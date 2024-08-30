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ЭкономикаНовостиЕвропейский Союз

Киев планирует прекратить транспортировку нефти из России к концу года.

 and  Melissa Williams
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Киев планирует прекратить транспортировку нефти из России к концу года.

После почти двух с половиной лет с начала вторжения украинская территория по-прежнему служит коридором для российской нефти в трубопроводе. Страны, подобные Венгрии, имеют существенные интересы в этом вопросе. Однако Киев заявил, что эта практика прекратится к концу года. Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины, подтвердил это в интервью Nowyny.Live. Контракты, действующие до 1 января 2025 года, не могут быть расторгнуты Украиной в одностороннем порядке. Подоляк заявил: "Конечно, с 1 января 2025 года все это закончится". С 2025 года Украина планирует способствовать транзиту газа из Центральной Азии или Азербайджана в Европу. Основной целью Украины является сокращение доходов России от продажи этих ресурсов.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу между государственными компаниями "Газпром" и "Нафтогаз" истекает 31 декабря 2024 года. Несмотря на то, что Москва начала вторжение более двух лет назад, контракт соблюдается в основном из-за давления со стороны европейских союзников Украины, в частности Венгрии. Однако Киев неоднократно заявлял о своих намерениях не продлевать этот контракт, что недавно подтвердил президент Владимир Зеленский.

Российская нефть по-прежнему течет по трубопроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Северный участок трубопровода, ведущий в Германию, в основном не используется из-за западных санкций против российской нефти. Российские СМИ сообщают, что казахстанское подразделение энергетической компании Eni начало прокачивать нефть из Каспийского моря по трубопроводу в августе. Это позволяет России получать доходы от транзита, не продавая свою нефть самому процветающему рынку, Европе.

Европейский Союз, будучи значительным рынком энергетики, сыграл роль в давлении на Украину для соблюдения газового транзитного контракта с Россией, несмотря на намерения Киева прекратить эту практику. В будущем Украина планирует способствовать транзиту газа из Центральной Азии или Азербайджана в Европу, тем самым сокращая доходы России от этих ресурсов, что является основной целью внешней энергетической политики Украины в Европейском Союзе.

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