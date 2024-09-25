Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности.

В 8:44 утра по пекинскому времени Министерство обороны Китая объявило о запуске испытательного межконтинентального баллистической ракеты (МБР), которая упала в предопределенном районе в глубоководной части Тихого океана, как сообщается в заявлении. В заявлении не уточняется траектория полета ракеты или точное место приземления.

Запуск был рутинным упражнением со стороны Ракетных войск народно-освободительной армии Китая, заявил министерство, подчеркнув, что он не был направлен против какой-либо конкретной страны или цели. Это событие последовало за совместными военно-морскими учениями Китая и России вблизи побережья Японии.

Как сообщает государственное информационное агентство «Синьхуа», Китай уведомил заинтересованные иностранные страны о тесте, хотя и не уточнил, какие страны были проинформированы.

Упражнение успешно оценило работоспособность оружия и оборудования, а также уровень подготовки личного состава, что позволило достичь поставленных целей, добавило Синьхуа.

Это первый случай за более чем 40 лет, когда Китай публично подтверждает успешный тест МБР в Тихом океане.

Китайская Народная Республика признала успех своего первого испытания МБР в 1980 году, которое было запущено в Южно-Тихоокеанский район с космодрома Цзюцюань, расположенного в северо-западной части Китая.

При президенте Си Цзиньпине Китай укрепил свои ядерные возможности и модернизировал Ракетные войска НОАК, элитное подразделение, ответственное за управление растущим арсеналом ядерных и баллистических ракет Китая.

Недавние спутниковые снимки указывают на строительство сотен шахт для межконтинентальных баллистических ракет в пустынях Китая, и Министерство обороны США прогнозирует существенное увеличение числа ядерных боеголовок в арсенале Пекина в течение следующих десяти лет.

По данным годового отчета Пентагона о военной мощи Китая, по состоянию на 2023 год Китай обладал более чем 500 оперативными ядерными боеголовками. К 2030 году предполагается, что Китай будет обладать более чем 1000 боеголовок.

Запуск МБР Китаем в Тихом океане вызывает международные дискуссии, поскольку его последствия ощущаются во всем мире. В свете усиления ядерных возможностей Китая и продолжающейся модернизации его Ракетных войск НОАК, особенно страны Азии, в первую очередь соседи, пристально следят за такими событиями.

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