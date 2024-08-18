Киев усилил свои атаки в Курском регионе, который принадлежит России.

Недавнее украинское наступление в регионе Курск, по-видимому, было сосредоточено на мосту через реку Сейм вблизи села Свановое, примерно в 15 километрах к северу от украинской границы. В субботу российские власти намекнули, что Киев разрушил тактически важный мост поблизости от поля битвы. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, этот мост находился примерно в 11 километрах от украинской границы в районе Глушковский.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук в воскресенье через Telegram заявил: "Еще один мост уничтожен. Наша авиация продолжает лишать противника логистических возможностей точными ударами". Видео, прикрепленное к его сообщению, показывает гибель моста, оставляя зияющую брешь на дороге. Разрушение двух мостов, как сообщается, ослабило способность России переправляться через реку Сейм в районе Глушковский, согласно российским военным блогерам.

В воскресенье на заправочной станции в Ростовской области произошел украинский дроновый обстрел. По словам губернатора Василия Голубева, обломки вызвали значительный пожар. Украинская армия взяла на себя ответственность за нападение на нефтебазу "Кавказ" в Ростовской области, которая также снабжает российскую армию.

Последние украинские дроновые атаки произошли во время необычного украинского натиска на западной России. В субботу президент Зеленский заявил, что украинская армия успешно укрепила свои позиции в Курской области. Наступление происходит "в соответствии с графиком". С продвижением в Курск, страна смогла пополнить запасы своих пленных, как он сказал, имея в виду захваченных российских солдат.

Украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа. По словам главнокомандующего армии Олеся Сырского, на данный момент захвачено более 1000 квадратных километров и 82 поселения, в том числе стратегически важный город Свеса, примерно в 10 километрах внутри российской границы. Там находится важный газовый хаб российской компании "Газпром", через который российский газ поставляется в Европу через Украину.

По словам Киева, целью наступления является, среди прочего, принуждение Москвы к "справедливому переговорному процессу" в связи с российским конфликтом в Украине. Это крупнейшее пересечение границы Украины со времени начала российского вторжения и первое на территории России иностранной армией со времен Второй мировой войны.

Между тем, немецкое правительство не будет предоставлять дополнительные гуманитарные платежи Украине в настоящее время. По данным новостного агентства AFP, в существующем бюджетном плане нет дополнительных средств помимо выделенных сумм. План немецкого правительства состоит в том, чтобы финансирование поддержки Украины осуществлялось из нового международного фонда впоследствии.

Российская агрессия в Украине продолжается без остановки. В воскресенье военная администрация Киева сообщила о отражении ночных российских атак ракетами и дронами на украинскую столицу, в том числе ракет северокорейского производства. Москва сообщила о захвате еще одной деревни в Украине возле города Покровск, где находится важный логистический центр для украинских войск. Армейские подразделения якобы "освободили" деревню Свиридоновка в российском контролируемом регионе Донецк, согласно министерству обороны России.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило обеспокоенность по поводу "ухудшающейся" ситуации на российской оккупированной АЭС в Запорожье в южной Украине. Эксперты МАГАТЭ на месте сообщили о повреждениях от "дрона с взрывным зарядом" в субботу, согласно директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

Инцидент с заправочной станцией в Ростове не был единственным случаем украинских атак на территории России. Ранее сообщалось, что украинские военные действуют вблизи Ростова, вызывая беспокойство.

В ответ на украинское наступление в Курской области Россия обвиняется в нападении на несколько деревень в Ростовской области, в том числе Свиридоновку.

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