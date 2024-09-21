Киев вводит запрет на использование Telegram административным персоналом.

Из-за сильного шифрования частных чатов, дающего преимущество перед наблюдением, Телеграм стал проблемой для Украины в плане утечек информации. Киев принял решение действовать.

Украинское правительство, военные и сотрудники службы безопасности в основном запрещены от использования онлайн-сервиса Телеграм на своих официальных устройствах. Согласно заявлению, размещенному на Facebook Национальным советом по обороне и безопасности, использование Телеграм больше не разрешено на устройствах чиновников, военнослужащих, сотрудников сектора безопасности и обороны, а также компаний, работающих в критической инфраструктуре. Основной причиной этого запрета названы "национальные безопасности" опасения.

Украинская армия использует приложение для обмена сообщениями Телеграм для обсуждения конфиденциальных рабочих вопросов, сообщил старший сотрудник службы безопасности агентству новостей AFP. Телеграм стал значительным источником утечек информации из-за своей легкой уязвимости для взлома со стороны россиян.

Однако запрет не распространяется на лиц, которым необходимо использовать Телеграм в рамках своих обязанностей, таких как распространение официальных объявлений. Телеграм служит важным инструментом связи для армии и правительства. Запрет также не распространяется на личные устройства сотрудников.

Телеграм был основан братьями Дуровыми, Павлом и Николаем, в России в 2013 году. Он очень популярен в России и других постсоветских странах как приложение для обмена сообщениями. Павла Дурова, российско-французского основателя и генерального директора Телеграм, арестовали во Франции в конце августа. Французская юстиция обвинила его в бездействии в борьбе с распространением криминального и экстремистского контента в Телеграме.

Телеграм насчитывает около 500 миллионов пользователей во всем мире. Его конец-конец шифрование частных сообщений делает его сложным для наблюдения, но он используется не только для обмена информацией. Телеграм также служит односторонним каналом для распространения новостей. Пользователи могут присоединиться, но не оспаривать или проверять ложные утверждения, что делает легким распространение дезинформации. В отличие от крупных технологических компаний, таких как Facebook и Twitter, которые имеют инициативы по борьбе с дезинформацией, Телеграм известен своей незначительной или отсутствующей модерацией контента.

Атака на Украину привела к увеличению утечек информации, и Телеграм был идентифицирован как значительный источник из-за своей легкой уязвимости для взлома со стороны россиян. В ответ на эти опасения национальной безопасности украинское правительство запретило использование Телеграм на официальных устройствах для чиновников, военных и различных других секторов.

Читайте также: