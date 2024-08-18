Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиРостов

Киев усилил свои атаки в Курском регионе, который принадлежит России.

После примерно двух недель их наступления в западной России украинские силы эскалировали нападения на различных территориях России. По сообщению Воздушных сил Украины в воскресенье, в пограничной зоне Курска и вблизи нефтехранилища в Ростовской области были атакованы критически важные мосты....

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут

Киев усилил свои атаки в Курском регионе, который принадлежит России.

Недавнее украинское наступление в регионе Курск, по-видимому, было сосредоточено на мосту через реку Сейм вблизи села Свановое, примерно в 15 километрах к северу от украинской границы. В субботу российские власти намекнули, что Киев разрушил тактически важный мост поблизости от поля битвы. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, этот мост находился примерно в 11 километрах от украинской границы в районе Глушковский.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук в воскресенье через Telegram заявил: "Еще один мост уничтожен. Наша авиация продолжает лишать противника логистических возможностей точными ударами". Видео, прикрепленное к его сообщению, показывает гибель моста, оставляя зияющую брешь на дороге. Разрушение двух мостов, как сообщается, ослабило способность России переправляться через реку Сейм в районе Глушковский, согласно российским военным блогерам.

В воскресенье на заправочной станции в Ростовской области произошел украинский дроновый обстрел. По словам губернатора Василия Голубева, обломки вызвали значительный пожар. Украинская армия взяла на себя ответственность за нападение на нефтебазу "Кавказ" в Ростовской области, которая также снабжает российскую армию.

Последние украинские дроновые атаки произошли во время необычного украинского натиска на западной России. В субботу президент Зеленский заявил, что украинская армия успешно укрепила свои позиции в Курской области. Наступление происходит "в соответствии с графиком". С продвижением в Курск, страна смогла пополнить запасы своих пленных, как он сказал, имея в виду захваченных российских солдат.

Украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа. По словам главнокомандующего армии Олеся Сырского, на данный момент захвачено более 1000 квадратных километров и 82 поселения, в том числе стратегически важный город Свеса, примерно в 10 километрах внутри российской границы. Там находится важный газовый хаб российской компании "Газпром", через который российский газ поставляется в Европу через Украину.

По словам Киева, целью наступления является, среди прочего, принуждение Москвы к "справедливому переговорному процессу" в связи с российским конфликтом в Украине. Это крупнейшее пересечение границы Украины со времени начала российского вторжения и первое на территории России иностранной армией со времен Второй мировой войны.

Между тем, немецкое правительство не будет предоставлять дополнительные гуманитарные платежи Украине в настоящее время. По данным новостного агентства AFP, в существующем бюджетном плане нет дополнительных средств помимо выделенных сумм. План немецкого правительства состоит в том, чтобы финансирование поддержки Украины осуществлялось из нового международного фонда впоследствии.

Российская агрессия в Украине продолжается без остановки. В воскресенье военная администрация Киева сообщила о отражении ночных российских атак ракетами и дронами на украинскую столицу, в том числе ракет северокорейского производства. Москва сообщила о захвате еще одной деревни в Украине возле города Покровск, где находится важный логистический центр для украинских войск. Армейские подразделения якобы "освободили" деревню Свиридоновка в российском контролируемом регионе Донецк, согласно министерству обороны России.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило обеспокоенность по поводу "ухудшающейся" ситуации на российской оккупированной АЭС в Запорожье в южной Украине. Эксперты МАГАТЭ на месте сообщили о повреждениях от "дрона с взрывным зарядом" в субботу, согласно директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

Инцидент с заправочной станцией в Ростове не был единственным случаем украинских атак на территории России. Ранее сообщалось, что украинские военные действуют вблизи Ростова, вызывая беспокойство.

В ответ на украинское наступление в Курской области Россия обвиняется в нападении на несколько деревень в Ростовской области, в том числе Свиридоновку.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Восстанавливаем древнее устройство: восстановление устаревшего телефона не только экологично, но и...
Главные темы

Однако высокая цена на ремонт смартфона служит препятствием...

Однако высокая цена на ремонт смартфона служит препятствием... При поломке смартфона многие люди предпочитают купить новый вместо того, чтобы отремонтировать существующий. Однако ремонт часто бывает более экологичным и выгодным по цене. Поврежденный смартфон часто остается без дела, так как многие пользователи колеблются из-за предполагаемых высоких затрат на ремонт или неопределенности

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Крайне важный мост стратегического значения в Курском регионе России был разрушен.
Главные темы

Крайне важный мост стратегического значения в Курском регионе России был разрушен.

За прошедшие полторы недели со старта своего наступления в западной России силы Украины усилили свои нападения на различных российских территориях. По данным украинских ВВС, основными целями стали важные объекты инфраструктуры, например, значимый мост в пограничном регионе Курск и нефтяная...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Госсекретарь Блинкен отправляется на Ближний Восток, чтобы обсудить вопросы Израиля
Главные темы

Госсекретарь Блинкен отправляется на Ближний Восток, чтобы обсудить вопросы Израиля

После обсуждений возможного перемирия и освобождения заложников в секторе Газа министр иностранных дел США Antony Blinken возвращается в Израиль для продолжения переговоров. Корреспондент AFP сообщает, что Блинкен приземлился в аэропорту Бен Гуриона в Телавиве в воскресенье вечером. Как объявил...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус
Общество

В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Неожиданное изменение программы в начале: После "Tagesschau" дети высказывают свои проблемы и заботы в воскресенье. Ведущей программы была известная молодая мать.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.
Спорт

Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.

- Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле. Первый раунд Кубка Германии: Бохум выбывает, а другие клубы продолжают борьбу Бохум стал первым клубом Бундеслиги, вылетевшим из Кубка Германии уже на первом этапе, уступив 0:1 (0:0) клубу 2-й Бундеслиги SSV Jahn Регенсбург,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно