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Китай готовится к очередной экономической конфронтации

 and  Katherine Bradley
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Китай готовится к очередной экономической конфронтации

Независимо от того, кто выиграет президентские выборы в США в ноябре, Китай видит в этом выбор между двумя менее предпочтительными вариантами. Новая торговая война с США неизбежна, что имеет серьезные последствия для глобальной экономики.

Во время пребывания Трампа на посту спор о торговле между США и Китаем был горячей темой. В отличие от предыдущих президентов, Трамп взялся за экспортные стимулы Китая, нарушения прав собственности и низкую стоимость экспорта. Он ввел тарифы до 25% на китайские товары. В ответ Китай ввел жесткие тарифы на сельскохозяйственную продукцию США. Этот длительный экономический поединок, наносящий ущерб глобальному росту и вызывающий беспокойство на рынках, приостановился на время саммитов и переговоров.

Если Трамп получит второй срок в ноябре, ситуация может вернуться к горячей фазе. Даже если победит Харрис, новая торговая война с Китаем, похоже, неизбежна. Оба кандидата высказываются в пользу возведения новых торговых барьеров; вопрос лишь в том, насколько они будут высокими и проницаемыми.

Несмотря на противоположные взгляды на аборты, налоги и иммиграцию, Трамп и Харрис мало различаются в своей политике в отношении Китая. После ухода Трампа из Белого дома демократы в основном отменили его решения, за исключением тарифов на стиральные машины, которые истекают в 2023 году, и незначительных корректировок в отношении импорта стали, алюминия и солнечных панелей. Они сохранили сердцевину его торговой политики, особенно в отношении Китая.

Администрация Байдена уточнила тарифные барьеры. В мае она предложила дополнительные тарифы на китайские товары в размере 18 миллиардов долларов, в том числе 100-процентную пошлину на электромобили. Харрис, возможно, продолжит эту политику. Она осуждает стратегии тарифов своего оппонента как "налоги Трампа", которые могут обойтись средней американской семье до 4000 долларов в год. Однако она выступает за "целенаправленные и стратегические тарифы для укрепления американских рабочих, улучшения нашей экономики и сдерживания наших противников".

"Две вредные микстуры" для Китая

Однако планы Трампа более радикальны: он предлагает базовую тарифную ставку 10% на все импорты и 60% на китайские импорты. Давос или нет, это движется к новому противостоянию с Пекином. "В экономических и торговых вопросах обе партии следуют одним и тем же путем", - сказал представитель протекционистской лоббистской группы газете The New York Times. Что бы ни было - Трамп или Харрис, "мы смотрим на правительство тарифов и промышленной политики".

Мрачный прогноз в Пекине разделяет это мнение. "Трамп и Харрис - две вредные микстуры для Китая", - цитирует Financial Times Цзо Минхао, известного профессора международных отношений в Народной Республике. "Оба видят в Китае соперника, если не врага".

Неопределенность усиливается из-за минимального опыта Харрис в области внешней политики. Она никогда не посещала Китай во время своего сенатского срока или как вице-президент, и ее встречи с китайскими лидерами были краткими.

Тем не менее, китайские лидеры боятся второго срока Трампа больше, чем президентства Харрис. В то время как демократы при Байдене, и, возможно, при Харрис, стремятся управляемо разрешать конфликт с Пекином, избегая чрезмерной эскалации, они хотят снизить стратегическую зависимость от Китая, или "смягчение рисков". Они подчеркивают, что эти инициативы основаны на "четко сформулированных и узко определенных национальных интересах безопасности" и затронут "только несколько отраслей", как заявила в прошлом году министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Китай.

В резком контрасте китайские лидеры боятся, что переизбранный Трамп будет стремиться развалить Китай, добиваясь полной победы в новой холодной войне и в конечном итоге стремясь изменить режим в Пекине, как считает Цзо, профессор политики, в британской газете. Для Си Цзиньпина и Коммунистической партии это стало бы existential угрозой. Хотя жизнь в Китае при Харрис, возможно, не будет приятной, китайские эксперты по внешней политике недавно подвели итог своим настроениям в Foreign Affairs: "Пекин подходит к результату выборов США с осторожностью и ограниченными надеждами".

Если Трамп будет переизбран, его тарифы на китайские импорты могут усилиться, нанося дальнейший ущерб глобальной экономике. Как сказал Цзо Минхао, известный профессор международных отношений, "Трамп и Харрис - две вредные микстуры для Китая", и оба кандидата видят в Китае соперника или врага. Однако китайские лидеры боятся второго срока Трампа больше, опасаясь, что он будет стремиться к полной победе в новой холодной войне и потенциально стремиться изменить режим в Пекине, что станет existential угрозой.

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