Ким Эскалации стратегических военных действий в Северной Корее

Кажется, Северная Корея усиливает свои военные возможности. На фоне растущей напряженности на Корейском полуострове Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями дронов. Согласно сообщению государственного новостного агентства КНДА, лидер Северной Кореи призвал ускорить производство дронов для тактических пехотных подразделений и специальных сил.

В выходные дни Пхеньян провел испытания разработанных в стране дронов, официальные изображения показали белые, крылатые X-дроны, целящиеся и взрывающиеся на мишенях, имитирующих южнокорейские танки K-2.

Амбиции страны заключаются в укреплении своих тактических военных возможностей через разработку инновационных систем дронов. Несмотря на санкции ООН, Северная Корея смогла продвинуться в запрещенной программе ядерного оружия и провести многочисленные испытания в течение многих лет.

"Подготовка к ядерному противостоянию"

Военные испытания происходят на фоне напряженной обстановки на Корейском полуострове. В настоящий момент США и южнокорейские силы проводят масштабные совместные военные учения в качестве сдерживания Северной Кореи. Министерство иностранных дел Северной Кореи осудило эти военные учения как "провокационные военные игры" и "подготовку к ядерному противостоянию". США и Южная Корея отвергают обвинения Пхеньяна.

В течение последних двух лет Северная Корея усилила свои ракетные испытания и эскалировала враждебную риторику tanto в отношении США, так и Южной Кореи. Кроме того, она укрепила свои военные связи с Россией.

Арсенал ядерных ракетных установок

Недавно Северная Корея передала своей армии 250 ядерных ракетных установок. С этими оружиями фронтовые войска получат подавляющее артиллерийское преимущество над Южной Кореей, заявил Ким, как сообщает КНДА. Ким призвал расширить военные возможности Северной Кореи в качестве контрмера против альянса США с соседними странами.

Северная Корея расширила свой арсенал портативных коротко- и среднедиапазонных вооружений, направленных на преодоление системы ПРО Южной Кореи, а также разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты, способные поразить материковую часть США. Частые испытания оружия и угрозы Ким обычно воспринимаются как попытка оказать давление на США, чтобы те признали Северную Корею ядерной державой и сняли санкции, которые вынуждают страну отказаться от своего ядерного оружия.

Южная и Северная Корея остаются разделенными с момента Корейской войны (1950-53), и до сих пор не ратифицирован мирный договор.

В ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи Министерство иностранных дел Северной Кореи выступило с жестким предупреждением, назвав их "подготовкой к ядерному противостоянию".

В свете сложившейся ситуации неудивительно, что Северная Корея недавно добавила в свой военный арсенал 250 ядерных ракетных установок, еще больше укрепив свою позицию по отношению к Южной Корее.

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