- Киев выступает за прекращение транспортировки нефти и газа из России.

Украинский советник президента, Мychajло Подоляк, подтвердил Nowyny.Live, что Украина больше не будет служить транзитным коридором для российского нефти и газа, направляющихся в ЕС к Рождеству. Сроки действия связанных транзитных контрактов истекают 1 января 2025 года, и нет возможности для одностороннего расторжения. Подоляк заявил: "К 1 января 2025 года все это прекратится". Украина готова способствовать транспортировке газа из Центральной Азии или Азербайджана в Европу. Основной целью Украины является сокращение доходов России от продажи этих ресурсов.

Соглашение о транзите российского газа через Украину в Европу между Газпромом и Нафтогазом истекает 31 декабря 2024 года. Несмотря на затяжной конфликт в Украине, начатый Москвой более двух лет назад, оно в основном соблюдается из-за давления со стороны европейских союзников Украины, в частности Венгрии. Однако украинские власти неоднократно заявляли о своей нежелании продлевать это соглашение. Недавно президент Владимир Зеленский вновь подтвердил эту позицию.

В последнее время поставки российской нефти через трубопровод Дружба шли только в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода, ведущая в Германию, в основном неактивна из-за западных санкций. Как сообщает российское СМИ, дочерняя компания энергетической компании Eni в Каспийском море начала прокачивать нефть по трубопроводу в августе. Это позволяет России получать доход от транзита, но мешает ей продавать свою нефть на самом прибыльном европейском рынке.

Решение прекратить транзит российской нефти и газа через Украину направлено на снижение энергетических доходов России. Несмотря на новое соглашение, позволяющее Eni использовать трубопровод Дружба для транспортировки нефти, Россия все еще не может продавать свою нефть на самом прибыльном европейском рынке из-за неактивности северной ветви трубопровода.

Читайте также: