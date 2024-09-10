Киев сообщает о удвоении производства оружия.

Украина в значительной степени полагается на западную помощь для своей обороны против России, но одновременно наращивает собственное производство оружия. По данным из Киева, они удвоили производство оружия по сравнению с прошлым годом и планируют расширить свою оборонную промышленность еще больше к концу 2024 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился этими обновлениями из Киева, заявив: "К концу этого года мы уже удвоили производство оружия по сравнению с 2023 годом". Украина установила цель произвести более миллиона дронов к концу года.

"Мы продвигаемся вперед", - заявил Шмыгаль. "Наше производство дронов непрерывно растет". Украина ведет боевые действия против российских сил с февраля 2022 года, опираясь на помощь своих западных союзников, одновременно укрепляя свой внутренний оборонный сектор.

В рамках этих инициатив украинская армия недавно провела испытания баллистической ракеты, изготовленной в стране, как объявил президент Владимир Зеленский в прошлом месяце. Кроме того, Зеленский объявил, что его войска впервые использовали в бою дальнобойный ракетный дрон "Палианызя", изготовленный в Украине.

Зеленский призывает к быстрой доставке

Несмотря на увеличение собственного производства оружия, Украина по-прежнему призывает к постоянной поддержке со стороны своих союзников. Это было очевидно на встрече группы контактов по Украине, состоявшейся на военной базе США в Рамштайне на прошлой неделе.

В своем вечернем видеообращении в понедельник Зеленский также подчеркнул необходимость быстрой доставки помощи. "Траектория войны напрямую зависит от качества логистики и выполнения каждого обещания, данного нашими партнерами", - сказал Зеленский, подчеркивая срочность.

Атака на Украину российскими силами продолжается, что требует срочной поддержки со стороны западных союзников. Несмотря на удвоение производства оружия и планы по дальнейшему расширению своей оборонной промышленности, Украина по-прежнему в значительной степени полагается на внешнюю помощь для своей обороны.

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