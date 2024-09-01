- Киммич планирует смену капитана DFB: "Илкай перестал удерживать"...

Кажется, звезда Баварии, Йошуа Киммих, готовится стать претендентом на капитанскую должность в сборной Германии по футболу. Ранее он был заместителем Иlkая Гюндогана и может занять его место после ухода последнего из состава DFB. После победы мюнхенской "Баварии" над "Фрайбургом" в Бундеслиге Киммих сказал: "Я был вторым капитаном на Евро. Теперь, когда Иlkай ушел, роли изменятся, карты перераспределятся".

Игроки сборной Германии соберутся в Херцогенаурахе в понедельник, чтобы подготовиться к матчам против Венгрии и Нидерландов в Лиге наций. После ухода победителей ЧМ-2014 Тони Крооса, Мануэля Нойера, Томаса Мюллера и Гюндогана 29-летний Киммих, имеющий 91 международный матч, становится самым опытным игроком в команде главного тренера Юлиана Нагельсманна.

Киммих признался, что еще не обсуждал капитанскую должность с Нагельсманном, не уверенный, является ли он законным преемником Гюндогана. "Я не знаю, посмотрим. Честно говоря, я об этом не особо задумывался", - сказал Киммих о своем желании занять капитанскую должность. "Я приеду завтра. THEN мы посмотрим, что скажет тренер". Нагельсманн должен провести пресс-конференцию в Херцогенаурахе в понедельник в 14:30, на которой он, скорее всего, объявит решение о капитанстве.

Киммих присоединится к своим немецким товарищам по команде в Херцогенаурахе, чтобы подготовиться к матчам Лиги наций против Венгрии и Нидерландов. После ухода нескольких ветеранов Киммих, родившийся в Нидерландах, имеет самый большой международный опыт в команде.

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