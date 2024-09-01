Кейт Бланшетт появляется в жилете

Кейт Бланшетт сияла ярче звёзд на 81-м Венецианском международном кинофестивале, блистая в сверкающем чокере. На ужин Armani Beauty она выбрала лёгкий чокер-хalter топ, открытый спереди, подчёркивающий её очаровательную линию шеи. Блестящие цепочки свободно украшали её руки, добавляя изюминку гламура. Она дополнила образ строгим чёрным комбинезоном и чёрными шпильками. Для макияжа она выбрала мягкий образ и уложила короткие волосы в лёгкие кудри.

Бланшетт уже раньше обращала на себя внимание своими нарядами в стиле чокер. Помните чёрный костюм с открытой спиной, украшенный рядами сверкающих белых жемчужных цепочек? Это было одно из её блистательных появлений. Она блистала на премьере своего мини-сериала "Дисклеймер", где сыграла главную роль. По данным Variety и других источников из индустрии, шоу получило бурные пятиминутные овации стоя.

Смешной инцидент перед грандиозным входом

Основанный на психологическом триллере Рене Кнайт "Мёртвая линия", "Дисклеймер" - это семисерийный сериал, снятый Альфонсо Куароном и выходящий на Apple TV+ с 11 октября. Наравне с Бланшетт в проекте задействован Кевин Кляйн. Бланшетт играет расследовательскую журналистку Кэтрин Рэйвенскрофт, жизнь которой становится centrepiece интригующего романа неизвестного автора.

Бланшетт, Кляйн и Куарон развеселили всех смешным инцидентом перед своим грандиозным входом. Как видно на видео на платформе X, они ехали на премьеру вместе. Как только Кляйн собрался выйти, Бланшетт случайно захлопнула дверь за собой, оставив Кляйна на мгновение запертым. Куарону пришлось спешно открыть дверь, что вызвало приступ смеха у всех присутствующих.

Кейт Бланшетт продолжает восхищать публику своими нарядами в стиле чокер, в том числе чёрным костюмом с открытой спиной и рядами сверкающих белых жемчужных цепочек. Развлечения на ужине Armani Beauty были подняты на новый уровень её выбором чокер-хalter топа, который был и стильным, и эффектным.

Смешной инцидент перед их грандиозным входом ещё больше добавил развлекательности ночи. Бланшетт, Кляйн и Куарон развеселили всех, когда Бланшетт случайно захлопнула дверь за Кляйном, оставив его на мгновение запертым.

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