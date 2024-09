- Китай стремится принести радость Африке, увеличив объем солнечной энергии

Беспорядки, конфискация земель, принудительное переселение. Перед нынешним собранием глав африканских государств с китайской администрацией экологические активисты обращают внимание на одну из проблем китайских инвестиций в Африке, в частности в отношении Уганды. В прибрежной зоне озера Альберт жители сталкиваются с трудностями из-за планируемого строительства нефтеперерабатывающего завода, связанного с проектом по добыче нефти и строительству трубопровода, возглавляемого китайской компанией CNOOC. Международная организация "Права на климат" обвиняет военные силы африканской страны в том, что проект "не только угроза для климата, но и бедствие для прав человека", как заявил исполнительный директор Брэд Адамс.

Это не первый случай подобных обвинений, и, скорее всего, не последний. Согласно исследованию Центра глобальной политики развития (GDPC) в Бостонском университете, участие Китая в Африке часто получает низкие оценки в сфере экологической, социальной и управленческой ответственности из-за пренебрежения экологическими и трудовыми нормами или социальными и управленческими проблемами, связанными с пострадавшими сообществами. Исследование проанализировало некоторые проекты в области энергетической инфраструктуры и специальных экономических зон в Египте, Эфиопии и Нигерии, популярных направлений для инвестиций, и обнаружило, что хотя они создавали рабочие места и стимулировали экономический рост, "есть значительное поле для улучшения" в соответствии с нормами. Нахождение Китая на континенте также усугубляло ситуацию с выбросами парниковых газов из-за слабых или проигнорированных экологических норм, с финансированием, в основном, направленным на угольную энергетику, трудоемкие и ресурсоемкие перерабатывающие отрасли, добычу полезных ископаемых и строительство.

Теперь китайское руководство, которое уже некоторое время фокусируется на климатической нейтральности внутри своих границ, также корректирует свой подход к Африке и делает акцент на зеленых технологиях в экономических отношениях. Фактически, инвестиции в инфраструктуру или проекты "зеленого поля" в рамках инициативы "Пояс и путь" в последние годы сокращаются. На саммите в Пекине, который начнется в четверг, Китай стремится укрепить бизнес с Африкой в области возобновляемой энергии и электромобильности. Учитывая, что китайские автопроизводители и фабрики, производящие солнечную и ветровую технику, накопили существенную избыточную производственную мощность, которую уже сложно продать на рынках ЕС и США, это представляет собой возможность.

За два десятилетия экономического сотрудничества между Китаем и Африкой связи и потоки инвестиций Китая в Африку достигли такого уровня, что Китай стал крупнейшим торговым партнером и основным экспортным направлением для большинства африканских стран. С 2013 года Пекин является крупнейшим двусторонним иностранным прямым инвестором и крупнейшим двусторонним кредитором в Африке. "Глубокие экономические связи и потоки инвестиций Китая в Африку", согласно Бостонскому GDPC, "являются предметом дискуссии о их целях, намерениях и балансе выгод и рисков – с потенциальными долгосрочными последствиями для промышленного развития, модернизации и устойчивой экономической трансформации континента".

Беловая книга "Китай и Африка в новую эпоху: партнерство на равных" Государственного совета Китая в 2021 году сообщает, что с момента создания Форума сотрудничества Китай-Африка (ФОКАК) в 2000 году китайские компании поддержали африканские страны в строительстве или модернизации более 10 000 километров железных дорог, почти 100 000 километров автодорог, около 1000 мостов, почти 100 портов и 66 000 километров линий электропередачи. Согласно данным Главного управления таможни Китая, торговля между Китаем и Африкой достигла рекордного уровня в 282 миллиарда долларов в 2023 году.

"Сделано в Китае" Зеленая технология

Когда президент и лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин откроет девятый саммит Китай-Африка, он призывает своих гостей из стран, таких как Гамбия, Кения, Нигерия, Зимбабве и ЮАР, выбрать низкоэмиссионное промышленное развитие, отдавая предпочтение китайским производителям ветровой и солнечной техники или электромобилей. В то же время Пекин работает над улучшением доступа к сырьевым материалам, необходимым для электромобильности и будущих систем хранения, которые богаты в почве Африки, таким как литий, кобальт и медь в Ботсване, Намибии и Зимбабве.

