Киану Ривз участвует в своем первом автогонке на автогонке Индианаполис, демонстрируя свои профессиональные навыки.

В прошедшие выходные "Звезда Матрицы" принял участие в Toyota GR Challenge, моторном спортивном событии, которое продвигает любителей автоспорта и энтузиастов, разместившись на легендарном Indianapolis Motor Speedway.

Из 33 участников, Киану Ривз занял 25-е место в Гонке 1 в субботу и 24-е в Гонке 2 в воскресенье.

Во время Гонки 1 в субботу Ривз потерял сцепление и съехал с трассы в траву посередине 45-минутного состязания. К счастью, он смог избежать возможных столкновений и вернулся в гонку вскоре после этого.

Ривз сел за руль автомобиля No. 92 BRZRKR, воплощая главного героя из своего соавторского графического романа "Библия Внеземелья", который был выпущен в июле. Он является частью его серии комиксов "BRZRKR", с премьерным выпуском в 2021 году.

Его напарником по субботней гонке был "Дупер Дуд" Коди Джонс.

Получив впечатляющую победу на чемпионате Toyota Grand Prix в Лонг-Бич в 2009 году, Ривз снялся вместе с Сандрой Баллок в культовом фильме "Скорость". В честь 30-летия фильма запланирован специальный просмотр во вторник в Лос-Анджелесе, на котором будут присутствовать и Баллок, и Ривз.

Несмотря на свои сильные выступления в автоспорте, Киану Ривз нашел время, чтобы пообщаться с фанатами о своем предстоящем комиксе, основанном на "Библии Внеземелья", после Гонки 2 в воскресенье.

После специального просмотра "Скорости" в честь 30-летия Ривз и Сандра Баллок, как ожидается, примут участие в развлекательной беседе о своем культовом фильме во время мероприятия после просмотра в Лос-Анджелесе.

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