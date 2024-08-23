Кит, освобожденный от отходов рыболовства в водах гавани Сиднея.

В четверг днем спасатели узнали о присутствии 13-метрового кита в Сиднейской гавани после звонка на горячую линию волонтерской спасательной организации ORRCA.

Члены команды Нового Южного Уэльса по освобождению крупных китов присоединились к поискам и прикрепили к животному GPS-датчик, но устройство вскоре отвалилось.

Операция была временно приостановлена с наступлением темноты, но кита снова заметили в гавани на следующее утро, что побудило возобновить спасательную миссию.

Телеканалы транслировали в прямом эфире происходящее с вертолета, висящего над спасателями, пытающимися подплыть достаточно близко, чтобы разрезать веревки специальными инструментами. Темный силуэт кита можно было увидеть плавающим под волнами, время от времени всплывая, чтобы продемонстрировать свою мощную хвостовую часть.

Лидер команды Люк МакСвини комментирует: "Сложность с этим китом заключалась в его огромной энергии. Нам потребовалось немало времени, чтобы достаточно утомить его, чтобы безопасно приблизиться."

Спасатели на надувных лодках пытались замедлить кита, прикрепляя к нему плавучие апельсины, увеличивая его гидродинамическое сопротивление. Когда они достаточно приблизились, они использовали свои точно настроенные режущие инструменты, ножи на палках, чтобы перерезать веревки, удерживающие кита.

"Как только он был освобожден, он быстро уплыл, выглядя очень величественно," - сказал Бен Хан, менеджер по охране дикой природы Нового Южного Уэльса.

Гигантские киты проходят через Сидней по известному миграционному маршруту, называемому "китовой трассой", сообщает эксперт по дикой природе Ваннесса Пиротта. Во время миграции они иногда попадают в рыболовные снасти.

"Команда по освобождению совершила нечто поистине удивительное. Это очень опасная и непредсказуемая задача," - сказала Пиротта.

"Каждое освобождение кита уникально, и несмотря на то, что это повторяющаяся проблема во всем мире, в частности, в Австралийских водах во время миграции гигантских китов," - добавила она.

Операция проходила в одной из основных артерий Сиднейской гавани, где курсируют паромы между Circular Quay и Manly.

Авторитеты установили зону безопасности, предупредив суда держаться на расстоянии, но движение продолжалось без перебоев, согласно официальным заявлениям.

"Мы смогли провести операцию без каких-либо сбоев в пассажирском сообщении или запланированных паромных рейсах, что тоже является достижением," - сказал Шейн Дейви из NSW Maritime.

После освобождения кита его видели плывущим на юг, за пределы гавани.

"С освобождением от пут мы надеемся, что он продолжит свой путь на юг," - сказал Дейви.

Успешное освобождение кита привлекло внимание всего мира, с новостными агентствами в Австралии и по всему миру сообщающими о его истории.

Несмотря на трудности в водах Австралии, гигантские киты продолжают мигрировать по всему миру, демонстрируя свою стойкость и красоту.

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