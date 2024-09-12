Китай может превзойти число детей с домашними животными, что создаст проблемы для Пекина.

Эти крошечные существа не их биологические дети, а их любимые "фурбэби", или "маохайци" на китайском, и эта пара обожает их так, как будто они их настоящие дети.

"Они все часть нашей семьи. Мы одна большая семья", - поделилась Момо, которая решила использовать свой псевдоним, чтобы избежать возможных проблем с властями из-за своего нетрадиционного образа жизни, который противоречит усилиям Китая по стимулированию рождаемости.

Китай в настоящее время борется с быстро стареющим населением и сокращающейся рабочей силой после десятилетий строгой политики "одного ребенка". Страна также является одной из самых дорогих в мире для воспитания детей по сравнению с другими странами. Согласно исследованию Института демографических исследований Юва в Пекине, Китай занимает высокое место по стоимости воспитания детей, опережая Австралию и Францию.

После отмены политики "одного ребенка" в 2016 году и внесения значительных изменений в политику рождаемости в 2021 году правительство Китая призывает пары иметь троих детей. Однако Пекину не удалось так же эффективно стимулировать рождаемость, как и сдерживать ее.

Многие китайские пары, такие как Хэнсен, 36 лет, и Момо, 35 лет, не горят желанием стать родителями. Вместо этого они решили стать родителями для своих питомцев.

К концу года количество домашних животных в городах Китая, по прогнозу инвестиционного банка Goldman Sachs, превысит число детей в возрасте 4 лет и младше. К 2030 году количество домашних животных в городах Китая почти удвоится по сравнению с общей численностью детей в стране, согласно прогнозу Goldman Sachs. Процент владения домашними животными в стране был бы еще выше, если бы учитывалось количество собак и кошек в сельской местности.

Прогнозы Goldman Sachs подчеркивают меняющиеся ценности поколения, которое больше не придерживается традиционного взгляда на то, что брак в основном связан с деторождением и сохранением родословной семьи.

"У разных поколений разные приоритеты, знаете ли", - сказал Хэнсен, который также решил использовать псевдоним.

Процветающий рынок домашних животных

В предвидении роста продаж кормов для домашних животных Goldman Sachs выделил тенденцию, которая доставляет головную боль китайским чиновникам.

В 2022 году население Китая впервые за десятилетия сократилось, что, по мнению аналитиков, является первым сокращением с 1961 года, когда бывший лидер Мао Цзэдун инициировал катастрофическую политику Великого скачка вперед. Год спустя Китай был обогнан Индией как самая населенная страна в мире.

Goldman нашел, что корма для домашних животных являются одним из самых быстрорастущих секторов потребления в Китае, несмотря на стагнирующие расходы в целом. Продажи выросли в среднем на 16% в год с 2017 по 2023 год, создав отрасль стоимостью 7 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2030 году стоимость отрасли достигнет 12 миллиардов долларов, согласно отчету. При самом оптимистичном прогнозе рынок кормов для домашних животных в Китае может достичь 15 миллиардов долларов к 2028 году.

Это резко контрастирует с двумя десятилетиями назад, когда владение домашними животными считалось роскошью, и люди в основном содержали метисов для защиты. В настоящее время владение домашними животными остается относительно низким, согласно анализу Goldman Sachs. В прошлом году доля домохозяйств, владеющих собаками, в китайских городах составляла 5,6%, что намного ниже, чем у многих его соседей, и оставляет место для роста, как указано в отчете. К 2009 году Япония достигла показателя владения домашними животными 17,5%.

Отчет прогнозирует снижение рождаемости в Китае со среднегодовым сокращением на 4,2% с 2022 по 2030 год. Это связано со снижением числа женщин в возрасте 20-35 лет и нежеланием молодых людей заводить детей.

"Мы ожидаем более сильный рост владения домашними животными на фоне более слабого прогноза рождаемости и более высокой проникновения домашних животных среди молодого поколения", - заключает отчет.

