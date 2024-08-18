Кирстен Данст демонстрирует свою вечно молодую энергию на кинопрограме "Приведи это".

Кirsten Dunst, прославившаяся ролью в фильме "Приди и возьми", вновь продемонстрировала свою любовь к ленте на специальном показе в Лос-Анджелесе на кладбище Hollywood Forever. Она поделилась видео с мероприятия, где произнесла один из культовых кричалок фильма.

"Ненавидьте нас, потому что мы красивые, но мы тоже не любим вас. Мы чирлидеры! Мы чирлидеры! Расчет!"

Фильм "Приди и возьми" был выпущен в августе 2000 года и стал подростковым культовым хитом, затронув темы культурной appropriation, гомофобии и сексизма. С блестящим составом актеров, в том числе Gabrielle Union и Eliza Dushku, фильм быстро обрел преданную фанбазу. Дунст, которой было 17 лет во время съемок, вновь продемонстрировала свою привязанность к фильму на показе.

"Я - Т-Т-Т-Торrance", - сказала она с улыбкой, имея в виду своего персонажа. "Давай, Торос!"

Когда зрители закричали, она выглядела ошеломленной, комментируя: "Это самое сумасшедшее, что я когда-либо видела в своей жизни".

Мероприятие, организованное Cinespia, также включало показ фильма "Девушки из Плэйс", 1999 года Софии Копполы, в котором также снялась Дунст.

С момента выхода "Приди и возьми" вышло пять сиквелов с 2004 по 2017 год. Несмотря на то, что Дунст и Юнион не появились ни в одном из сиквелов, они выразили желание вернуться к своим ролям в будущем.

На показе в субботу казалось, что Дунст готова снова надеть свои помпоны.

Фильм "Приди и возьми" сохранил свой статус подросткового культового хита, развлекая зрителей своими темами, такими как культурная appropriation и гомофобия. Любовь КIRSTEN DUNST к фильму не угасла со временем, и она с энтузиазмом приняла участие в специальном показе и даже намекнула на возможное возвращение к своей роли в потенциальном сиквеле.

Читайте также: