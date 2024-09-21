Кейт Уинслет, несмотря на свою главную роль в знаменитом фильме "Титаник", никогда не видела фактического кораблекрушения до своего недавнего визита.

До сих пор фильм Джеймса Кэмерона "Титаник" остается одним из самых кассовых в истории кино. Карьера Кейт Уинслет взлетела после этого фильма, превратив ее в мировую звезду почти в одночасье. Однако в недавнем интервью она призналась, что так и не смогла посмотреть фильм целиком от начала до конца.

Известная своими эмоциональными ролями, Уинслет сейчас играет главную роль в фильме "Фотография", где она предстает в образе бывшего военного корреспондента Ли Миллер.

Во время интервью с "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) для продвижения своей новой роли она также поговорила о своей работе в "Титанике", блокбастере 1997 года, который по-прежнему занимает четвертое место в списке самых кассовых фильмов всех времен. Несмотря на свои предыдущие роли в фильмах "Небесные создания", "Чувство и чувствительность" и "Гамлет", а также последующие успехи в фильмах "Революционная дорога", "Карнаж" и "Чтец", для многих Уинслет всегда будет ассоциироваться с ролью Розы ДеВитт Бьюкатер, трагической любви Джека Доусона (Леонардо Ди Каприо), которая погибает, когда "Титаник" тонет в ледяном море.

В то время как миллионы зрителей были тронуты до слез "Титаником", Уинслет призналась в неожиданной правде в интервью FAZ: "Я никогда не смотрела весь фильм целиком".

Жажда еды

Уинслет пыталась посмотреть весь фильм дважды, но оба раза безуспешно. В последний раз это happened в 2012 году, когда "Титаник" был переиздан в новой 3D-версии, и она была вынуждена присутствовать на просмотре со своими детьми. По словам Уинслет, "Один из моих детей проголодался, и нам пришлось уйти рано, может быть, после двух третей".

Уинслет уточняет, что ее решение не было продиктовано неприязнью к фильму. "Титаник" по-прежнему занимает особое место в ее сердце, как и во время съемок. Однако она признается, что не смотрит ни один из своих фильмов больше одного раза. "Титаник" не исключение. Она описывает это как странное и абстрактное чувство. "Я не знаю ни одного актера, который бы наслаждался просмотром самого себя в фильме", - добавляет она, подразумевая, что, возможно, она никогда не увидит, как история Джека и Розы подходит к концу.

Несмотря на его неизменную популярность и ее влиятельную роль в нем, Кейт Уинслет так и не смогла посмотреть полную версию фильма "Титаник", в котором она снялась вместе с Леонардо Ди Каприо. В недавнем интервью она объяснила, что голод, вызванный одним из ее детей, привел к раннему уходу с просмотра переизданной 3D-версии в 2012 году.

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