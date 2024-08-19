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Kia Sportage четвертого поколения демонстрирует изящный дизайн, но предлагает расширенную гарантию

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Популярность Kia Sportage заслуживает внимания, но в ходе первого тщательного обзора проявляются...
Популярность Kia Sportage заслуживает внимания, но в ходе первого тщательного обзора проявляются его недостатки.

Kia Sportage четвертого поколения демонстрирует изящный дизайн, но предлагает расширенную гарантию

Kia Sportage, популярная модель, часто сталкивается с проблемой утечки масла во время первого технического осмотра (TÜV). Эта проблема проявляется раньше, чем ожидается. Однако покупатели newer моделей все еще могут воспользоваться расширенной гарантией. В других аспектах этот компактный SUV имеет впечатляюще низкие показатели дефектов.

Контекст

Sportage IV (Тип QL) был представлен как новый автомобиль в 2016 году и оставался в производстве до 2021 года. В 2018 году он получил фейслифтинг, в который вошли усовершенствованные системы помощи, переработанная передняя решетка и изменения в интерьере. В 2020 году была представлена легкая модернизация, а затем и нынешний Sportage, доступный в качестве подключаемого гибрида, который поступил в продажу в 2021 году.**

Кузов и варианты

Kia Sportage доступен исключительно как пятидверный SUV. После фейслифтинга в 2018 году Kia начала интегрировать 48-вольтовую мягкую гибридную систему в свои дизельные версии.

Преимущества

Sportage гордится своей расширенной семилетней гарантией, обеспечивающей чувство безопасности покупателям подержанных автомобилей. Подвеска и амортизаторы имеют мало нареканий, как сообщается в "Авто БILD ТЮВ-Рaporт 2024". Приводные валы прочные, а тормозные линии и шланги долговечны. Система выхлопа также демонстрирует низкие показатели дефектов, с редкими проблемами во время теста выхлопных газов (AU), согласно отчету.**

Недостатки

Проблемы с стояночным тормозом возникают уже на первом ТО, а потеря масла часто диагностируется инженерами-тестировщиками во время первого визита в возрасте трех лет. Еще одним минусом Sportage являются рулевые сочленения, которые имеют более высокие показатели отказа для второго ТО. В том же возрасте проблемы с передним освещением становятся более распространенными, с средней частотой.**

Тенденции поломок

ADAC дает надежности Киа "хорошую" оценку с первого года регистрации в 2017 году. Ранние модели Sportage IV находятся посередине статистики поломок ADAC. Единственной заметной точкой поломок, упомянутой клубом, является стартерный аккумулятор в автомобилях, зарегистрированных в 2016 и 2022 годах.**

Двигатели

  • Бензин (четырехцилиндровый, передний и полный привод): 97 кВт/132 л.с. и 130 кВт/177 л.с.
  • Дизель (четырехцилиндровый, передний и полный привод): 85 кВт/115 л.с. до 136 кВт/185 л.с.**

Ожидаемая остаточная стоимость у дилера по данным German Automobile Trust (DAT) со статистически ожидаемыми километрами - три примера цены

  • Kia Sportage 1.6 GDI Attract 2WD (6/2017); 97 кВт/132 л.с. (четырехцилиндровый); 99 000 километров; 9 729 евро
  • Kia Sportage 2.0 CRDi Mild Hybrid Spirit 4WD (6/2019); 136 кВт/186 л.с. (четырехцилиндровый); 90 000 километров; 18 618 евро
  • Kia Sportage 1.6 T-GDI Platinum Edition 4WD (6/2020); 130 кВт/177 л.с. (четырехцилиндровый); 61 000 километров; 24 266 евро**

Текст упоминает, что покупатели newer Kia Sportage могут воспользоваться расширенной гарантией. Это, скорее всего, связано с решением, принятым Комиссией, которое гласит: "Комиссия предоставит расширенную гарантию для определенных моделей автомобилей для решения конкретных проблем."

Кроме того, проблема утечки масла в Kia Sportage, особенно во время первого технического осмотра, является повторяющейся проблемой. Это подчеркивает необходимость того, чтобы Комиссия внимательно следила за процессом производства автомобиля и вносила необходимые изменения для решения этой проблемы, такие как улучшение качества материалов уплотнений масла, используемых в производстве.

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