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Китай планирует историческую экспедицию на Марс примерно в 2028 году, стремясь к доминированию в космосе.

Китай может запустить амбициозный проект по сбору и транспортировке образцов Марса на Землю уже в 2028 году, как заявили в Китайском национальном космическом управлении.

 and  Grigoriy Williams
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Китай планирует историческую экспедицию на Марс примерно в 2028 году, стремясь к доминированию в космосе.

Китайская миссия "Тяньвэнь-3", по словам главного конструктора Люй Цзичжона, будет включать два запуска примерно в 2028 году для возвращения образцов с Марса. Этот график более амбициозен, чем первоначально заявленная цель 2030 года, хотя в последнее время сроки показали гибкость. Сроки 2028 года кажутся возвратом к плану, обсуждавшемуся в 2022 году главным ученым программы "Тяньвэнь", что приведет к получению образцов на Земле к 2031 году.

Недавние комментарии последовали после исторического достижения Китая в июне, когда он успешно получил первые образцы с обратной стороны Луны. В то же время проект по возврату образцов с Марса NASA и Европейского космического агентства все еще находится на рассмотрении из-за бюджетных ограничений, сложности и рисков. NASA, имеющее богатую историю посадок на Марс, в настоящее время изучает более быстрые и экономически эффективные стратегии для ускорения результатов, первоначально запланированных на 2040 год.

Первое возвращение образцов с Марса станет значительным достижением для космической программы Китая и мечты лидера Си Цзиньпина сделать Китай космической державой.

Китайский прогресс, включая пилотируемые миссии на Луну и создание своей собственной орбитальной станции, совпадает с усилением усилий США и других стран в области lunar и глубокого космического пространства из-за потенциальных ресурсов и научных преимуществ.

Основной целью миссии "Тяньвэнь-3" Китая является поиск признаков жизни на Марсе. Кроме того, миссия будет стремиться к технологическим достижениям в области поверхностного взятия образцов, взлета и посадки с Марса, а также сближения в орбите Марса, как сообщил Люй на прошлой неделе, согласно государственным СМИ Китая.

В интервью CGTN Люй подчеркнул сложности, связанные с миссией, которая включает два первоначальных запуска ракеты и беспрецедентный запуск ракеты с другой планеты для возвращения образцов.

"Возвращаемая миссия требует запуска с поверхности Марса. Фактически, это небольшой запуск ракеты, поэтому обеспечение надежности всего полета будет сложной задачей", - сказал он.

Китай будет сотрудничать с международными партнерами в рамках миссии, в том числе путем перевозки полезной нагрузки других стран, обмена образцами и данными и планирования будущих исследований Марса, согласно Люю.

Исследования Марса

Марс уже давно привлекает ученых как идеальное место для исследований, которое потенциально может раскрыть подробности об extraterrestrial жизни и происхождении нашей солнечной системы.

Серия китайских планетологических миссий "Тяньвэнь", название которого примерно переводится как "вопросы небу", впервые добилась успеха в 2021 году, когда ее зонд "Тяньвэнь-1" достиг орбиты Марса и выпустил ровер "Журонг" на поверхность планеты.

Посадка "Журонга" в Утопии Планitia 15 мая 2021 года сделала Китай третьей страной после СССР и США, приземлившейся на Марс, который находится более чем в 30 миллионов миль от Земли на ближайшем подходе.

Основной задачей "Журонга" было открытие следов древней жизни и изучение минералов, условий окружающей среды и распределения воды и льда в равнине.

Исследования, проведенные на основе первоначального обследования бассейна "Журонгом", показали, что бассейн Утопия Планitia был домом для воды в период, когда многие ученые считали Марс сухим и холодным, согласно исследованиям 2022 года.

Ровер должен был работать на Марсе в течение 90 дней, но проработал 358 дней и проехал 1921 метр (6302 фута) на планете, прежде чем впасть в спячку в мае 2022 года из-за необычного скопления пыли.

Первая посадка США на Марс состоялась в 1976 году с миссией "Викинг 1", которая включала посадочный аппарат, работавший более шести лет. Он превзошел советский космический аппарат "Марс 3", который приземлился на поверхность Марса в 1971 году, но передавал сигналы в течение лишь 20 секунд.

Последняя посадка США на Марс состоялась в 2021 году с ровером NASA "Персеверанс", который приземлился в кратере Жезеро и с тех пор собирает образцы для будущего возвращения на Землю.

Ранее в этом году глава NASA Билл Нелсон заявил, что запланированная миссия по возврату образцов с Марса США является "одной из самых сложных миссий, когда-либо осуществляемых NASA".

В апреле NASA объявило, что изучает новые методы возврата поверхностных образцов после того, как бюджет вырос до 11 миллиардов долларов с графиком возврата образцов к 2040 году. В июне оно объявило, что поддерживает ограниченное количество 90-дневных исследований для поиска более экономически эффективных и эффективных методов.

Миссия "Тяньвэнь-3", инициированная Китаем, направлена на изучение Марса и потенциальное возвращение марсианских образцов, внося вклад в глобальное стремление понять тайны Марса и возможность extraterrestrial жизни. Несмотря на то, что коммерческие космические агентства, такие как NASA, сталкиваются с бюджетными ограничениями и сложностями в проектах по возврату образцов с Марса, Китай остается решительным лидером в этой области.

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