Многие пары считают растущие затраты на воспитание детей в неопределенные экономические времена серьезным вызовом. Вторая по величине экономика мира сталкивается с многочисленными проблемами, такими как высокая безработица молодежи и затяжной кризис недвижимости.

Власти теперь предлагают целый ряд стимулов, в том числе наличные деньги и продленное родительское отпуск, чтобы стимулировать рождаемость. Однако многие из этих инициатив имеют ограниченный успех.

На 2021 год население Китая сократилось до 1,409 миллиарда, что является двухлетним снижением. Его уровень рождаемости также достиг исторического минимума 6,39 рождений на 1000 человек, самого низкого показателя с момента основания Коммунистической партии в 1949 году.

Изменяющиеся представления

Ли, 38 лет, управляет Space, пансионатом для собак в Пекине. Для Ли растущий спрос на домашних животных означает увеличение бизнеса.

К национальному празднику Китая приближается, владельцы собак спешат забронировать места в пансионате в разгар сезона путешествий, который начинается в октябре.

"Мы были почти полностью забронированы на этот праздник", - поделилась Ли.

Ли, которая поделилась только своим псевдонимом, не имеет детей и двое собак. Ее семья долгие годы призывала ее завести детей, но она знала, что это не тот образ жизни, который она хотела.

"Мне нравится этот образ жизни. Мой партнер и я планируем много путешествовать. Я люблю видеть мир. Так что идея иметь детей меня не очень привлекала", - объяснила она.

Современное мышление среди молодежи значительно изменилось, согласно Тао. "Я считаю, что люди становятся более эгоцентричными сейчас, выражая свои желания, такие как 'Это то, чего я хочу от своей жизни', или 'Это то, что я предпочитаю', вместо того, чтобы подчиняться общественным нормам, таким как 'Это то, чего от меня ждет общество', или 'Это то, чего хотят мои родители' ", - объяснил Тао далее.

Профессор Стюарт Геттель-Бастен, эксперт в области социальных наук и политики в области здравоохранения в Университете науки и технологий Гонконга, отметил, что в Китае владение домашними животными больше не считается несовместимым с воспитанием детей.

Однако молодые пары в Китае сталкиваются с многочисленными проблемами, в том числе безработицей и общественными давлением, таким как длительные рабочие часы и ожидание, что женщины оставят свою карьеру после рождения ребенка, отметил Геттель-Бастен.

По мнению Геттель-Бастена, если двадцатилетний китаец сильно хочет заботиться о ком-то, ему легче завести домашнее животное, такое как щенок, котенок или кролик, чем найти партнера и завести семью.

Для Хансена и Момо, они получают удовольствие от общения со своими домашними животными.

"Мы не следуем никаким трендам. Нам все равно. Это просто наш личный выбор. Я думаю, мы просто обожаем собак", - сказал Хансен.

Каждый день Хансен с нетерпением ждет возвращения домой, так как его собаки рады видеть его.

"Это решает все", - сказал он.

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал делегатов на конференции женщин в прошлом году создать новую культуру брака и деторождения. Сообщение было ясным: китайские женщины должны выходить замуж и иметь детей.

Однако Момо считает, что Китай может обойтись без ее генетического вклада.

"Я верю, что один ребенок от меня не нужен Китаю", - заявила она.

К 2030 году уровень владения домашними животными в Китае, по прогнозу Goldman Sachs, почти удвоит общее число молодых детей в городских районах. Это изменение ценностей среди молодого поколения вызывает головную боль у китайских чиновников, так как продажи кормов для домашних животных в Китае стали быстрорастущим сегментом потребительского рынка.

Процветающий рынок домашних животных в Китае, по прогнозам, достигнет 12 миллиардов долларов к 2030 году, с среднегодовым ростом на 16% между 2017 и 2023 годами. Этот рост в основном обусловлен увеличением числа владельцев домашних животных, особенно в городских районах, которые считают растущие затраты на воспитание детей в нестабильной экономической ситуации проблемой.

Читайте также: