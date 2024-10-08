Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Киану Ривз участвует в своем первом автогонке на автогонке Индианаполис, демонстрируя свои профессиональные навыки.

К megs Richards набирает скорость в своего личного пути как проффесиональный гонщик.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Киану Ривз посетил Индианаполис Мотор Спидвей в субботу
Киану Ривз посетил Индианаполис Мотор Спидвей в субботу

Киану Ривз участвует в своем первом автогонке на автогонке Индианаполис, демонстрируя свои профессиональные навыки.

В прошедшие выходные "Звезда Матрицы" принял участие в Toyota GR Challenge, моторном спортивном событии, которое продвигает любителей автоспорта и энтузиастов, разместившись на легендарном Indianapolis Motor Speedway.

Из 33 участников, Киану Ривз занял 25-е место в Гонке 1 в субботу и 24-е в Гонке 2 в воскресенье.

Во время Гонки 1 в субботу Ривз потерял сцепление и съехал с трассы в траву посередине 45-минутного состязания. К счастью, он смог избежать возможных столкновений и вернулся в гонку вскоре после этого.

Ривз сел за руль автомобиля No. 92 BRZRKR, воплощая главного героя из своего соавторского графического романа "Библия Внеземелья", который был выпущен в июле. Он является частью его серии комиксов "BRZRKR", с премьерным выпуском в 2021 году.

Его напарником по субботней гонке был "Дупер Дуд" Коди Джонс.

Получив впечатляющую победу на чемпионате Toyota Grand Prix в Лонг-Бич в 2009 году, Ривз снялся вместе с Сандрой Баллок в культовом фильме "Скорость". В честь 30-летия фильма запланирован специальный просмотр во вторник в Лос-Анджелесе, на котором будут присутствовать и Баллок, и Ривз.

Несмотря на свои сильные выступления в автоспорте, Киану Ривз нашел время, чтобы пообщаться с фанатами о своем предстоящем комиксе, основанном на "Библии Внеземелья", после Гонки 2 в воскресенье.

После специального просмотра "Скорости" в честь 30-летия Ривз и Сандра Баллок, как ожидается, примут участие в развлекательной беседе о своем культовом фильме во время мероприятия после просмотра в Лос-Анджелесе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Салли рассказывает о тревожном случае с подростковым абортом в Мексике: "Мы не можем вернуться назад"
Общество

Салли рассказывает о тревожном случае с подростковым абортом в Мексике: "Мы не можем вернуться назад"

Известная лауреатка премии «Оскар» Салли Филд поделилась своим личным опытом аборта в подростковом возрасте, чтобы обратить внимание на важную проблему репродуктивных свобод женщин.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Основным источником доходов Тейлор Свифт является ее музыкальная деятельность.
Общество

В недавнем смене, Тейлор Свифт обошла Рианну, чтобы занять лидирующее место.

В недавнем смене, Тейлор Свифт обошла Рианну, чтобы занять лидирующее место. Тейлор Свифт приводит фанатов в восторг своими концертами! Её тур «Эра», цифровые доходы и продажи альбомов привели к значительному увеличению её доходов. Теперь она на пути к тому, чтобы обогнать другую певицу по богатству. По данным американского журнала Forbes,

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Я могу подтвердить, что недавно мне присвоили титул деда.
Общество

Я рад быть титулованным вашим внуком, вместе с знаменитой звездой "Татера", Мартином Брамбахом.

Я рад быть титулованным вашим внуком, вместе с знаменитой звездой "Татера", Мартином Брамбахом. Ух ты, большие новости для актёра Мартина Брамбаха! Звёзды дрезденского "Таторта" официально стал дедушкой, как он рассказал газете "Бильд". "Да, я теперь дедушка!" - поделился он. С этой новой

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Музыкальная карьера Синтии Хьюстон охватывает более шестисот записей.
Общество

Мать семьи Уитни Хьюстон, которой было 91 год, скончалась.

Мать семьи Уитни Хьюстон, которой было 91 год, скончалась. В составе вокальной и духовной группы Sweet Inspirations, Сисси Хьюстон добилась первых побед. Позже эта лауреатка премии «Грэмми» сотрудничала с музыкальными гигантами, такими как Джими Хендрикс и Бейонсе. К сожалению, матриарх семьи Хьюстон, известная как мать Уитни Хьюстон, недавно ушла из

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно