Китай и Россия рассмотрели вопрос о укреплении сотрудничества в области энергетики.

Во время визита в Москву премьера Китая Ли Цянь обсуждение сосредоточилось на укреплении сотрудничества в энергетическом секторе. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Россия в настоящее время является крупнейшим поставщиком нефти для Китая.

"Мы стремимся лидировать в поставках природного газа в ближайшие дни", - якобы добавил Мишустин, как сообщает государственное информационное агентство ТАСС. Ли Цянь, якобы, подчеркнул расширение и улучшение энергетического сотрудничества.

Что касается продолжающегося конфликта России с Украиной, Ли Цянь считает это нарушением мирового порядка, но при этом поддерживает Россию в этом вопросе. Позже в тот же день Ли Цянь должен был встретиться с лидером Кремля Владимиром Путиным. Путин посещал Китай в мае. В последнее время две страны укрепили свои отношения, выступая совместно против Запада, официально объявив о стратегическом партнерстве.

По словам Мишустина, Запад пытается удержать Россию и Китай с помощью санкций. Он подчеркнул важность концентрации на общих интересах и установлении многополярного мирового порядка.

Однако многие аналитики считают, что экономический гигант Китай имеет больше рычагов влияния в этом альянсе. Для России ее роль как поставщика сырья и младшего партнера сохраняется. Из-за изоляции России от западной технологии после конфликта с Украиной Россия зависит от Китая для доступа к передовым технологиям. Об этом свидетельствует тот факт, что Китай до сих пор не заключил контракт на строительство второго экспортного газопровода, которого ожидала Москва.

Мишустин также подчеркнул важность диверсификации партнерств в энергетическом секторе России за пределами Китая, признавая потенциальные выгоды сотрудничества с другими странами. Ли Цянь подтвердил приверженность Китая углублению сотрудничества в энергетическом секторе, считая его ключевым драйвером для укрепления двусторонних отношений.

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