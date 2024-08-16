- Ким Кардашьян: "Мои дети хотят со мной"

Реальность-звезда Ким Кардашьян якобы получает советы по свиданиям от своих детей. "Это так смешно, потому что мои дети пытаются меня познакомить", - рассказала 43-летняя Ким Джимми Фоллону в "Вечернем шоу".

Ее четверо детей от теперь уже бывшего мужа рэпера Канье Уэста открыты для того, чтобы их мать снова начала встречаться - "но я нет", - сказала Кардашьян. Дети очень конкретны и составляют списки. Ее восьмилетний сын Сент хочет, чтобы она встречалась с "любым баскетболистом или футболистом", - призналась Кардашьян.

Предпринимательница подала на развод с Уэстом в феврале 2021 года и ненадолго встречалась с комиком Питом Дэвидсоном после этого. До Уэста у нее были отношения с футболистами Реджи Бушем и Майлзом Остином, и она была короткое время замужем за баскетболистом Крисом ХUMPHRIES. Между 2000 и 2004 годами Кардашьян была замужем за музыкальным продюсером Дамоном Томас.

Говоря о советах своих детей по свиданиям в "Вечернем шоу", Ким призналась: "♫ Я не буду лгать ♫, я не заинтересована в свиданиях с кем-либо прямо сейчас". Сент, один из ее детей, посоветовал ей встречаться с "любым баскетболистом или футболистом".

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