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Келиф назвал Маска и Роулинг в судебном процессе по киберзапугиванию

 and  Viktoria Klein
Время чтения 3 минут

Келиф назвал Маска и Роулинг в судебном процессе по киберзапугиванию

Во время Олимпиады Имане Кхильиф становится центром жарких дебатов о поле. После победы в Париже в женском боксе алжирская спортсменка подает жалобу в прокуратуру Парижа на кибербулинг. Оказывается, что в расследовании задействованы Илон Маск и Дж. К. Роулинг.

Во время Олимпийских игр Имане Кхильиф оказалась в центре горячих дебатов о поле. Однако после своей победы в финале она дала отпор онлайн-издевательствам и подала жалобу в прокуратуру Парижа на кибербулинг. В числе тех, кого упомянули в жалобе, оказались CEO Tesla Илон Маск и автор "Гарри Поттера" Дж. К. Роулинг. Об этом сообщил адвокат Кхильиф Набиль Буди американскому журналу "Вариети". Парижские власти подтвердили AFP, что началось расследование.

Изначально жалоба касалась платформы X, что под французским законодательством означает, что она направлена против неизвестных лиц. Однако Буди объяснил, что "мы убедились, что прокуратура имеет полномочия расследовать против всех лиц, в том числе тех, кто мог отправлять оскорбительные сообщения под псевдонимами". Несмотря на это, в жалобе упомянуты некоторые известные личности.

"В их числе Дж. К. Роулинг и Илон Маск", - сообщает Буди, добавляя, что кандидат в президенты США Дональд Трамп также находится под следствием. "Трамп опубликовал твит, поэтому он неизбежно будет расследован в рамках дела, независимо от того, упомянут он в нашей жалобе или нет".

Известные личности атакуют Кхильиф на X

С началом соревнований в Париже разгорелась громкая дискуссия о поле Кхильиф, которая стала глобальной. 25-летняя спортсменка родилась женщиной и не идентифицирует себя как транссексуал или интерсекс. Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает участие Кхильиф в женских соревнованиях. "С научной точки зрения, мужчина не борется против женщины здесь", - заявляют они. Тем не менее, Кхильиф стала мишенью для оскорбительных комментариев и спекуляций о ее поле. Большинство этих атак происходят в социальных сетях, в частности на X. И когда к дискуссии присоединяются известные личности, скандал достигает нового уровня.

Роулинг публикует сообщение для своих 14,2 миллиона подписчиков с фотографией боя Кхильиф против итальянской боксерши Ангелы Кардини, обвиняя Кхильиф в том, что она мужчина, который "наслаждается страданиями женщины, которой только что дал по голове". Между тем, Маск делится постом пловца Райли Гейнс, утверждающего, что "мужчины не принадлежат к женскому спорту". Владелец X соглашается, написав: "Абсолютно". Трамп, с другой стороны, публикует фотографию боя против Кардини с сообщением: "Я выведу мужчин из женского спорта!"

Американский инфлюенсер Логан Пол также атаковал Кхильиф в интернете. После своей победы над Кардини он опубликовал сообщение на X: "Чистое зло происходит у нас на глазах. Мужчине разрешают избивать женщину на мировой арене и разрушать ее мечту всей жизни, борясь за своего покойного отца. Это безумие должно прекратиться". Позже Пол удаляет пост и признает, что "возможно, распространил ложную информацию".

Однако Буди заявляет, что такие извинения - в том числе те, которые получила Кхильиф лично, - не меняют фактов дела. "Жалоба подана, и факты остаются".

Буди поясняет, что жалоба действительно упоминает имена, но добавляет: "Мы просим прокуратуру расследовать не только этих лиц, но и всех, кого они сочтут релевантными. Если дело дойдет до суда, им придется отвечать за свои действия". Он также отмечает, что хотя жалоба подана во Франции, "она также может охватить лиц за рубежом". Парижская прокуратура может запросить международную правовую помощь для борьбы с онлайн-оскорблениями.

Что касается X, Буди заявляет, что жалоба направлена против авторов постов, а не платформ самих по себе: "Ответственность за наложение санкций на платформы лежит на законодателях, а не на нас". Однако он отмечает, что случаи кибербуллинга теперь воспринимаются судебными органами гораздо серьезнее, и в некоторых случаях это приводило к тюремным срокам.

"Самая прекрасная победа в моей карьере"

Тренер Кхильиф Педро Диас рассказывает "Вариети", что издевательства, которые она испытала во время Олимпиады, оказали "невероятное воздействие на нее и всех вокруг": "Я никогда не видел ничего настолько отвратительного в своей жизни".

Диас также раскрывает, что просил Кхильиф не смотреть на социальные сети, чтобы сохранить фокус на победе в золотой медали. "Она так умна и обладает невероятной целеустремленностью", - говорит Диас, называя победу Кхильиф в золотой медали "самой прекрасной победой в моей карьере как тренера".

Несмотря на интенсивный кибербуллинг, который она испытала на платформе X, Имане Кхильиф триумфально защищает себя, подав жалобу в прокуратуру Парижа. Во время празднования победы в финале она поет: "♪ Я не буду лгать ♪", выражая свою победу несмотря на превратности судьбы, которые ей пришлось пережить.

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