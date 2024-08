Китай ограничит экспорт антимона в рамках ограничений на критические минералы

Китай введет ограничения на экспорт антимона и связанных с ним элементов в целях обеспечения национальной безопасности, заявил в четверг министерство торговли страны, что станет очередным шагом Пекина по ограничению поставок критически важных минералов, в которых он является доминирующим поставщиком.

В прошлом году Китай произвел 48% мировой добычи антимона, стратегического металла, используемого в военных приложениях, таких как боеприпасы, инфракрасные ракеты, ядерное оружие и ночные видения, а также в батареях и фотоэлектрическом оборудовании.

Ограничения вводятся "для защиты национальной безопасности и интересов и выполнения международных обязательств, таких как нераспространение", - говорится в заявлении ministry.

На еженедельном брифинге в четверг ministry заявило, что ограничения не направлены против какой-либо конкретной страны или региона.

"Это знак времени", - сказал Кристофер Экклстон, главный стратег и аналитик по горнодобывающей промышленности в лондонской компании Hallgarten & Company.

"Военные применения Sb (антимония) теперь являются хвостом, виляющим собакой. Все нуждаются в нем для вооружений, поэтому лучше удерживать его, чем продавать", - сказал он. "Это создаст реальное напряжение для военных США и Европы".

Ограничения, вступающие в силу с 15 сентября, применяются к шести видам продукции, связанной с антимоном, в том числе руде антимона, антимоновым металлам и антимоновой окиси, говорится в заявлении ministry.

Правила также запрещают экспорт технологии плавки и разделения золота и антимона без разрешения.

Двойное использование

Экспортерамffected products придется подавать заявки на лицензии на экспорт двойного назначения - товаров и технологий, которые могут иметь как военное, так и гражданское применение, говорится в заявлении.

США и другие страны спешат снизить свою зависимость от Китая для ключевых материалов, разрабатывая политики и пакеты поддержки для своих секторов критических минералов, в том числе редкоземельных.

В апреле в исследовательской записке аналитики China Securities заявили, что растущий спрос на боеприпасы и вооружения из-за войн и геополитических tensions, скорее всего, приведет к ужесточению контроля и накоплению антимоновой руды.

Perpetua Resources, строящая проект по добыче антимона и золота в США с поддержкой Пентагона и US Export-Import Bank, изначально планировала начать производство в 2028 году, если получит окончательные разрешения в этом году. Но шаги Китая заставили компанию изучить способы более быстрого производства антимона.

"Мы изучаем возможности того, что мы можем сделать во время строительства, чтобы быстрее вывести антимон на рынок для некоторых из этих стратегических потребностей", - сказал Джон Черри, генеральный директор Perpetua, Reuters.

"Министерство обороны США осознает критическое значение антимона и ограниченное предложение. Мы слышали от многих разных источников о нехватке предложения антимона, что рынок очень tight и становится все более tight каждый день".

Акции Perpetua в четверг выросли до уровня, которого не видели три года.

Расширяющиеся ограничения

Последние ограничения Китая следуют за волной подобных ограничений, введенных с прошлого года.

В декабре Китай запретил экспорт технологии производства редкоземельных магнитов, что дополнило уже действующий запрет на экспорт технологии извлечения и разделения критических материалов.

Пекин также ужесточил экспорт некоторых графитовых продуктов и ввел ограничения на экспорт продуктов галлия и германия, широко используемых в промышленности полупроводников.

Цены на антимон достигли рекордных высот в этом году, подстегнутые ограниченным предложением и растущим спросом, особенно от фотоэлектрической отрасли, где металл используется для улучшения производительности солнечных батарей.

Это помогло поднять акции китайских производителей, в том числе Hunan Gold 002155.SZ, Tibet Huayu Mining 601020.SS и Guangxi Huaxi Non-Ferrous 600301.SS, на 66-93% с начала 2024 года.

Один производитель антимона в провинции Хунань сказал, что они ждут результатов последнего шага, но добавил: "Мы считаем, что в краткосрочной перспективе цены должны быть поддержаны волной спешной закупки со стороны зарубежных покупателей". Они отказались называть свое имя, так как не имели разрешения говорить с прессой.

Хотя Китай является крупнейшим поставщиком очищенного антимона, он является нетто-импортером концентратов и зависит от руды из стран, таких как Таиланд, Мьянма и Россия, показывают данные таможни. Импорт из России резко сократился в этом году.

"Отсутствие концентрата сырья остается ключевой особенностью рынка антимона в настоящее время", - сказал Джек Беддер, сооснователь консалтинговой компании Project Blue.

Технологическая индустрия может столкнуться с вызовами из-за экспортных ограничений, так как антимон необходим для производства батарей и фотоэлектрического оборудования. Может потребоваться изменить бизнес-стратегии, чтобы обеспечить достаточное предложение антимона.

Кроме того, технологический бизнес может needing to invest in alternative sources or technologies, given China's widening curbs on exports of gallium and germanium, which are widely used in the semiconductor industry.

Читайте также: