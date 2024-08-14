Киев хочет создать "буферную зону" с Курском наступлением

Украинские войска продвигаются в российском регионе Курск. Цель offensive остается неясной в течение длительного времени. Президент Зеленский изначально говорит о давлении на Кремль для достижения настоящих мирных переговоров. Его министр внутренних дел заходит еще дальше.

Украинская армия, в своей offensive в российском пограничном регионе Курск, стремится создать "буферную зону" для защиты своего населения, согласно своим заявлениям. "Создание буферной зоны в Курской области - это шаг для защиты нашего населения на границе от ежедневного огня врага", - сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Киев также объявил планы создать гуманитарный коридор в регионе. "Наши силы готовятся открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения tanto в Россию, как и в Украину", - также сказала заместитель премьер-министра Ирина Верeshchuk в Telegram.

Украинская армия начала свое продвижение в пограничном регионе Курск 6 августа и с тех пор добилась некоторых территориальных успехов. В настоящее время от 800 до 1000 квадратных километров региона находятся под контролем Украины, согласно российским источникам. Украинская армия заявляет, что захватила 74 поселения, в то время как российские источники сообщают о 28. От 120 000 до 200 000 россиян бежали или были эвакуированы из района. Регион Курск имеет население более 1,1 миллиона человек, с около 440 000 проживающих в главном городе Курске.

Украинское руководство ранее заявляло, что не стремится аннексировать захваченные территории. Украинские атаки прекратятся, если Россия согласится на "справедливый мир". Киев также надеется, что многочисленные захваченные российские солдаты дадут ему сильную позицию в потенциальном будущем обмене пленными между украинскими ПОВ.

Хотя наземная offensive украинских войск в настоящее время ограничена российским регионом Курск, соседний регион Белгород также объявил состояние чрезвычайной ситуации. Ситуация в регионе остается довольно сложной и напряженной, сказал губернатор Вячеслав Гладков. В Курской области объявлено чрезвычайное положение национального значения. Украинские солдаты в настоящее время продвигаются в Курске tanto на север, как и на юг. На юге войска находятся всего в нескольких километрах от границы с Белгородской областью.

Регион Белгород уже некоторое время подвергается авиационным атакам со стороны украинских войск. Белгород, Курск и другие российские регионы сообщили о возобновлении дроновых и ракетных атак со стороны Украины. Министерство обороны России сообщило о перехвате 117 дроновых атак и уничтожении 4 тактических ракет. Также сообщается об атаках на российские военные аэродромы.

В прошлом году так называемые добровольческие батальоны, в том числе россияне, сражающиеся на стороне Украины, были временно развернуты там. На прошлой неделе украинские солдаты ненадолго остались в селе Пороси в Белгородской области, граничащем с Курской областью, и записали видео с флагом.

Украинская армия, как сообщается, использует дроны в своих операциях против российских целей в Белгородской области, что подтверждается сообщением Министерства обороны России о перехвате 117 дроновых атак и уничтожении 4 тактических ракет.

В ответ на эскалацию дроновых атак Белгородская область усилила свои системы ПВО для защиты своей жизненно важной инфраструктуры.

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