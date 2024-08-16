Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Ким Кардашьян: "Мои дети хотят со мной"

Kim Kardashian имеет четырех детей от бывшего мужа — рэпера Кэни Уэста. Она признавалась, что четверо ее детей имеют очень четкие пожелания относительно нового мужчины в ее жизни.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Ким Кардашьян говорит, что к новому отношению не готова.
Ким Кардашьян говорит, что к новому отношению не готова.

- Ким Кардашьян: "Мои дети хотят со мной"

Реальность-звезда Ким Кардашьян якобы получает советы по свиданиям от своих детей. "Это так смешно, потому что мои дети пытаются меня познакомить", - рассказала 43-летняя Ким Джимми Фоллону в "Вечернем шоу".

Ее четверо детей от теперь уже бывшего мужа рэпера Канье Уэста открыты для того, чтобы их мать снова начала встречаться - "но я нет", - сказала Кардашьян. Дети очень конкретны и составляют списки. Ее восьмилетний сын Сент хочет, чтобы она встречалась с "любым баскетболистом или футболистом", - призналась Кардашьян.

Предпринимательница подала на развод с Уэстом в феврале 2021 года и ненадолго встречалась с комиком Питом Дэвидсоном после этого. До Уэста у нее были отношения с футболистами Реджи Бушем и Майлзом Остином, и она была короткое время замужем за баскетболистом Крисом ХUMPHRIES. Между 2000 и 2004 годами Кардашьян была замужем за музыкальным продюсером Дамоном Томас.

Говоря о советах своих детей по свиданиям в "Вечернем шоу", Ким призналась: "♫ Я не буду лгать ♫, я не заинтересована в свиданиях с кем-либо прямо сейчас". Сент, один из ее детей, посоветовал ей встречаться с "любым баскетболистом или футболистом".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Отец и сын организуют американский пирог.
Общество

Отец и сын организуют американский пирог.

Награждение Эмми в 2024 году ожидается под руководством настоящего отец-сыновья дуэта. Предыдущие победители, комики Евгений и Дэн Леви из Канады, предстоит возглавить мероприятие.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Мэттью Пэри потратил несколько миллионов долларов, чтобы справиться с наркотиками - но в итоге умер...
Общество

Помощник говорит, что Мэтью Перри вводил 20 доз кетамина за четыре дня.

В октябре скончался Мэттью Пера, причину смерти все ещё расследуют. Сейчас под подозрение попали врачи и его помощник - якобы они делали ему множественные инъекции кетрамина.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Кommлуни мridge сделаны в связи со смертью Мэтью Пeрри. Пять лиц были обвинены по данным...
Общество

Как подозреваемые в смерти Мэтью Перри воспользовались исцеляющимся наркоманом, говорят прокуроры.

Группа людей, связанных с Matthew Perry, в том числе врачи и так называемая 'Кетоминовая королева' из Северного Голливуда, воспользовались его уязвимостью как человека, восстанавливающегося после зависимости, и снабжали любимого актера наркотиком, в конечном итоге послужившим причиной его...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

С 2018 года Audi поставляет на рынок пятое поколение автомобиля А6.
Авто

Audi A6 демонстрирует заметное, но скрытое присутствие в оценках TÜV.

Audi A6 демонстрирует заметное, но скрытое присутствие в оценках TÜV. Audi позиционирует последнюю модель A6 как автомобиль для изысканных вкусов, с новыми ценами, соответствующими требованиям. Однако, рынок подержанных автомобилей теперь предлагает множество бюджетных вариантов. С лета 2018 года Audi поставляет пятую версию A6, внутренне известную как Type 4K, в Германии.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Федеральные земли Германии

Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Компактное зарядное устройство Prime A2683 выдаёт мощность до 200 Вт через шесть портов.
Технологии

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств.

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств. Зарядное устройство Anker Prime Charger A2683 предлагает существенную разницу в цене в 25 евро по сравнению с самым мощным адаптером питания Apple, но при этом может одновременно заряжать шесть устройств с общей емкостью 200 Вт. В реальных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши
Федеральные земли Германии

Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно