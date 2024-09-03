- Киев выступает за размещение оружия большой дальности - Гросси изучает атомную электростанцию

Вблизи линии фронта президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал к поставке современного вооружения на встрече с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в Запорожье. Не только оружие для ударов по целям внутри России, но и поставка этих ракет, сказал Зеленский, всего в нескольких километрах от фронта на юге Украины. Между тем, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправится в Киев во вторник, чтобы осмотреть российскую атомную электростанцию в Запорожье. Президент России Владимир Путин по-прежнему находится в высокоопасной поездке.

Регион Запорожье частично оккупирован Россией, но не его столица, где Схоф получил первоеhand-знание о военных efforts Украины. Голландец пообещал дополнительную помощь Украине.

Обсуждения вращались вокруг укрепления обороны страны для достижения справедливого мира, в том числе улучшения ПВО, таких как свежие Patriot-системы, усиления Воздушных сил с помощью F-16 от союзников, больше боеприпасов и оборудования, и дальнейшие санкции против России. "Все эти шаги критически важны для предотвращения новых боев в Украине", - сказал Зеленский. Он подчеркнул свою надежду на поставку продвинутых вооружений, назвав страны США, Великобритания, Франция и Германия.

Киев: Нидерланды помогут в восстановлении

"Мы также обсудили возможность того, что Нидерланды возьмут под свою опеку Запорожье, что будет включать в себя поддержку инфраструктуры, обеспечение обычной жизни и решение гуманитарных вопросов", - прокомментировал Зеленский в социальной сети X. Это могло бы побудить больше людей вернуться в город.

Зеленский также осмотрел жилой дом, который был отстроен после ракетного удара в октябре 2022 года. "Постепенно мы восстановим все, что было разрушено. Мы сделаем все возможное, чтобы все наши города и сообщества были возрождены", - сказал он.

Глава МАГАТЭ отправляется в Киев и Запорожье

Украина защищалась от российской агрессии с помощью Запада более двух с половиной лет. Самая большая в Европе атомная электростанция, расположенная в Запорожской области, также находится под российским контролем. Существует серьезная международная озабоченность безопасностью АЭС в спорном районе, что и побудило главу МАГАТЭ посетить его повторно. АЭС стала целью атак и диверсий, и Москва, и Киев винят друг друга.

В середине августа инспекторы сообщили, что ситуация ухудшилась. Был взрыв рядом с зоной безопасности, который эксперты МАГАТЭ на месте оценили как результат удара беспилотника с взрывчатым веществом.

Опасности для атомных электростанций в зоне боевых действий

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на прошлой неделе в России, что Киев просил расширить присутствие его агентства в Украине. Он уже посещал Запорожскую АЭС несколько раз и разместил там команду экспертов МАГАТЭ. Постоянное присутствие международных специалистов служит не только для мониторинга ситуации, но и для сдерживания боевых действий, которые могли бы привести к ядерной аварии.

Во время переговоров в Украине Гросси также может поделиться своими наблюдениями после посещения российской атомной электростанции в Курске на прошлой неделе. После вторжения украинских войск в Курскую область глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии и призвал противоборствующие стороны соблюдать правила безопасности.

Борьба в районе вызвала серьезную озабоченность, сказал Гросси. Реакторы АЭС в городе Курске не имели защитной оболочки, что делало их исключительно уязвимыми для атак беспилотников или артиллерийского огня. Однако операции шли относительно нормально, добавил Гросси. Он поблагодарил Путина за приглашение и возможность осмотра объекта.

Путин в Монголии - Украина требует его ареста

Путин приземлился в Монголии в понедельник вечером, посетив страну, впервые признающую Международный уголовный суд с начала конфликта. МУС выдал ордер на арест Путина в марте прошлого года из-за нападения России на Украину - который правоохранительные органы Монголии должны были исполнить во время его пребывания в столице Улан-Батор. Однако Москва не видит угрозы для Путина из-за дружественных отношений между двумя странами, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Украинское правительство призывает к аресту Путина и обвиняет Монголию в содействии ему в уклонении от заслуженного наказания. Это делает страну сообщником в военных преступлениях Путина, заявил спикер Министерства иностранных дел в Киеве. Отказ монгольского правительства исполнить обязательный ордер на арест Путина является серьезным ударом по международной системе уголовной юстиции и будет иметь последствия.

Глава Кремля встретится с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом сегодня, по приглашению которого он находится в стране. Его визит служит не только для укрепления сотрудничества между двумя соседствующими странами. Путин также хочет показать своей поездкой, что он не изолирован на международной арене несмотря на войну.

Запорожье, будучи столицей Запорожской области, остается под украинским контролем. Во время обсуждений с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом президент Зеленский упомянул возможность того, что Нидерланды возьмут под свою опеку Запорожье, что может включать в себя поддержку инфраструктуры, обеспечение обычной жизни и решение гуманитарных вопросов в городе.

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