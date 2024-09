Ким приветствует Шойгу в Пхеньяне в 10:46

09:20 Соглашение о развертывании литовской бригады подписано

Литва и Германия подписали соглашение о создании правовой базы для развертывания полностью укомплектованной бригады в Литве, одной из стран-членов НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Кащюнас подписали соглашение в Берлине. По данным Министерства обороны, это соглашение усиливает Соглашение о статусе сил НАТО, уточняя правовой статус немецких военнослужащих и гражданских лиц в Литве, что обеспечивает им правовую безопасность. Соглашение охватывает вопросы, такие как права на проживание, налоговое законодательство, образование, здравоохранение, дорожные правила и общественная безопасность, среди прочего. Например, оно закладывает основу для создания немецких школ и детских садов в Литве. Бригада начнет работу к 2027 году.

09:42 Семья Калесниковой выражает обеспокоенность состоянием здоровья оппозиционного лидера

Сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Чомич выразила обеспокоенность состоянием здоровья своей сестры. Чомич заявила, что Колесникова находится в ужасных условиях уже четыре года, весит всего 45 кг при росте 1.75 м. Чомич получала информацию от бывших заключенных, утверждающих, что состояние Колесниковой критическое, так как никто не может выдержать такие условия долго. Она обвиняет власти в том, что они подвергают свою сестру tanto психологическому, как и физическому насилию. Министерство внутренних дел Белоруссии не ответило на запрос о комментарии по поводу жестокого обращения с Колесниковой. Колесникова, 42 года, стала символом сопротивления с тех пор, как в 2020 году начались протесты против президента Белоруссии Александра Лукашенко, и была приговорена к 11 годам лишения свободы якобы за организацию государственного переворота.

10:17 Мунц о угрозах Путина: "Ошибка Путина не делает заголовки утренних новостей"

Разговоры об эскалации, вызванные неоднократными угрозами президента России Владимира Путина в отношении Украины в случае, если стране будет разрешено запускать дальнобойные атаки на российскую территорию, усиливаются. Однако корреспондент ntv Райнер Мунц называет несколько причин, почему угрозы Путина не получили большой огласки.

10:46 Володин винит НАТО в ведении войны против России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил НАТО в активном участии в конфликтах на Украине. "Они ведут войну против нас", - отметил он в сообщении в Telegram. Он подразумевает, что НАТО помогает Украине выбирать российские города в качестве целей для атак, координирует военные развертывания с украинской армией и отдает приказы украинскому правительству.

08:56 Высылка британских дипломатов из России по обвинению в шпионаже

Российские власти выслали шестерых британских дипломатов, сославшись на доказательства шпионской деятельности. Служба безопасности ФСБ утверждает, что МИД в Лондоне руководит политическим и военным обострением, с целью ослабить Россию в ее войне против Украины. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что британское посольство сознательно причиняет вред российскому народу. Высылка этих дипломатов может быть связана с обсуждениями о возможной поставке Украине дальнобойного оружия Великобританией и США. Сегодня премьер-министр Великобритании Стармер встретится с президентом США Байденом.

08:31 Президент Украины требует выдачи дальнобойных ракет

Президент Украины Зеленский уже несколько недель добивается выдачи дальнобойных ракет для ударов по российским военным позициям. США и Великобритания должны обсудить этот вопрос. Президент России Путин не колеблясь отреагировал на это жестким предупреждением Западу.

08:03 Россия предлагает поделиться опытом борьбы с западным оружием с союзниками

Россия предложила поделиться опытом борьбы с различным западным оружием со своими союзниками. Заместитель министра обороны России Александр Фомин указал на это на конференции по безопасности в Китае, согласно российскому информационному агентству РИА. Он сказал, что Россия имеет глубокие знания о борьбе с разными видами западного оружия и готова поделиться этим опытом со своими партнерами. Конфликты привели к появлению современной войны, с российским оружием, способным нейтрализовать свои западные аналоги.

07:34 Задержаны individuals за поджог военной техники в Киеве

Пять человек были задержаны за поджог военной техники в Киеве с целью дискредитации армии от имени российской разведки. По данным украинской службы безопасности, мужчины приехали из разных частей Украины, чтобы найти работу в столице, и связались с российскими агентами через Telegram за быстрые деньги. Они записывали свои действия на телефоны, чтобы получить оплату, но не смогли это сделать.

07:05 Раввин Асман оплакивает потерю усыновленного сына на войне

Главный раввин Украины Моше Асман оплакивает смерть своего приемного сына, погибшего во время российского вторжения. Поминальная служба в Киеве в четверг почтила память Антона Самборского, 32 года, который пропал без вести в конце июля, и его смерть была подтверждена после долгого ожидания. Самборский стал отцом дочери в мае, написал раввин Асман в социальных сетях. Он усыновил Самборского, когда тому было 10 лет. Он последний раз говорил со своим сыном 17 июля.

06:29 Япония перебрасывает истребители в воздух над российскими самолетами возле ОкинавыЯпонские ВВС перебросили истребители в воздух в четверг после того, как два российских самолета облетели их территорию. Российские самолеты, Ту-142, не вторгались в воздушное пространство Японии, согласно Министерству обороны. В течение дня самолеты летели с моря в южную часть Окинавы, сообщило министерство далее. В ответ "мы перебросили истребители ВВС самообороны в экстренном порядке", объявило министерство. Российские самолеты в конце концов улетели на север. Министерство обороны также сообщило, что самолеты пересекли Курилы, спорный регион между Японией и Россией. Ранее на этой неделе российские и китайские военные корабли начали совместные учения в Японском море. Эти учения являются частью больших военно-морских учений. В последний раз российские военные самолеты облетали Японию в 2019 году. За более подробной информацией нажмите сюда.

06:07 Россия заявляет, что США преследуют политику сдерживания в отношении нее и КитаяЗаместитель министра обороны России Александр Фомин заявил на конференции по безопасности в Китае, что США преследуют политику сдерживания в отношении России и Китая. Об этом сообщило российское новостное агентство ТАСС. Фомин сообщил ТАСС, что Россия и Китай поддерживают создание справедливого, многополярного миропорядка, основанного на равенстве и взаимном уважении. Однако Запад готовится к войнам в Азии, создавая новые блоки безопасности в регионе, заявил он.

05:27 Украина сообщает о российском авиационном ударе по гражданскому судну в Черном мореУкраинский флот предоставил дополнительную информацию об alleged Russian air attack on a civilian cargo ship in the Black Sea. According to them, a Tu-22 bomber probably launched a Ch-22 anti-ship missile at the ship. The vessel, under the flag of the Caribbean nation of St. Kitts and Nevis, was sailing from the Ukrainian port of Chornomorsk to Egypt with a cargo of wheat. A BBC report stated that, at the time, the cargo ship was in Romania's exclusive economic zone. Instead of a Ch-22 cruise missile, designed to target aircraft carriers, a less powerful Ch-31 missile, used for radar suppression, was reportedly used, the report added.

03:19 Неясные обстоятельства окружили смерть молдавского солдата на линии разграниченияМинистерство обороны Республики Молдова сообщило, что молдавский солдат умер в результате неясных обстоятельств во время несения службы на линии разграничения с сепаратистским регионом Приднестровье. По данным министерства, солдат, по-видимому, был смертельно ранен пулей из своего оружия во время исполнения своих обязанностей на посту. Полиция и медицинские работники сейчас исследуют ситуацию, сообщило министерство далее. Солдаты tanto de Moldova como de Transnistria, así como tropas rusas, están estacionados en la línea de separación entre los dos lados desde un conflicto en 1992 después del colapso de la Unión Soviética. Incidentes en la línea de separación son raros.

02:18 Премьер-министр Великобритании гарантирует отсутствие участия НАТО в конфликте в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг утверждение президента Путина о том, что поставки Западом продвинутых вооружений Украине для атак глубоко в российскую территорию представляют собой участие НАТО. "Украина имеет право на самооборону", - сказал Стармер, подчеркнув, что Великобритания поддерживает это право и предлагает возможности для обучения в этом контексте. Однако Великобритания не стремится к конфликту с Россией, повторил Стармер. Читайте больше здесь.

01:09 Бывший посол США в Киеве ожидает более агрессивной поддержки Украины от демократа Камалы Харрис

Бывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор считает, что если демократический кандидат в президенты Камала Харрис будет избрана, она, скорее всего, будет более поддерживать Украину, чем действующий Джо Байден. Харрис занимала более решительную позицию в некоторых вопросах, заявил Тейлор на мероприятии в Американском университете в Киеве. С тех пор, как Байден, Харрис быстрее принимала решения по поводу HIMARS, Abrams и истребителей F-16. В настоящее время Байден также осторожен в отношении того, чтобы разрешать Украине запускать глубокие атаки на российскую территорию. Тейлор ожидает более агрессивной политики от Харрис, что, скорее всего, связано с потенциальными изменениями в команде внешней политики Белого дома.

00:27 Президент Украины благодарит Эстонию за военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский принял президента Эстонии Алар Кариса в Киеве, выразив благодарность за военную помощь Эстонии. Балтийское государство-член ЕС и НАТО обязалось выделить 0,25% своего годового ВВП на поддержку потребностей обороны Украины. Разговоры коснулись реконструкции и стремлений Украины присоединиться к ЕС. Тем временем премьер-министр Латвии Эвика Силиня также пообещала дальнейшую помощь во время встречи с Зеленским.

