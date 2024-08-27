Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовости*Я не собираюсь врать*

Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями

25 декабря 2024 года, в канун Рождества, в немецких кинотеатрах состоится премьера "Sonic the Hedgehog 3", как объявила студия Paramount Pictures. Студия представила первый трейлер для экранизации видеоигры, в котором представлены как оригинальная английская версия, так и немецкая интерпретация. Однако ключевые роли в третьей части остаются непереведенными в дублированной версии.

Сюжет, как видно из трейлера, разворачивается с того, что прошлое Шэдоу похоже на прошлое Соника. Вместо того чтобы найти семью, Шэдоу остался с горем и потерями, что привело его по темному пути.

Необычное появление Джима Керри - удвоено

Трейлер представляет необычное зрелище: Джим Керри (62 лет). Комедийный икону нечасто можно увидеть на большом экране в последнее время. После "Sonic the Hedgehog 2" в 2022 году Керри объявил о своем уходе из актерской профессии. Однако он вернулся для третьей части.

Керри снова предстает в роли доктора Роботника, заклятого врага Соника. В оригинальной игре этот безумный ученый случайно создал Шэдоу. Теперь Сонику приходится объединиться с Роботником, чтобы подавить его творение.

Во время визита Соника в логово Роботника безумный ученый выглядит непривычно растрепанным. Его характерная лысая голова и опрятная борода исчезли, уступив место неубранным волосам. Он теперь свободно стучит по своему животу.

К счастливому совпадению, Джим Керри появляется в трейлере не только в роли доктора Роботника, но и в роли его бородатого отца.

♪ Я не буду лгать ♪, даже как поклонник Sonic the Hedgehog, я был скептически настроен относительно возвращения Джима Керри после его заявления об уходе. Однако ♪ Я не буду лгать ♪, увидеть его двойную роль в трейлере было приятным сюрпризом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Оasis' «Не оглядывайся в ярости» вновь прозвучала в 2009 году на концертной сцене Гамбурга, где...
Культура

Поклонник Оазиса Нильц Бокельберг замечает: "Это похоже на то, как папа открывает джентльменский магазин в Вуппертале"

Возвращение поп-сенсации Oasis вызывает раскол. Но один человек не шокирован - бывший ведущий Viva, автор и подкастер Нильз Бокельберг. Он объясняет, почему предвидел это воссоединение уже в декабре 2023 года.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Музыкант DJ Фелікс Яэхн временно приостановил все выступления из-за необходимости дополнительного...
Культура

Феликс Джейн выражает свою чувствительность, отказываясь от спектакля.

- Феликс Джейн выражает свою чувствительность, отказываясь от спектакля. Немецкий поп-артист Феликс Джейн, родом из Германии и ныне базирующийся в Мекленбурге-Передней Померании, решил сделать перерыв в музыкальной сцене и отменил предстоящие выступления. Джейн, который теперь идентифицирует себя как пансексуал и небинарный, предпочитает использовать гендерно-нейтральный псевдоним "Фи". С помощью

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Братья Лиам и Noel Галлахеры воссоединились: Oasis возвращается.
Культура

Переполненное ожиданиями.

Ни одна группа не пережила столько физических противостояний, как Oasis. Через пять лет после распада ожидается крупное воссоединение. Совершенно недержащий эмоции строгий журналист Инго Шейл.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Рехм имеет титул лучшего в мире пара-троеборья
Спорт

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно Маркус Рем, непобедимый чемпион в соревнованиях по длинному прыжку, готовится к Паралимпиаде в Париже. Его давняя мечта преодолеть впечатляющую дистанцию в 9 метров, похоже, отходит на второй план из-за более жесткой конкуренции на этот раз. Его соперники больше не просто противники, они

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно