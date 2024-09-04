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КультураНовостиНовый образ, напоминающий мне маму Крис Дженнер.

Кендалл Дженнер в настоящее время носит прическу Боба.

Кендалл Дженнер представляет новый боб и демонстрирует поразительное сходство со своей матерью Крис Дженнер

 and  Lauren Adams
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- Кендалл Дженнер в настоящее время носит прическу Боба.

Кендалл Дженнер, 28 лет, претерпела значительную метаморфозу: Знаменитая модель решилась на кардинальную смену прически, что видно в последней рекламе Calvin Klein.

В рекламе, которая отличается зернистым, винтажным стилем и была выпущена 4 сентября, Дженнер запечатлена на фоне потрясающего пейзажа у моря, перед белой стеной и во время ветреной поездки на кабриолете. Она предстает в платье, рубашке, объемном пиджаке и ботинках - все это дополняет ее новая прическа.

Ее прежде длинные темные волосы подстрижены до милого боба, едва достающего до мочек ушей, и дополнены различными вариантами челки, добавляющими дерзости ее образу.

"Она так напоминает свою мать!"

Новая прическа не только напоминает 90-е, но и очень похожа на прическу близкого родственника: Новая стрижка подчеркивает сходство Дженнер с ее матерью Крис Дженнер, 68 лет, чья короткая стрижка - ее фирменный стиль. Многие комментарии к рекламе, которую Дженнер также разместила в Instagram, гласят: "Вы идеально повторили свою маму в этом съемке". Даже мама Дженнер выражает одобрение: "Я просто обожаю твою прическу!" - пишет она, сопровождая сообщение смайликом с сердцем в глазах.

Новый образ Дженнер, полусестры Гигги Хадид, 29 лет, встречает одобрение и на YouTube: Дженнер хвалят как "совершенную", "королеву" или "Единственную женщину, которая могла бы сделать меня геем". Один пользователь даже предлагает Дженнер роль бондианы. И комментарий с множеством лайков повторяет: "Она так напоминает свою мать!"

Кардинальная смена прически Кендалл была широко одобрена, многие отмечают, что она теперь очень похожа на свою мать Крис Дженнер. Ее новый образ, напоминающий 90-е, кажется, вдохновлен фирменной короткой стрижкой мамы Крис Дженнер.

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