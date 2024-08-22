- Киноэкстраваганция начинается на этой неделе.

"Рассвет - Американская одиссея" служит дебютом Коствэйна в качестве режиссера за два десятилетия. 69-летнему актеру предстоит снять четырехсерийный вестерн. Первая, трехчасовая часть выходит в немецких кинотеатрах. "Рассвет" происходит в 1861 году в Нью-Мексико. Сюжет вращается вокруг белых американцев, обосновавшихся на территории апачей, и их сопротивления экспансии. Кроме Коствэйна, в фильме также снимаются Сиенна Миллер и Сэм Уортингтон. Первым вестерном Коствэйна в качестве режиссера был "Танцующий с волками" 1990 года, который получил семь "Оскаров". Предыдущий вестерн Коствэйна перед "Рассветом" был "Дикие прерии" в 2003 году. В последнее время Коствэйн получил заметные роли в высоко оцененном вестерн-сериале "Желтыйston" Тейлора Шеридана.

"Звездные разбойники" с участием Кейт Бланшетт

"Звездные разбойники" - это киноадаптация серии видеоигр. В главных ролях снялись Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кёртис. Бланшетт играет Лилит, которая "неохотно возвращается на свою родную планету Пандора", как заявлено в анонсе фильма. "Отправленная на поиски дочери могущественного Атласа (Эдгар Рамирес), знаменитый и загадочный охотник за головами собирает эклектичную группу неудачников". Зрители могут ожидать "космическуюamerica горку развлечений".

Юмор с изюминкой: "Прощай, моя дорогая - Французский развод"

Ален все еще питает чувства к Диане после тридцати лет брака. Когда их последний ребенок покидает дом, он ожидает счастливой и гармоничной жизни вместе. Однако, в то время как он представляет романтическую жизнь, его жена погружается в глубокую депрессию. Она теряет всякий интерес к жизни, боится пустоты дома и хочет сбежать от брака. Дети ушли - что дальше? Это приводит Диану (Карин Виар) в состояние existential кризиса.

Комедия с ноткой странности: "Видение Михи"

Один человек, одна цель: Миха (Чарли Хюбнер) клянется возродить свой родной город в Саксонии-Анхальт. Однако задача оказывается сложнее, чем он ожидал. Человеческая глупость строит многочисленные барьеры на его пути. Дуэт режиссеров Ларс Йессен и Ян Георг Шютте отражают современные общественные сдвиги, такие как тревожный климатический кризис и повсеместное политическое разочарование с едким юмором. Необычно, что ансамбль, возглавляемый Чарли Хюбнером, импровизировал значительные части сценария, что приводит к комедии, переполненной сатирическим оттенком.

После успеха "Танцующего с волками" зрители с нетерпением ждут еще одного награждающего фильма от Коствэйна, так как он готовится снять "Звездных разбойников" с участием "Оскар"-победительницы Кейт Бланшетт.

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