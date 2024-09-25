Китай строит боевые беспилотные летательные аппараты для военного использования в России

Россия, похоже, сотрудничает с Китаем над созданием беспилотников с большим радиусом действия, как сообщают источники разведки. Это было бы первым подобным случаем для Китая, так как эти беспилотники, якобы, будут использоваться в Украине. Как сообщает Reuters, российская оборонная компания "ИЭМЗ Купол", дочерняя компания "Алмаз-Антей", якобы разработала и испытала беспилотник "Гарпия-3" с помощью Китая.

Эта информация содержалась в вакансии, поданной Куполом в Министерство обороны России в этом году. Купол также заявил в другом документе, что они могут производить эти беспилотники в больших количествах и использовать их в "специальных операциях", термин, который Россия использует для своего конфликта в Украине.

Купол, Алмаз-Антей и Министерство обороны России отказались комментировать, в то время как Министерство иностранных дел Китая заявило, что не знает о проекте. Китай известен своими строгими правилами экспорта беспилотников.

Возможности беспилотника "Гарпия-3"

Согласно документу, "Гарпия-3" (Г3) может преодолевать расстояния до 2000 километров и нести максимальную полезную нагрузку в 50 килограммов взрывчатых веществ. Два прототипа Г3 и несколько других беспилотников, произведенных в Китае, были доставлены в офис Купола в российском Ижевске для дальнейших испытаний, с участием китайских экспертов, чьи identities остались анонимными, согласно счетам Купола.

Эта доставка была идентифицирована как первое доказательство того, что полностью произведенные в Китае беспилотники были поставлены в Россию с начала конфликта. Документы не раскрывают точное место производства или то, было ли утверждено массовое производство. Китай неоднократно опровергал утверждения о поставках оружия России для использования в Украине.

Предыдущие вклады Китая

Фабиан Хинц, эксперт из Лондонского института стратегических исследований, сказал, что если это будет подтверждено, это может стать значительным развитием. "До сих пор Китай в основном поставлял так называемые двойные товары; компоненты, которые потенциально могут использоваться в производстве оружия. Но в этом случае мы говорим о полных системах вооружения", - объяснил он.

Самуэль Бендетт из Центра нового американского безопасности в Вашингтоне отметил, что Китай, скорее всего, будет осторожен в отношении оказания помощи военной машине России, чтобы избежать международных санкций. Дальнейшее расследование необходимо, чтобы подтвердить, действительно ли Китай производит военные беспилотники для России.

Эффективность беспилотников в конфликте между двумя сторонами стала все более очевидной. Президент России Владимир Путин объявил, что его армия получила около 140 000 беспилотных единиц в 2023 году.

Сотрудничество России и Китая над проектом "Гарпия-3" является значительным, так как два прототипа Г3 и дополнительные беспилотники из Китая были доставлены в Купол для испытаний. Это первый случай, когда полностью произведенные в Китае беспилотники были поставлены в Россию во время конфликта в Украине.

Министерство иностранных дел Китая отрицает involvement в проекте, но поставка этих беспилотников поднимает вопросы о потенциальной роли Китая в поставках военной технологии высокого уровня в Россию, что может повлиять на международные отношения.

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