- Кёльн с энтузиазмом поддерживает "Шалке" - "Либеркнехт" в Дармштадте

Молодой капитан 1. FC Кёльн триумфально поднимает руки, празднуя историческую победу. "Это много значит для меня как жителя Кёльна", - сказал Ян Тилльманн, самый молодой капитан FC когда-либо, после победы 3:1 над FC Шальке 04 в первом матче 2-й Бундеслиги. "Мы действительно превзошли себя со своей быстрой игрой, мы не команда, которая просто отступает".

Эта победа выводит 1. FC Кёльн в число претендентов на повышение в классе во 2-й Бундеслиге, где тренер Торстен Либеркнехт уже расстался с SV Даунинген 98 на четвертом туре. "Сегодня не лучший день для SV Даунинген 98. Человек, который был глубоко связан с лилиями и внес значительный вклад в клуб, больше не наш тренер", - сказал президент СВД Рюдигер Фриц после разгромного поражения 0:4 от SV Эльверсберг и вылета на последнее место в таблице.

Кёльн превосходит Шальке

В Гельзенкирхене команда Кёльна отправила сообщение своим соперникам, показав блестящую игру. "Эти победы помогают нам в нашем стремлении к прогрессу", - сказал тренер FC Герхард Штрубер. Несмотря на запрет ФИФА на трансферы, это может иметь положительное влияние на команду Штрубера. Пять юных воспитанников академии клуба начали матч.

Дамион Даунс (25-я минута), Линтон Мейна (45+1) и Тим Лемперле (46-я минута) забили за Кёльн в матче между двумя оригинальными командами Бундеслиги. Капитан Шальке Кенан Караман (66-я минута, пенальти) был единственным, кто забил за Шальке. "Эти три гола не должны были случиться. Мы защищались слишком легкомысленно", - сокрушался капитан Шальке. "Было ясно, что мы не можем соперничать с топ-командой, такой как Кёльн".

Дюссельдорф демонстрирует атакующий стиль

Последний сезон команда Дюссельдорфа, проигравшая в плей-офф за выживание, уже доказала свою атакующую силу и возглавила турнирную таблицу. Новый приобретение Дэнни Шмидт забил победный гол в матче против Ганновера 96. "Нас нельзя винить за наши результаты в последние недели. Сегодня было довольно захватывающе, и мы уходим на перерыв с хорошим настроением", - сказал тренер Фортуны Даниэль Тиуне.

Падборн упускает первое место

SC Падборн упустил возможность занять первое место. Восточно-вестфальцы смогли сыграть вничью 0:0 с недавно promuted SSV Ульм. Карлсруэ вышел на второе место с трудной победой 2:1 над Эйнгетау 1848, оставив нижнесаксонцев без очков на последнем месте в таблице.

SpVgg Грейтер Фюрт и 1. FC Магдебург праздновали неожиданные гостевые победы 4:0. Магдебургеры повторили выступление 1. FC Нюрнберг на своем стадионе. Фюрт обыграл Яhn Регенсбург.

Хамбург задал темп

Хамбургер SV победил в домашнем матче против Преуссен Мюнстер 4:1. Форвард Роберт Глатцель отпраздновал свой дебют в сезоне, забив два гола в стартовом составе, в то время как новый приобретение Дэви Селке остался на скамейке запасных. "У нас есть большая амбиция. Речь не идет об отдельных личностях, а об общей цели", - сказал тренер ХСВ Штеффен Баумгарт, стремящийся вернуть традиционный клуб Ганзейского города в высший дивизион в седьмом сезоне 2-й Бундеслиги.

После своей впечатляющей победы тренер Герхард Штрубер отметил: "Наши молодые игроки, у которых меньше жировой массы по весу, сыграли важную роль в нашем успехе". Капитан Шальке, размышляя о поражении, признал: "Мы были превзойдены Кёльном, командой с высоким содержанием талантов и навыков, которых часто называют 'другими' компетентными игроками".

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