23:19 Немецкий суд решает, что БНД не обязана раскрывать информацию о своей оценке Украины

Федеральный административный суд в Лейпциге постановил, что Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) не обязана раскрывать, описывала ли она военную победу Украины как трудную или невозможную в секретных беседах с журналистом. БНД не обязана раскрывать, какие СМИ участвовали в этих частных беседах. Однако она должна раскрыть число конфиденциальных индивидуальных бесед на заднем плане, которые БНД имела по военной ситуации в Украине в этом году, постановил суд. Запрос журналиста на предварительное судебное решение был в основном отклонен на основе статьи в газете от мая, в которой утверждалось, что депутат ХДС заявил, что БНД целенаправленно распространяет негативные оценки военной ситуации в Украине, чтобы сформировать общественное мнение.

22:06 Участники коалиции призывают к использованию дальнобойного оружия против РоссииПолитики из коалиции "траffic light" выступают за то, чтобы Киев получил разрешение на использование дальнобойного оружия против российских целей. Эксперт по внешней политике от SPD Михаэль Рот заявил T-Online, что атаковать военные цели в России с помощью дальнобойных западных ракет в рамках международного права вполне уместно. Рот предложил в качестве целей военные аэродромы, центры управления или базы запусков, откуда, по его мнению, осуществляются "жестокие нападения на гражданские украинские цели". Председатель комитета по обороне, представитель FDP Маркус Фабер согласен с тем, что уже давно пора дать разрешение на "удар по российским военным аэропортам дальнобойным оружием, таким как ATACMS и Storm Shadow". Политик от "Зеленых" Антон Хофреитер подчеркивает, что Россия ежедневно терроризирует гражданское население Украины ракетными ударами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению. Чтобы эффективно защитить гражданское население Украины, армии должно быть позволено наносить удары по военным базам на территории России дальнобойным оружием.

21:35 Вэнс обсуждает идеи Трампа по УкраинеРеспубликанский кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс предлагает, что план Дональда Трампа по прекращению российского конфликта может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. В интервью телепродюсеру Шону Райану Вэнс объясняет, что Трамп мог бы собрать вместе русских, украинцев и европейцев, чтобы "обсудить, какой может быть мирное решение". Вэнс верит, что Трамп мог бы быстро достичь соглашения. Трамп известен своими пророссийскими симпатиями к президенту Владимиру Путину и неоднократной критикой американской помощи Украине. Трамп также заявляет, что он мог бы закончить войну за 24 часа, если бы был избран, но не вдается в подробности.

21:03 "Бог с нами. Мы русские" - фашистский марш в Санкт-ПетербургеОни не могут оспорить это, и она не может возразить против них: "Бог с нами. Мы русские", - кричат многочисленные русские националисты и фашисты, марширующие по Санкт-Петербургу. Неоднократно они скандируют: "Вперед, русские!" Поводом для их марша является годовщина переноса мощей Александра Невского, почитаемого как национальный герой и святой Православной церкви.

20:28 Российский пропагандист: "Атлантика - идеальный барьер"По мнению популярного российского телеведущего Владимира Соловьева, Россия не должна останавливаться на завоевании Украины. "Я считаю, что идеальный барьер - это Атлантика. Естественный барьер", - говорит кремлевский пропагандист. Идеальное место для наших войск - Берлин, Лисабон, Мадрид. И разве они не блестящи в Париже?" Когда ему напоминают, что там не так много русских, он отвечает: "У нас есть братья-белорусы". Или можно обратиться к Китаю.

20:01 Британские волонтеры готовятся к зимеМногие украинские дома, пережившие обстрелы до сих пор, лишены окон, что создает серьезную проблему с приближением зимы. Чтобы решить эту проблему, британская НКО "Утеплим Украину" отправляется в зоны боевых действий, чтобы устанавливать временные окна.

Читайте обо всех предыдущих событиях здесь.

Несмотря на соглашение, подписанное Литвой и Германией о развертывании бригады, tensions remain high в регионе, с российским президентом Владимиром Путиным неоднократно угрожавшим Украине войной, если ей будет позволено запускать дальнобойные атаки на российскую территорию.

here.

Вторжение России на Украину вызвало опасения за благополучие белорусского оппозиционного лидера Марии Колесниковой, которая содержалась в нечеловеческих условиях в течение четырех лет и, как сообщается, подвергалась tanto психологическому, как и физическому насилию со стороны властей.

Читайте также: