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Китай приглашает африканских политиков на Китайско-Африканский форум

 and  Max Becker
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Китай приглашает африканских политиков на Китайско-Африканский форум

Китай встречает африканских лидеров с помпой: В понедельник президент ЮАР Сирил Рамафоса был среди африканских глав государств, которые получили пышный прием перед этим недельным Форумом Китай-Африка, который Китай называет крупнейшим дипломатическим событием в стране со времен COVID-19. Более дюжины африканских лидеров планируют присутствовать на саммите, который начнется в среду. Уже в понедельник в Пекине были приняты строгие меры безопасности.

По улицам города развевались баннеры с надписью "Африка и Китай вместе создают светлое будущее". Китай является второй крупнейшей экономикой мира и главным торговым партнером Африки, с двусторонним торговым объемом, достигшим почти $152 миллиардов в первом полугодии.

Саммит направлен на усиление экономического контроля и влияния Китая в Африке. Народная Республика вложила значительные инвестиции в экономические проекты на континенте, отправив множество китайских рабочих для реализации мегапроектов, направленных на увеличение ресурсов стран-хозяев, таких как медь и золото. Глобальная инвестиционная инициатива Китая, Пояс и Путь, привела к строительству портов, железных дорог, аэропортов и промышленных парков в Африке. Тем не менее, инициатива подвергается международной критике за то, что она вгоняет слабые страны в долги и зависимость от Китая.

Согласно исследованию, проведенному Университетом Бостон, займы Китая африканским странам достигли пятилетнего пика в размере $4,2 миллиарда в прошлом году, с Анголой, Эфиопией, Египтом, Нигерией и Кенией в качестве основных заемщиков. Однако объем займов значительно снизился по сравнению с пиком 2016 года в размере около $27 миллиардов. Эксперты считают, что китайское руководство все больше беспокоится о крупных инвестициях за рубежом из-за хрупкости своей внутренней экономики. Рамафоса был одним из первых приглашенных на саммит, кто приземлился в Пекине, и провел встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в понедельник. Офис Рамафосы объявил, что глава государства планирует заключить несколько соглашений во время своего четырехдневного пребывания, чтобы укрепить экономическое сотрудничество и согласовать техническое сотрудничество.

В понедельник Си Цзиньпин также провел двустороннюю встречу с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Тшисекеди. Китай имеет значительные интересы в добыче редкоземельных металлов и других минералов в центральной африканской стране. Однако на объектах проектов возникли вопросы безопасности, в результате чего погибли по крайней мере четыре китайских рабочих в июле. Форум сотрудничества Китай-Африка проходит в среду на фоне усиления борьбы за влияние и экономическую власть в Африке между Китаем и США. Вашингтон неоднократно предупреждал о вредных последствиях растущего присутствия Пекина. В 2022 году Белый дом заявил, что Китай "преследует собственные экономические и геополитические интересы, одновременно подрывая прозрачность и открытость".

Экономическая и социальная политика Китая в отношении Африки, продемонстрированная через инициативу Пояс и Путь, направлена на усиление своего влияния и инвестиций в континенте. Рамафоса и Си Цзиньпин обсуждали укрепление экономического сотрудничества и согласование технического сотрудничества во время своей встречи, еще больше подчеркивая экономическую и социальную политику.

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