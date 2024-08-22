Независимый кандидат или Автономная избирательная надежда - Кеннеди заявляет о своем намерении произнести речь.

В пятницу Роберт Ф. Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США, планирует выступить с речью. 70-летний ветеран, как указано на его веб-сайте, намерен "обратиться к стране", осветив "текущую историческую ситуацию" и свой "план на будущее". Кеннеди выступит в Финиксе, Аризона, где в тот же день (по местному времени) также запланировано мероприятие кампании Трампа.

Вице-президент Кеннеди, Николь Шахана, выразила идею союза с бывшим президентом Трампом, который стремится вернуть Белый дом в качестве республиканского кандидата.

Как сообщают источники ABC News, Кеннеди колеблется между тем, чтобы остаться в гонке или, возможно, поддержать Трампа. Решение по этому вопросу еще не принято.

В интервью Шахана предложила две возможные стратегии для команды Кеннеди: либо остаться в гонке и опасаться победы демократа Камалы Харрис 5 ноября, либо поддержать Трампа в данный момент. Неясно, насколько мнение Шаханы совпадает с мыслями Кеннеди. После ее комментариев Трамп намекнул на роль для Кеннеди в своей потенциальной администрации, если он победит.

Известный активист и адвокат, Кеннеди известен своей борьбой за экологические вопросы, такие как чистая вода. Однако в последнее время демократы и члены семьи критиковали его за продвижение теорий заговора и связь с экстремистскими политиками, несмотря на его заявленное неприятие вакцин. Опросы показывают Кеннеди как аутсайдера в президентской гонке, стабильно получающего около 5% поддержки. Выборы обещают стать напряженной борьбой между Трампом и Харрис, и кампания Кеннеди беспокоит tanto демократов, как и республиканцев из-за его потенциальной способности переманить значительное количество голосов. На данный момент кампания Кеннеди кажется больше помехой для Трампа, так что отказ от гонки мог бы быть воспринят как положительные новости для республиканской партии.

Вице-президент Кеннеди, Николь Шахана, предложила союз с бывшим республиканским президентом Трампом, который стремится вернуть Белый дом. Несмотря на сообщения ABC News о том, что Кеннеди колеблется между тем, чтобы остаться в гонке или, возможно, поддержать Трампа, окончательное решение все еще неясно.

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