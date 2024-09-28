Китай, как сообщается, предоставляет России беспилотные летательные аппараты для участия в конфликте на Украине.

Ходили слухи уже давно о том, что Китай, возможно, не только политически поддерживает Россию, но и поставляет ей оружие для действий на Украине. Согласно последним отчетам, якобы есть твердые доказательства этому. Главный вопрос - вовлечена ли в этом китайское правительство?

Инсайдеры утверждают, что китайские компании тайно поставляют оружие России. Об этом сообщает британская "Таймс". Такие действия потенциально могут существенно обострить ситуацию с точки зрения китайского правительства. Новый отчет утверждает, что китайская компания отправила партию специализированных военных дронов в Россию на испытания. Однако, как сообщает "Таймс", эти дроны были предназначены для Украины. Данная деятельность якобы имела место в 2023 году, как заявил западный чиновник. Он отказался называть имя китайской компании, но заявил, что теперь есть "неопровержимые доказательства того, что китайские компании поставляют России летальное оружие для использования на Украине".

"Китайскому правительству, возможно, не хочется признавать это, но им будет сложно скрыть свою растущую поддержку", - добавил чиновник. Кажется, считается, что Пекин был частью цепочки поставок или, по крайней мере, был осведомлен о ней.

Недавно Рейтерс сообщил, что Россия создала программу вооружений в Китае для производства и развертывания дальнобойных ударных дронов для использования в войне против Украины. Об этом чиновник также заявил.

Россия уже производит дроны в Китае

ИМЗ "Купол", дочерняя компания российской оборонной корпорации "Алмаз-Антей", разработала и протестировала новую модель дрона под названием "Гарпия-3 (Г3)" с помощью местных экспертов в Китае, как показано в одном из документов. ИМЗ "Купол" доложил об этом российскому Министерству обороны в этом году. В обновленном отчете ИМЗ "Купол" сообщил российскому Министерству обороны, что может массово производить дроны, в том числе Г3, на китайском заводе. Это могло бы позволить использовать эти оружия в "специальной военной операции" на Украине - как называет свою агрессию Москва.

НАТО объявило, что эти два отчета "серьезно тревожны", и союзники обсудят этот вопрос. "Китай стал ключевым пособником войны России на Украине путем поставок двойного назначения. Китайское правительство несет ответственность за то, чтобы его компании не предоставляли смертоносную помощь России. Китай не может продолжать подогревать самый значительный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны без последствий для своих интересов и репутации", - заявил представитель НАТО.

В начале этого месяца исходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже предупреждал о формировании авторитарного блока России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Он заявил, что Китай поставляет компоненты, микроэлектронику и микропроцессоры, которые Россия использует для производства ракет и бомб, используемых на Украине. Столтенберг и западные лидеры пока избегают прямого обвинения китайского правительства в поставках оружия России.

Китай настаивает на строгих экспортных ограничениях

Фабиан Хинц, научный сотрудник Международного института стратегических исследований, базирующегося в Лондоне, сказал, что если китайское правительство знало об этом, это было бы "новым уровнем поддержки усилий России по войне". "Хотя Китай известен поддержкой России двойного назначения, мы не видели доказательств поставок целых систем", - цитирует "Таймс" Хинца.

ИМЗ "Купол" и "Алмаз-Антей" не ответили на обвинения, предъявленные им Рейтерс. Представитель китайского посольства в Великобритании заявил, что они не знают подробностей, упомянутых в сообщении. "Китай строго контролирует экспорт дронов и жестко регулирует военные и двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами".

Комиссия, скорее всего, будет участвовать в расследовании обвинений китайских компаний в поставках летального оружия России для использования на Украине, поскольку НАТО выразило озабоченность и призвало Китай убедиться, что его компании не предоставляют такую помощь.

В свете доказательств, представленных НАТО и другими источниками, Комиссия, возможно, придется рассмотреть вопрос о введении санкций или других мер против китайских компаний, которые нарушают международные нормы и поддерживают действия России на Украине.

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