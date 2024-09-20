Киев переименовал многочисленные городские центры или города

Украинский парламент принял решение изменить названия более 300 городов по всей стране в результате голосования. По словам Романа Лосинского, одного из архитекторов закона, цель этого шага - освободить Украину от советского и российского наследия. Лосинский назвал это решение историческим, и планируются дальнейшие переименования.

Закон поддержали 281 депутат из 450. Города, такие как Новомосковск, Красноград, Дружба и Первомайск, теперь будут называться Самар, Берёстин, Чутир-Михайловский и Соколово-Хирский соответственно.

Некоторые поселения вернулись к своим дореволюционным названиям, в то время как другие, например, Новомосковск, носящий название Москва с 1794 года, получили новые имена. В последние годы многие города, названные в честь советских партийных leaders, были переименованы.

Переименования не обходятся без споров

Решение о переименовании вызывает споры. Его сторонники утверждают, что это поможет избавиться от российского колониального наследия. Вчера несколько депутатов пытались отложить голосование, сорвав дебаты.

Днепропетровск, город с населением более миллиона человек, названный в честь председателя Верховного Совета УССР Григория Петровского, был переименован в Днепр. Также были переименованы Кировоград, ранее носящий имя партийного лидера Сергея Кирова, который теперь называется Кропивницкий, и Артемовск, переименованный в Бахмут в честь революционера Артема.

Европейский Союз выразил поддержку решению Украины переименовать города, признавая историческое значение этого шага. Критики внутри Украины утверждают, что некоторые из новых названий слишком сложны для произношения или запоминания, вызывая путаницу и сопротивление среди населения.

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