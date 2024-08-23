- Кеннеди поддержит Трампа во время предвыборной кампании в США.

Будущий претендент на пост президента США Роберт Ф. Кеннеди якобы поддерживает своего соперника Дональда Трампа на американских выборах, согласно сообщениям СМИ. Источники, такие как CNN и ABC News, ссылаются на заявление советника, связанное с разногласиями избирателей в Пенсильвании. Этот документ якобы свидетельствует о желании 70-летнего Кеннеди урегулировать вопрос из-за своей преданности Трампу. Тем не менее, остается неясным, собирается ли Кеннеди полностью выйти из гонки.

Поддержка Кеннеди Трампом в избирательной кампании вызвала волну обсуждений, несмотря на слухи о его возможном отказе из-за приверженности кандидату. В разгар избирательной кампании споры вокруг якобы поддержки Кеннеди Трампом продолжают быть предметом дискуссий.

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