Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостимир

Кит, освобожденный от отходов рыболовства в водах гавани Сиднея.

Кипящий глобальный порт служил фоном для захватывающей миссии по спасению в пятницу, когда было замечено юное горбатое китовое на фоне ловушки рыболовного оборудования сзади.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Спасатели борются за освобождение кита, запутавшегося в кабелях в порту Сиднея, Австралия, 23...
Спасатели борются за освобождение кита, запутавшегося в кабелях в порту Сиднея, Австралия, 23 августа 2024 года.

Кит, освобожденный от отходов рыболовства в водах гавани Сиднея.

В четверг днем спасатели узнали о присутствии 13-метрового кита в Сиднейской гавани после звонка на горячую линию волонтерской спасательной организации ORRCA.

Члены команды Нового Южного Уэльса по освобождению крупных китов присоединились к поискам и прикрепили к животному GPS-датчик, но устройство вскоре отвалилось.

Операция была временно приостановлена с наступлением темноты, но кита снова заметили в гавани на следующее утро, что побудило возобновить спасательную миссию.

Телеканалы транслировали в прямом эфире происходящее с вертолета, висящего над спасателями, пытающимися подплыть достаточно близко, чтобы разрезать веревки специальными инструментами. Темный силуэт кита можно было увидеть плавающим под волнами, время от времени всплывая, чтобы продемонстрировать свою мощную хвостовую часть.

Лидер команды Люк МакСвини комментирует: "Сложность с этим китом заключалась в его огромной энергии. Нам потребовалось немало времени, чтобы достаточно утомить его, чтобы безопасно приблизиться."

Спасатели на надувных лодках пытались замедлить кита, прикрепляя к нему плавучие апельсины, увеличивая его гидродинамическое сопротивление. Когда они достаточно приблизились, они использовали свои точно настроенные режущие инструменты, ножи на палках, чтобы перерезать веревки, удерживающие кита.

"Как только он был освобожден, он быстро уплыл, выглядя очень величественно," - сказал Бен Хан, менеджер по охране дикой природы Нового Южного Уэльса.

Гигантские киты проходят через Сидней по известному миграционному маршруту, называемому "китовой трассой", сообщает эксперт по дикой природе Ваннесса Пиротта. Во время миграции они иногда попадают в рыболовные снасти.

"Команда по освобождению совершила нечто поистине удивительное. Это очень опасная и непредсказуемая задача," - сказала Пиротта.

"Каждое освобождение кита уникально, и несмотря на то, что это повторяющаяся проблема во всем мире, в частности, в Австралийских водах во время миграции гигантских китов," - добавила она.

Операция проходила в одной из основных артерий Сиднейской гавани, где курсируют паромы между Circular Quay и Manly.

Авторитеты установили зону безопасности, предупредив суда держаться на расстоянии, но движение продолжалось без перебоев, согласно официальным заявлениям.

"Мы смогли провести операцию без каких-либо сбоев в пассажирском сообщении или запланированных паромных рейсах, что тоже является достижением," - сказал Шейн Дейви из NSW Maritime.

После освобождения кита его видели плывущим на юг, за пределы гавани.

"С освобождением от пут мы надеемся, что он продолжит свой путь на юг," - сказал Дейви.

Успешное освобождение кита привлекло внимание всего мира, с новостными агентствами в Австралии и по всему миру сообщающими о его истории.

Несмотря на трудности в водах Австралии, гигантские киты продолжают мигрировать по всему миру, демонстрируя свою стойкость и красоту.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После преследования полицией в Баварии, примерно четверть задержанных были мужчинами.
Главные темы

После преследования полицией в Баварии, примерно четверть задержанных были мужчинами.

Авторитеты арестовали одного из четырех беглецов из лечебницы в Баварии. 28-летнего подозреваемого арестовали австрийские власти вечером в четверг, как подтвердили отделение полиции Штраубинг в пятницу. Беглец был арестован мирным образом австрийскими правоохранителями в Штирии и в настоящее...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Продвижение AfD в кампаниях Тюрингии
Главные темы

Результаты опросов показывают, что AfD лидирует в Тюрингии, в то время как Рамелоу ожидает дополнительных голосов

До выборов в Тюрингии радикально настроенная партия AfD лидирует в опросах с 30%, согласно офису конституционной защиты земли. За ней следуют партии ХДС и ВБ. После выборов предстоит сложный процесс Bildung einer Koalition из-за высокой поддержки лидера.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Исследование различных видов спорта всегда полезно. С развитием времен появилось множество...
Главные темы

Пять сложных видов спорта, которые приносят значительные выгоды

За этими названиями скрываются физические упражнения, которые формируют вашу фигуру целиком. Наш автор исследует, почему попытка пройти эти программы оказывается полезной.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
При участии профессиоальных комитетов и арбитражных комиссий, процесс может быть инициирован...
Главные темы

Если вы сомневаетесь в том, что у вас могут возникнуть медицинские ошибки, вы можете предпринять соответствующие меры.

Если вы сомневаетесь в том, что у вас могут возникнуть медицинские ошибки, вы можете предпринять соответствующие меры. Ошибки в здравоохранении могут произойти даже с медицинскими профессионалами. Если в результате вы, как пациент, пострадали, у вас может быть Basis для компенсации. Вот что вам нужно знать: Даже при очевидных симптомах врач

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

В Берлине панда вновь рожает близнецов.
Панорама

В Берлине панда вновь рожает близнецов.

В Берлине панда вновь рожает близнецов. Эти крошечные создания весят меньше 180 граммов каждое и в настоящее время находятся в Берлинском зоопарке: близнецы панд появились на свет. Пара появилась на свет 26 августа в 13:03 и 14:19, как объявил зоопарк. "Оба детеныша находятся в хорошем здоровье и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно