им обещают освобождение. Стоит отметить, что наемническая группа Вагнер также вербовала бойцов таким образом.

19:43 Австралия может предоставить Украине 59 списанных танков Abrams M1A1Согласно сообщениям СМИ, украинские солдаты вскоре могут получить 59 списанных австралийских танков Abrams M1A1, произведенных в США, для борьбы с вторгшимися российскими войсками. Правительство Австралии якобы сотрудничает с администрацией Байдена, чтобы отправить танки на поле боя. Стоит отметить, что украинское сообщество в Австралии выступало за этот шаг после того, как обнаружило, что излишки военной техники Австралии продаются на онлайн-аукционах коллекционерам.

18:50 Два российских подростка арестованы по подозрению в поджоге военного вертолетаВ Сибири два российских подростка были арестованы по подозрению в поджоге военного вертолета. Суд в Омске приговорил 16-летних к двухмесячному заключению под стражу, их обвиняют в "терроризме". Если их признают виновными, они могут получить до 20 лет тюремного заключения. Согласно телеграм-каналу, близкому к властям, студенты проникли на военную базу в субботу и бросили коктейль Молотова в вертолет MI-8. В опубликованном телеграм-видео они признались, что были завербованы для этого акта на платформе и им обещали около 18 000 евро. Личность рекрутера остается неизвестной.

18:17 Пропагандист Wagner задержан в Чаде

Задержание трех россиян, в том числе Максима Шугалея, санкционированного ЕС пропагандиста наемной группы Wagner, и его сотрудника Самера Суэйфана, привело к напряженным отношениям между Россией и Чадом. Шугалей и Суэйфан, которых Россия представляет как социолога и его переводчика, ранее были задержаны в Ливии по обвинению в манипулировании выборами. Согласно российским сообщениям, они были задержаны на аэропорту Чада по прибытии 19 сентября. 21 сентября были задержаны еще трое россиян и один гражданин Белоруссии. Посол Чада в Москве якобы сообщил РИА Новости, что мужчин скоро передадут российским властям. Обвинения против них остаются неясными.

17:40 Президент Ирана Песешкян посетит саммит в России и встретится с ПутинымПрезидент Ирана Масуд Песешкян планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в октябре в Россию. Песешкян примет участие в саммите БРИКС и проведет двусторонние переговоры с Путиным. Как заявила представитель правительства Тегерана, соглашение о "стратегическом партнерстве" между Ираном и Россией близко к завершению, но подробностей нет.

17:07 Страк-Циммерманн отвергает изменение политики в отношении УкраиныПредседатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Страк-Циммерманн (ФДП) решительно выступает против смены курса своей партии в отношении Украины. В свете недавних выборов она подчеркнула важность объяснения гражданам, что поддержка Украины служит "нашим собственным интересам". "Если Путин преуспеет (...), если мы позволим это, это не будет последней войной", - заявила политик ФДП в программе RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Байден в ООН: "Мы не ослабим поддержку Украины"Президент США Джо Байден призвал Генеральную ассамблею ООН продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. "Мы не ослабим поддержку Украины", - подчеркнул Байден. Война Путина в Украине провалилась.

16:25 С октября украинские автомобили в Германии должны быть зарегистрированы как немецкиеС октября автомобили, принадлежащие украинским беженцам в Германии более года, должны быть зарегистрированы. Федеральное правительство установило необходимый правовой механизм для этого. До 30 сентября действуют специальные правила для украинских автомобилей в федеральных землях. Новая процедура описана в руководстве по вопросам и ответам, созданном Федеральным министерством транспорта и федеральными землями в течение последних месяцев. Требуются документы, такие как личный ID с латинским именем, украинский регистрационный сертификат и доказательство страхования. Цифровые украинские документы неприемлемы, и украинские номерные знаки должны быть заменены после регистрации.

15:40 В результате ракетных ударов России в восточной Украине погибли мирные жителиМножественные ракетные удары России по восточному украинскому городу Харькову привели к гибели мирных жителей. По данным губернатора Олега Синегубова, погибли три человека, более дюжины ранены. По сообщениям, управляемая ракета попала прямо в высотное здание. Ранее мэр Игорь Терехов сообщал о ракетных ударах в четырех районах города и двух поврежденных высотных зданиях.

15:15 Вооруженные силы Германии отрабатывают сценарий обороны в порту ГамбургаВооруженные силы Германии проведут крупные учения по обороне в порту Гамбурга с четверга по субботу под названием "Красная буря Альфа". Ландескомендатура Гамбург будет обеспечивать безопасность части порта с помощью сил внутренней безопасности, в том числе установкой КПП. Цель состоит в том, чтобы защитить критически важную инфраструктуру для обороны, поддерживать ситуационную осведомленность на всех уровнях и эффективно общаться со всеми участниками. Гражданское движение не будет затронуто учениями. После нарушения Россией международного права нападением на Украину возможна традиционная война в Европе в течение следующих пяти лет, согласно заявлению. НАТО планирует совместно противодействовать этому, быстро перебросив союзные войска с запада на восток. "Германия, из-за своего геостратегического положения, играет роль хаба. Поэтому организация военных перевозок по железной дороге, шоссе или воздуху, поставки продовольствия, кроватей или топлива, или обеспечение безопасности целых колонн автомобилей должна быть отработана, чтобы обеспечить убедительный сдерживающий эффект", - говорится в заявлении.

14:30 Зеленский призывает США инвестировать в энергетическую инфраструктуру УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в энергетический сектор Украины во время своего визита в США. "Основной фокус был на подготовке украинской энергетической системы к зиме", - написал Зеленский в социальных сетях. Страна боится еще одной зимы отключений электроэнергии из-за войны, причиненной Россией. Зеленский предложил стимулы. "Это предложение от нас. Это один из пунктов нашего плана победы", - сказал он в опубликованном видео. В Нью-Йорке присутствовали представители энергетических, финансовых и страховых компаний, а также глава Агентства США по международному развитию (USAID) Сэмэнта Пауэр.

13:55 Военный эксперт считает украинское наступление в Курске успешнымВоенные эксперты расходятся во мнениях о том, было ли украинское наступление в российском Курске успехом или провалом для Киева. Военный эксперт Нико Ланге считает его успехом и написал в X, что "в то время как Зеленский в Нью-Йорке обсуждает украинский план мира, нужно представить, что ему пришлось бы делать это без Курского наступления. Само по себе это делает ценность и успех Курского наступления очевидными".

13:17 Киев: "Стратегия триумфа" включает предложение о присоединении к НАТО"Стратегия триумфа" президента Украины Владимира Зеленского для Киева включает предложение о присоединении Украины к НАТО. Союзники страны, подвергшейся нападению России, должны выдвинуть приглашение Украине присоединиться к западному военному альянсу, не обращая внимания на угрозу эскалации со стороны Москвы, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Нью-Йорке. Стратегия включает tanto военные, как и дипломатические аспекты. Россия оправдывает свою войну против Украины, среди прочего, из-за стремления Киева присоединиться к НАТО.

12:42 Вслед за заявлениями Зеленского: Россия тверда в своих военных целях Несмотря на попытки Киева вести переговоры, Москва остается привержена своим военным целям на Украине. "Как только эти цели будут достигнуты, каким-то образом, специальная военная операция будет завершена", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, имея в виду жестокий российский конфликт, длящийся уже 2,5 года. Он отреагировал на заявления Зеленского во время его визита в США, где украинский президент упомянул, что конец войны может наступить раньше, чем ожидалось. Зеленский представляет свою так называемую стратегию победы в США, чтобы оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров. Цели России включают хотя бы контроль над украинскими регионами Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Москва также стремится предотвратить вступление Украины в НАТО. В прошлом также предлагалось свергнуть правительство в Киеве. Многие эксперты считают, что конечная цель России - контроль над всей Украиной.

11:59 Ситуация в Вугледаре ухудшается - Россия, возможно, применяет нечестные тактики Ситуация вокруг города Вугледар критическая и ухудшается, согласно Deepstate, военному каналу. "Россияне пытаются окружить поселение, одновременно превращая его в руины с помощью артиллерии и других средств". Deepstate не сообщает об entry Russian troops (entry from 09:27). "Дожидаться конца означает ставить остатки нашей военной силы выше цены Вугледара, что неприемлемо. Мы должны были подумать о последствиях раньше, но теперь уже поздно. Солдаты 72-й бригады не сдаются и держатся изо всех сил". Согласно Nexta, европейскому СМИ, Россия вновь применяет тактику "выжженной земли", сильно бомбя Вугледар с воздуха:

11:15 Высокоразрешающие спутниковые снимки показывают масштабные разрушения на российских складах боеприпасов Украина недавно провела несколько значительных ударов по складам боеприпасов, уничтожив большие количества российских ракет, артиллерийских снарядов и другого снаряжения. Высокоразрешающие спутниковые снимки от Maxar показывают масштаб последних ударов в Октябрьском и Торопце:

10:46 Разрушительные атаки в Запорожье: один погибший, несколько раненых и значительные разрушения Российские атаки на юго-восточный украинский город Запорожье привели к гибели одного человека и ранению шести других, как сообщает местная власть. В течение двух часов после полуночи в понедельник город был подвергнут "массивным воздушным атакам", сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям. "Один человек погиб, и шестеро получили ранения, в том числе 13-летняя девочка и 15-летний мальчик", - написал губернатор Запорожской области Иван Федоров в Telegram. Загорелись жилые дома и объекты инфраструктуры. По словам сотрудника городской администрации, 74 многоквартирных дома и 24 частных дома были повреждены в различных частях города.

10:07 Мунц о экипаже российского авианосца: "Авианосец, скорее всего, больше не выйдет в море" Экипаж российского авианосца "Адмирал Кузнецов" якобы направляется на фронт, сообщает Forbes. Корабль известен своей серией неудач, объясняет Мунц, корреспондент ntv из Москвы. Переброска экипажа может быть еще одним признаком финансовых трудностей России.

09:27 Опорный пункт сопротивления: Вугледар, возможно, на грани? Российские войска начали захватывать восточный украинский город Вугледар, сообщают государственные СМИ и блогеры. "Российские подразделения вошли в Вугледар - осада города началась", - пишет Юрий Подоляка, про-российский военный блогер из Украины. Другие про-российские военные блогеры также сообщают об атаке. Государственные российские СМИ сообщают, что город, расположенный в Донецкой области, окружен, и бои идут к востоку от поселения. Военный эксперт полковник Рейснер говорит ntv.de, что российские войска приближаются к Вугледару с разных сторон, как к щипцам. "Вугледар рискует быть окруженным. Можно предположить, что 72-я механизированная бригада, оснащенная танками и бронетранспортерами, не сможет удержать район".

08:59 Россия и Украина ведут ночную войну беспилотников Российская противовоздушная оборона якобы сбила 13 украинских дронов за ночь, сообщает ТАСС, государственное информационное агентство России, со ссылкой на данные Министерства обороны России. Шесть были перехвачены в регионах Белгород и Курск, и один в регионе Брянск. В то же время Украинские ВВС сообщают, что Россия атаковала 81 дроном и четырьмя ракетами за ночь, из которых 79 были сбиты или принуждены к посадке. На данный момент нет сообщений о жертвах или ущербе.

08:17 Четкая позиция Дании по дальнобойным ударам по России Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призывает союзников Украины одобрить использование западного оружия с увеличенной дальностью действия против России. "Давайте положим конец дебатам о красной черте", - предлагает Фредериксен в интервью Bloomberg. Она подчеркивает, что самая главная красная черта уже пересечена - российское вторжение на Украину. Фредериксен повторяет, что никто из России не должен диктовать, что правильно в НАТО, Европе или на Украине.

07:38 Скрытие жертв среди российских солдат для экономии компенсаций По данным украинской военной разведки, погибших российских солдат на поле боя тайно хоронят и объявляют пропавшими без вести, чтобы избежать выплат крупных компенсаций их семьям. "Убивают, бои продолжаются, жарко, они начинают вонять, так мы их прямо там и хороним, а потом они считаются пропавшими без вести. И если пропавшими без вести, семьи не получают компенсацию. Понял?" - объясняет мужчина жителю российской области Белгород в разговоре, который якобы был записан. Сумма компенсации за каждого погибшего солдата якобы варьируется от $67,500 до $116,000.

06:59 Отсутствие признаков мирных устремлений России

Хотя президент Украины Зеленский продвигает свой "план победы" в США, нет никаких признаков того, что Россия намерена прекратить конфликт. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Россия продолжает выражать нежелание участвовать в мирном урегулировании, не предусматривающем полную капитуляцию Украины и уничтожение украинского государства. Высокопоставленные российские официальные лица недавно выразили сомнения в участии в следующем мирном саммите, а представитель Кремля Песков вновь заявил, что Россия не готова обсуждать никакие другие условия, кроме капитуляции Украины, называя НАТО и Запад врагами. ISW также предполагает, что Россия использует концепцию "мирных планов" и "переговоров" для давления на Запад, чтобы вынудить Украину сделать предварительные уступки в вопросах своего суверенитета и территориальной целостности.

06:27 Зеленский: Решительные шаги США могут ускорить окончание российской агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решительные действия правительства США могут ускорить окончание российской агрессии против Украины в течение следующего года. Зеленский выразил это мнение в посте в своем Telegram-канале после встречи с bipartisan американской конгрессменской делегацией. В настоящее время он находится в США для участия в сессиях Генеральной ассамблеи ООН и представления своего "плана победы" правительству США.

05:44 Пожарная атака на вертолет Ми-8 в Омске подростками

Два подростка пытались поджечь вертолет Ми-8 на российской военной базе в Омске с помощью коктейля Молотова, как сообщается в Telegram-канале Baza. 16-летних подростков позже арестовали и якобы признались, что им предложили $20,000 через Telegram за проведение атаки. Вертолет получил значительные повреждения, как сообщается в российских СМИ. Ранее происходили подобные поджоги, например, 11 сентября, когда двое несовершеннолетних подожгли вертолет Ми-8 на аэродроме в Ноябрьске в Тюменской области. Зафиксировано множество случаев саботажа в различных регионах России, в том числе крушения поездов. В январе военная разведка Украины (ГУР) заявила, что некоторые российские железные дороги были атакованы "неизвестными врагами режима Путина".

