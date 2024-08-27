- Китай угрожает ответными мерами против Канады в ответ на предложенные тарифы на электромобили.

Китай уведомляет Канаду о мерах возмездия в ответ на введение высоких налогов на электромобили. Как заявило посольство Китая в Канаде, они примут "все необходимые меры" для защиты прав и благополучия своих компаний.

100-процентный налог на китайские электромобили, как указано в заявлении, негативно повлияет на двустороннюю торговлю и экономические связи между Китаем и Канадой. Действия канадского правительства не соответствуют интересам канадских потребителей и предприятий и также препятствуют международным усилиям по борьбе с изменением климата.

Также были повышены налоги в США и ЕС.

Ранее правительство Канады объявило о введении 25-процентного налога на китайскую сталь и алюминиевые изделия, а также на электромобили, что в совокупности составляет 25-процентные пошлины. Министр финансов Христя Фриланд подчеркнула, что эти политики направлены на создание равных условий для местной промышленности. Канадское правительство утверждает, что китайские производители получают выгоду от государственных программ по избыточному производству и более мягких правил в отношении защиты рабочих и окружающей среды.

В мае США добавили дополнительный 100-процентный налог на электромобили из Китая. В июне Еврокомиссия ответила, предложив свою собственную схему, которая включает в себя различные налоговые ставки в зависимости от производителя.

В ответ на введение Канадой 25-процентного налога на китайские электромобили Китай угрожает принять меры возмездия, в частности, упомянув возможность введения таможенных пошлин. Кроме того, посольство Китая в Канаде заявило, что они примут "все необходимые меры" для защиты своих внутренних компаний от этих высоких налогов.

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