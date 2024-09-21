Китай испытывает трудности с решением проблемы высокого уровня безработицы среди молодого населения.

В текущей ситуации Китай столкнулся с существенным ростом безработицы среди молодежи. По данным, в июле уровень безработицы среди лиц в возрасте 16-24 лет составил тревожные 18,8%, что выше предыдущего года на 1,7 процентного пункта. Безработица среди молодежи в настоящее время считается одним из основных экономических барьеров Китая. В мае президент Си Цзиньпин четко обозначил, что этот вопрос требует безотлагательного внимания, назвав его приоритетной задачей.

Ранее китайские власти сообщали о шокирующем уровне безработицы среди молодежи в июне 2021 года, составляющем 21,3%, но затем прекратили публикацию этих данных. Позже, в декабре, они изменили методологию, исключив студентов из расчетов, и возобновили публикацию данных.

Уровень безработицы среди лиц в возрасте 25-29 лет в августе составил 6,9%, что немного выше июльского показателя в 6,5%. Тем не менее, следует отметить, что эти статистические данные представляют лишь частичную картину ситуации с занятостью в Китае, так как они охватывают только городские регионы.

Помимо безработицы среди молодежи, Китай также сталкивается с серьезным кризисом на рынке недвижимости и торговыми разногласиями с западными странами. Анализ недавних экономических индикаторов свидетельствует о том, что экономическое восстановление Китая после пандемии, после ослабления строгих мер по борьбе с COVID-19, происходит медленно.

Решение китайского правительства исключить студентов из расчетов безработицы в декабре, возможно, повлияло на снижение объявленных показателей безработицы среди молодежи. Адресация безработицы среди молодежи является ключевым фактором для обеспечения процветания будущего китайской молодежи, которая будет опорой экономики страны в ближайшие годы.

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