04:44 Г7 обсудит поставки дальнобойных ракет Украине

Министры иностранных дел стран G7 рассмотрят вопрос о возможной поставке дальнобойных ракет Украине, которые могут поразить территорию России, на встрече в понедельник. Об этом объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Josep Borrell на Генеральной ассамблее ООН. Также сообщается, что Россия получает новые виды вооружения, в том числе иранские ракеты, несмотря на отрицания Тегерана.

03:50 Зеленский: "Мир может быть ближе, чем кажется" Президент Украины Владимир Зеленский выражает оптимизм в отношении скорого разрешения конфликта с Россией. "Я думаю, мы ближе к миру, чем кажется", - говорит Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News. Он подчеркивает важность продолжения поддержки США и его партнеров в усилиях Украины по достижению мира.

02:50 Жертвы российских атак на Запорожье Российские силы провели серию атак на юго-восточный украинский город Запорожье вечером, в результате чего погиб один человек и были ранены пять, в том числе 13-летняя девочка. Ранее в течение дня и ночи в городе произошло не менее 23 случаев ранений. якобы были разрушены два дома, а тип используемого оружия остается неясным. Российские силы также атаковали инфраструктуру в городе, в результате чего возник пожар, который был быстро ликвидирован без жертв.

01:29 Украинские войска испытывают давление в регионе Покровск Украинские войска продолжают испытывать давление на востоке страны, согласно своим собственным обновлениям. Генеральный штаб в Киеве сообщает, что ситуация в Покровске и Курахове остается напряженной в своем вечернем отчете. Из 125 российских атак вдоль линии фронта более половины были направлены в этот конкретный регион. Военное руководство Украины считает, что большинство российских усилий были сосредоточены на Покровске. Несмотря на похвалу независимых наблюдателей украинским войскам за замедление российского продвижения к стратегически важному Покровску, ситуация остается опасной для защитников перед Курахове, расположенным дальше на юго-востоке. Несколько подразделений находятся под угрозой окружения из-за продвижения российских войск вблизи горнодобывающего города Хирнык. Аналогично, российские войска обходят оборонительные позиции дальше на юге вблизи города Вугледар, который они пытались захватить ранее через фронтальные атаки.

00:28 Американский гражданин приговорен в России к шести годам лишения свободы за попытку похищения ребенкаАмериканский гражданин получил шестилетний тюремный срок в России за попытку вывезти своего русского сына за границу без согласия матери, как сообщает суд. Суд в Калининграде признал мужчину виновным в попытке "похищения". Он отбудет наказание в исправительной колонии. По приговору, американец пытался вывезти своего четырехлетнего сына за границу без согласия матери в июле 2023 года. Он якобы пытался перейти границу с Польшей через лес, но был остановлен пограничниками. Отношения между США и Россией остаются напряженными из-за конфликта на Украине.

23:14 Смертельные случаи после атаки на российский village возле украинской границыАтака на российский village Архангельское, расположенный в пяти километрах от границы, привела к трем смертельным случаям, сообщает местная администрация. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, village был обстрелян украинскими силами в понедельник. Погибли два взрослых и один подросток, двое других, в том числе ребенок, были ранены, согласно заявлению губернатора.

22:13 Зеленский благодарит Шольца за поддержку Германии после встречи в Нью-ЙоркеПрезидент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке. "Мы глубоко благодарны Германии за поддержку", - написал Зеленский в Twitter. "Вместе мы спасли бесчисленное количество жизней и, безусловно, имеем потенциал для дальнейшего укрепления безопасности на всем европейском континенте". Однако Шольц вновь подтвердил позицию Германии против предоставления Украине продвинутых вооружений.

21:35 Forbes: Экипаж авианосца "Адмирал Кузнецов" направлен на войну, авианосец приходит в упадокЕдинственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" испытывал проблемы с момента своего запуска в 1980-х годах, в том числе ограниченные развертывания и несколько инцидентов. Как сообщает Forbes, солдаты из 15-тысячного экипажа авианосца "Адмирал Кузнецов" были направлены на войну в Украину, но не на своем авианосце. Вместо этого они служат отдельным батальоном. Упадок авианосца "Адмирал Кузнецов" называется одним из факторов частых наборов новых бойцов, оцениваемых в 30 000 в месяц. Сейчас авианосец находится у побережья Мурманска и может стать там постоянным.

