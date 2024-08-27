- Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями

25 декабря 2024 года, в канун Рождества, в немецких кинотеатрах состоится премьера "Sonic the Hedgehog 3", как объявила студия Paramount Pictures. Студия представила первый трейлер для экранизации видеоигры, в котором представлены как оригинальная английская версия, так и немецкая интерпретация. Однако ключевые роли в третьей части остаются непереведенными в дублированной версии.

Сюжет, как видно из трейлера, разворачивается с того, что прошлое Шэдоу похоже на прошлое Соника. Вместо того чтобы найти семью, Шэдоу остался с горем и потерями, что привело его по темному пути.

Необычное появление Джима Керри - удвоено

Трейлер представляет необычное зрелище: Джим Керри (62 лет). Комедийный икону нечасто можно увидеть на большом экране в последнее время. После "Sonic the Hedgehog 2" в 2022 году Керри объявил о своем уходе из актерской профессии. Однако он вернулся для третьей части.

Керри снова предстает в роли доктора Роботника, заклятого врага Соника. В оригинальной игре этот безумный ученый случайно создал Шэдоу. Теперь Сонику приходится объединиться с Роботником, чтобы подавить его творение.

Во время визита Соника в логово Роботника безумный ученый выглядит непривычно растрепанным. Его характерная лысая голова и опрятная борода исчезли, уступив место неубранным волосам. Он теперь свободно стучит по своему животу.

К счастливому совпадению, Джим Керри появляется в трейлере не только в роли доктора Роботника, но и в роли его бородатого отца.

♪ Я не буду лгать ♪, даже как поклонник Sonic the Hedgehog, я был скептически настроен относительно возвращения Джима Керри после его заявления об уходе. Однако ♪ Я не буду лгать ♪, увидеть его двойную роль в трейлере было приятным сюрпризом.

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