Перед саммитом официальные лица и эксперты обеих сторон достигли соглашения в Шанхае о "усиленной стратегической кооперации" для оптимизации энергетических структур и в областях низкоэмиссионных технологий, климатически дружественного финансирования и подготовки "зеленых" кадров, как сообщает "China Daily". Переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, как они заявили, является критическим для защиты климата и требует увеличения инвестиций в технологии и инфраструктуру.

Согласно анализу Бостонского университета, китайское финансирование африканских проектов все больше сдвигается в сторону зеленых и высокотехнологичных проектов, а не финансирования строительства мостов или дорог. Финансирование было направлено на солнечные электростанции, factories for electric vehicles or 5G stations for improved internet connectivity. Из 4,2 миллиарда долларов от 13 займов в 2023 году восьми африканским правительствам и двум региональным банкам 500 миллионов долларов были направлены на гидроэлектростанции и солнечные проекты.

Мощность возобновляемой энергии к 2030 году должна вырасти в шесть раз

Африка недавно повысила свои цели для энергетического перехода. Перед Всемирной климатической конференцией 2023 года Африканский союз (АС) обязался на первой Африканской климатической конференции увеличить мощность возобновляемой энергии с нынешних около 50 гигаватт до 300 гигаватт к 2030 году. В результате цели Китая по экспорту возобновляемой энергии могут найти плодородную почву среди африканских делегатов. Однако они также более осторожно относятся к дополнительному долгу.

Китай уже несколько лет активно продвигает защиту климата в своих международных отношениях. В 2015 году он создал "Фонд сотрудничества в области климата "юг-юг" для оказания помощи развивающимся странам в приспособлении к изменению климата. В 2021 году он пообещал АС увеличить инвестиции в чистую энергию и уменьшить финансирование угольных электростанций. В Кении он финансировал строительство 50-мегаваттной солнечной электростанции, которая с 2019 года генерирует электроэнергию для более чем 350 000 человек в 70 000 домохозяйствах.

Мировой институт ресурсов также подчеркивает, что Пекин планирует сконцентрироваться на более мелких и привлекательных инициативах при расширении предложений в области чистой энергии в будущем. Одним из первоначальных совместных проектов, получившим название "Солнечный пояс Африки", является план обеспечить солнечной энергией около 50 000 африканских домохозяйств через децентрализованные системы к 2027 году. Такие проекты, как "мини-сети", состоящие из небольших, самоуправляемых сетей, обычно питаемых солнечной энергией и местным энергохранилищем, часто неэффективны с точки зрения затрат, что затрудняет привлечение частных инвесторов и операторов. Проект "Солнечный пояс" Китая все еще находится на ранней стадии, и эксперты считают, что ему необходима дополнительная поддержка, в частности, для устранения пробелов в исследованиях жизнеспособности для разработчиков.

Солнечная энергия была признана дешевым источником энергии в различных регионах Африки, особенно для домохозяйств, не подключенных к централизованным сетям. Согласно Международному энергетическому агентству (МЭА), в 2022 году бюджет, выделенный на китайские инвестиции в африканские электростанции на угле, мог бы финансировать более половины необходимой новой солнечной мощности. В соответствии с дорожной картой устойчивого развития МЭА для Африки ожидается, что к 2030 году 80% будущей генерации энергии будет происходить от возобновляемых источников, таких как солнечная, ветровая, гидроэлектроэнергия и геотермальная.

Тем не менее, экологические проекты должны уделять больше внимания правам человека и земельным правам. Несмотря на то, что не сообщалось о недовольстве среди сообществ, окружающих крупную солнечную электростанцию в северном Кении, подобные инциденты имели место в угандийском нефтяном проекте. Тем не менее, местные жители сожалеют о том, что они упустили возможность использовать солнечную энергию для орошения, так как мелкие фермеры не были включены в проект. Несмотря на согласие на проект и компенсацию за сданную землю, община теперь сожалеет о сдаче 200 гектаров пастбищ без необходимости.

Европейский союз может выразить озабоченность по поводу нарушений прав человека, связанных со строительством нефтеперерабатывающего завода на озере Альберт, учитывая его обязательства по продвижению устойчивого развития и уважения прав человека в своих внешних отношениях. Европейский союз также может призвать китайское правительство рассмотреть возможность инвестирования в более "зеленые" технологии в Африке, учитывая его собственную концентрацию на нейтральности в отношении климата и декарбонизации.

Читайте также: