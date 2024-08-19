Кейтлин Кларк и Ангел Риз продолжают вписывать свои имена в книги рекордов ВНБА.

В воскресенье Кларк привела Индиану Февер к триумфальной победе со счетом 92-75 над Сиэтл Сторм, одновременно побив еще один рекорд лиги.

Помимо набора 23 очков, 22-летняя вундеркинд набрала свою 225-ю передачу, превзойдя рекорд Тичи Пеничеиро по количеству передач среди новичков в истории WNBA, установленный в 1998 году.

"Превзойти кого-то вроде нее - это просто невероятно. Она настоящая легенда нашего спорта. Это очень круто, но я надеюсь, что впереди еще много такого", - сказала Кларк после матча, которая лидирует в лиге с 8,3 передачи за игру.

Достижение было отмечено в середине матча Пеничеиро, которая выразила свою радость в посте в X, ранее известном как Twitter.

"Рекорды созданы для того, чтобы их били... это свидетельствует о развитии и прогрессе. И нет лучшего игрока, чтобы побить его", - написала Пеничеиро, а Февер поделилась видео, на котором легенда WNBA поздравляет Кларк, которая закончила матч с 9 передачами и 232 за сезон в целом.

Это еще одно достижение в шляпе Кларк в ее первом сезоне в WNBA, где она уже стала первым новичком, сделавшим трипл-дабл в истории лиги, и установила новый рекорд, сделав 19 передач в одной игре.

Однако блестящие выступления Кларк соперничают с ее соперницей Риис в Чикаго.

Также в воскресенье новичок Скай набрал 19 очков и 20 подборов в поражении со счетом 86-68 против Феникс Мёркури, став самым быстрым игроком WNBA, набравшим 20 дабл-даблов в одном сезоне, всего за 27 игр.

Риис, у которой сейчас самый высокий средний показатель подборов - 12,3 за игру, находится всего в двух дабл-даблах от того, чтобы сравняться с рекордом Тины Чарльз по количеству дабл-даблов в сезоне новичка, установленным в 2010 году, согласно ESPN.

Раннее в сезоне новичок также побила рекорд по количеству подряд дабл-даблов в истории WNBA.

С возвращением WNBA после перерыва на Олимпиаду tanto Clark как Reese будут стремиться привести свои команды в плей-офф.

Февер Кларк (13-15) встретится с Миннесота Линкс, а Скай Риис (11-16) сыграет против Коннектикут Сан.

Кажется, в этом сезоне с каждым матчем этих суперзвезд-новичков будут падать все больше рекордов.

Триумфальная победа в спорте принесла признание Кларк за исключительный рекорд передач, превзошедший тот, который установила легенда Тича Пеничеиро.

Интенсивная конкуренция в WNBA видит Риис приближающейся к другому рекорду, который в настоящее время принадлежит Тине Чарльз, по количеству дабл-даблов в сезоне новичка.

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