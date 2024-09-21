Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНападение на Украину

Киев вводит запрет на использование Telegram административным персоналом.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Приблизительно 500 миллионов человек используют платформу Telegram.
Приблизительно 500 миллионов человек используют платформу Telegram.

Киев вводит запрет на использование Telegram административным персоналом.

Из-за сильного шифрования частных чатов, дающего преимущество перед наблюдением, Телеграм стал проблемой для Украины в плане утечек информации. Киев принял решение действовать.

Украинское правительство, военные и сотрудники службы безопасности в основном запрещены от использования онлайн-сервиса Телеграм на своих официальных устройствах. Согласно заявлению, размещенному на Facebook Национальным советом по обороне и безопасности, использование Телеграм больше не разрешено на устройствах чиновников, военнослужащих, сотрудников сектора безопасности и обороны, а также компаний, работающих в критической инфраструктуре. Основной причиной этого запрета названы "национальные безопасности" опасения.

Украинская армия использует приложение для обмена сообщениями Телеграм для обсуждения конфиденциальных рабочих вопросов, сообщил старший сотрудник службы безопасности агентству новостей AFP. Телеграм стал значительным источником утечек информации из-за своей легкой уязвимости для взлома со стороны россиян.

Однако запрет не распространяется на лиц, которым необходимо использовать Телеграм в рамках своих обязанностей, таких как распространение официальных объявлений. Телеграм служит важным инструментом связи для армии и правительства. Запрет также не распространяется на личные устройства сотрудников.

Телеграм был основан братьями Дуровыми, Павлом и Николаем, в России в 2013 году. Он очень популярен в России и других постсоветских странах как приложение для обмена сообщениями. Павла Дурова, российско-французского основателя и генерального директора Телеграм, арестовали во Франции в конце августа. Французская юстиция обвинила его в бездействии в борьбе с распространением криминального и экстремистского контента в Телеграме.

Телеграм насчитывает около 500 миллионов пользователей во всем мире. Его конец-конец шифрование частных сообщений делает его сложным для наблюдения, но он используется не только для обмена информацией. Телеграм также служит односторонним каналом для распространения новостей. Пользователи могут присоединиться, но не оспаривать или проверять ложные утверждения, что делает легким распространение дезинформации. В отличие от крупных технологических компаний, таких как Facebook и Twitter, которые имеют инициативы по борьбе с дезинформацией, Телеграм известен своей незначительной или отсутствующей модерацией контента.

Атака на Украину привела к увеличению утечек информации, и Телеграм был идентифицирован как значительный источник из-за своей легкой уязвимости для взлома со стороны россиян. В ответ на эти опасения национальной безопасности украинское правительство запретило использование Телеграм на официальных устройствах для чиновников, военных и различных других секторов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем решении Верховный суд Аризоны установил, что жители, столкнувшиеся с сбоем в процессе...
Политика

В недавнем решении Верховный суд Аризоны заявил, что избирателям, столкнувшимся с проблемой подтверждения гражданства, по-прежнему разрешено голосовать "полностью", включая выборы на уровне штата.

В пятницу Верховный суд Аризоны постановил, что около 100 000 жителей, потенциально не соответствующих критериям подтверждения гражданства штата, все еще имеют право голосовать на выборах штата и города в этом году. Это решение разрешило дилемму, с которой столкнулись избирательные власти из-за...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Высокий комиссар ООН по правам человека приближает взрывы в Ливане к грани возможных обвинений в...
Политика

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН После взрывов пейджеров в Ливане, министр иностранных дел Израиля был вынужден отвечать на обвинения ливанского коллеги, который заявил, что Израиль превращается в государство-изгой. Посол Израиля в ООН не исключил возможности новых атак против «Хезболлы» и призвал правительство в Бейруте бороться с

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно