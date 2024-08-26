Китай развернул военных на границе с Мьянмой.

В свете ожесточенных конфликтов между милиционными группами, состоящими из представителей различных этнических меньшинств, и военными в Мьянме, китайские военные силы были развернуты для охраны границы. По данным официального заявления, войска из Юньнани, Южного командования, были отправлены для патрулирования этого региона.

Основной целью этой операции является проверка готовности и способности этих подразделений поддерживать безопасность на границе. В течение вторника и четверга запланированы учения с боевой стрельбой, которые пройдут на четырех разных объектах, как сообщили в администрации Юньнани. Последнее подобное учение, проведенное китайской армией вблизи границы с Мьянмой, состоялось в ноябре 2023 года.

Военные Мьянмы смогли захватить власть в результате переворота в феврале 2021 года, сместив демократически избранное правительство Аун Сан Су Чжи и жестоко подавив последовавшие протесты. Оппоненты отстраненного правительства прибегли к вооруженному восстанию.

Военная хунта в Мьянме в настоящее время не только занимается подавлением продемократических повстанцев, но и сталкивается с восстанием милиций этнических меньшинств на севере Мьянмы, которые борются за большую территориальную автономию.

Согласно сообщениям, в январе пять человек получили ранения на китайской стороне, предположительно от шальных пуль. Недавно министр иностранных дел Китая Ван Йи, как сообщает государственное СМИ, выразил протест против любого "хаоса и войны" в Мьянме.

Китай внимательно следит за своей границей с Мьянмой из-за продолжающихся конфликтов. В ответ на просьбы о помощи китайские военные силы были развернуты для помощи в охране границы.

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