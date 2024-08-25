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ЭкономикаНовостиТорговые споры

Китай решительно осуждает последние ограничения экспорта США.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Усиливающееся беспокойство по поводу commercialeнього конфликта между США и Китаем набирает обороты...
Усиливающееся беспокойство по поводу commercialeнього конфликта между США и Китаем набирает обороты в последние несколько недель.

Китай решительно осуждает последние ограничения экспорта США.

США ужесточили регулирование в отношении многочисленных компаний из Китая и России, стремясь заблокировать поставки военной техники в Россию. Пекин решительно осуждает эти лицензии и угрожает ответными действиями.

Китай резко осудил ужесточение США контроля над более чем 100 экспортерами из Китая. Это нарушает глобальное торговое равновесие и препятствует обычным товарообменным операциям, как заявило Министерство торговли в Пекине. Китай обещает принять соответствующие меры для защиты законных интересов своих компаний.

В прошлую пятницу правительство США объявило о решении включить 105 компаний – 42 из Китая, 63 из России и 18 из других стран – в список торговых ограничений. Эти компании sancированы по разным причинам, в том числе за переправку американской электроники в российскую армию и массовое производство дронов, используемых Россией во время захвата Украины. Для продолжения бизнеса этим компаниям теперь необходимо получить специальные лицензии.

Как мировые экономические гиганты, напряженность в связи с потенциальной торговой войной между США и Китаем усилилась в последние недели. Администрация США обвиняет Китай в том, что он с помощью субсидий от государственных секторов стимулирует ключевые отрасли, тем самым затапливая мировые рынки дешевыми излишками. В результате США, а также ЕС ввели пошлины на различные товары, в том числе китайские электромобили.

Кроме того, в связи с усилением торгового конфликта между ЕС и Китаем Министерство торговли в Пекине объявило в среду о дополнительном антидемпинговом расследовании в отношении импорта из ЕС. Пострадавшие товары включают молочные продукты, такие как разные виды сыра, молока и сливок. Ранее, в июне, было начато антидемпинговое расследование в отношении экспорта свинины из ЕС. Правительство Германии оптимистично настроено в отношении достижения соглашения в ходе переговоров.

Усиление торговых tensions между США и Китаем привело к торговым спорам, в которых Китай решительно возражает против ужесточения США контроля над своими экспортерами. Эти спорные действия могут потенциально усугубиться и повлиять на нормальный поток глобальной торговли.

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