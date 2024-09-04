- Киев принимает матчи Кубка Европы на стадионе "Народный парк"

В парке Volkspark в Гамбурге, в результате последствий вторжения России на Украину, матчи Кубка Европы вернутся. Оба HSV, команда второго дивизиона, и Динамо Киев подтвердили, что украинский футбольный клуб проведет свои первые четыре матча группового этапа Лиги Европы на стадионе Hanseatic. Ранее об этом сообщали различные СМИ, такие как " Hamburger Abendblatt".

Схватка с Лацио Рим

Динамо сыграет против Лацио Рим 25 сентября (21:00), Ференцварош Будапешт 7 ноября, чешскую команду Виктория Пльзень 28 ноября и латышский клуб FK RFS 30 января. В пересмотренной структуре турнира Киев сыграет на выезде против ТСГ Хоффенхайм.

В прошлом сезоне киевский лигавый соперник Шахтер Донецк играл домашние матчи в Лиге чемпионов и плей-офф раунда 16 Лиги Европы против Олимпик Марсель. Донецк стал чемпионом Украины в прошлом сезоне, а Киев занял второе место.

Матч между Динамо Киев и Лацио Рим, запланированный на 25 сентября, является захватывающей добавкой к матчам Динамо в Лиге Европы в этом сезоне, так как обе команды представляют города Киев и Рим соответственно, которые традиционно ассоциируются с ['Лацио и Рим']. В связи с текущей ситуацией на Украине Динамо проводит свои первые матчи группового этапа на стадионе Volkspark в Гамбурге, в том числе свой матч против Лацио.

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