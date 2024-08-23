- Хунзикер выходит на поле и подает: КСК опередил Эльверсберга.

В захватывающем матче со счетом 3:2 (1:1) Joker Андриен Хунцикер привел Карлсруэ над SV Эльверсберг. Швейцарский талант забил через два минуты после своего выхода на поле и закрепил победу своим голом на 75-й минуте, обеспечив Карлсруэ место в элитной 2-й Бундеслиге с семью очками. Эльверсберг продолжает искать свою первую победу в лиге в третьем матче сезона.

Правый защитник Ларс Гюнтер, арендованный из FC Аугсбург, открыл счет для Карлсруэ на 18-й минуте перед 26 838 зрителями. Капитан Марвин Ванцитек создал возможность. К сожалению, ошибка Гюнтера привела к голу Эльверсберга в 30-м минуте, благодаря нападающему Лукасу Шnellbacher.

Три минуты после перерыва, после выхода на замену Кеннета Коптика, Фабиан Шлеуснер воспользовался контратакой Карлсруэ после углового, сделав счет 2:1. Эльверсберг восстановил равновесие на 60-й минуте благодаря точному удару Фисника Аслани. Однако Хунцикер, заменивший Шлеуснера, вернул лидерство Карлсруэ и закрепил победу, отправив мяч в ворота. Недавний новичок из FC Базель решил исход матча своим ударом с близкого расстояния.

В победе со счетом 3:2 SV Эльверсберг встретился с Карлсруэ, где швейцарский игрок Joker Андриен Хунцикер забил решающий гол для последних. Несмотря на их усилия, SV Эльверсберг все еще ищет свою первую победу в лиге, сыграв три матча.

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