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ЭкономикаНовостиКонфликт

Китай откажется от введения ответных тарифов на бренди, происходящие из ЕС.

В споре между Китаем и ЕС Брюссель вводит тарифы на электрические автомобили, а Пекин решает не отвечать идентичными тарифами на европейские марки спиртных напитков изначально.

 and  Katherine Bradley
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ЕС обдумывает введение пошлины на электромобили из Китая, что побудило Китай первоначально...
ЕС обдумывает введение пошлины на электромобили из Китая, что побудило Китай первоначально применить тормоза.

- Китай откажется от введения ответных тарифов на бренди, происходящие из ЕС.

В разгар спора с ЕС по поводу импорта электромобилей Китай принял решение отложить введение ответных тарифов на европейский коньяк. Об этом объявило Министерство коммерции Китая, отметив, что хотя были замечены признаки продажи коньяка ЕС по цене ниже себестоимости, никаких немедленных действий предпринято не будет.

Китай начал расследование в отношении коньяка в январе, отвечая на расследование ЕС в отношении субсидий для китайских электромобилей. Позже Брюссель объявил о намерении ввести предварительные пошлины, но для принятия решения Еврокомиссии необходимо сотрудничать с членами ЕС, и решение ожидается к концу октября.

ЕС соблюдает границы справедливой торговли

Еврокомиссия признала заявление Китая, представитель заявив: "Мы внимательно следим за расследованием. Мы привержены поддержке нашей промышленности ЕС в ходе этого расследования". Комиссия утверждает, что экспорт коньяка ЕС в Китай соответствует всем применимым правилам Всемирной торговой организации и не связан с предложенными ЕС ответными тарифами на китайские электромобили.

Аналитики считают, что нежелание Китая вводить тарифы на коньяк может указывать на готовность к переговорам. Однако расследования в отношении других продуктов ЕС в Китае продолжаются. В июле Министерство коммерции Китая начало расследования в отношении импортируемой свинины и продуктов ЕС.

Продолжаются другие расследования в Китае

В прошлую неделю Китай также начал расследование в отношении импортируемых молочных продуктов ЕС, в том числе свежих или переработанных сыров, согласно Министерству коммерции.

В ответ на предложение ЕС о введении дополнительных пошлин на китайские электромобили Пекин обвинил Брюссель в протекционизме, заявив, что он игнорирует правила Всемирной торговой организации и наносит ущерб как себе, так и другим.

Убеждение ЕС в соблюдении правил справедливой торговли может помочь смягчить растущий конфликт вокруг электромобилей и коньяка, так как оба они соответствуют правилам Всемирной торговой организации. Несмотря на продолжающиеся расследования в отношении свинины и молочных продуктов ЕС в Китае, временная отсрочка введения ответных тарифов на коньяк указывает на возможность дипломатического решения.

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