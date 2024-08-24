- Хунзикер готов подписаться.

Бурная сцена продолжается в Karlsruher SC, возможны трансферы

Бурная обстановка остается главным событием в Karlsruher SC, и возможно, произойдут изменения до конца этого трансферного периода. Андриен Хунцикер забил свой первый гол в официальном матче за команду второй бундеслиги из Бадена в победном матче со счетом 3:2 против SV Elversberg, надеясь на большее игровое время в ближайшем будущем. В то же время Фабиан Шлеусенер, также забивший против саарландцев в пятницу, остается кандидатом на трансфер.

Хунцикер, все еще запасной вариант

После того, как Хунцикер забил победный гол, он сказал Германскому пресс-агентству, что это было "действительно приятно". Вратарь на правах аренды из FC Basel вышел на поле в третий раз в третьем матче этого сезона. "Всегда приятно, когда выходишь на замену и можешь сделать существенный вклад", - сказал 21-летний Хунцикер. Он выразил удовлетворение тем, что доказал, что готов к большему.

Шлеусенер, возможный уход

Забив промежуточный гол на 2:1, Шлеусенер намекнул на возможность ухода из Karlsruher SC этим летом. Когда его спросили, не было ли это прощальным голом, 32-летний Шлеусенер ответил: "Это был скорее гол 'Я комфортно здесь'".

По крайней мере, один нападающий в планах

"Просто глядя в сторону было нормально", - продолжил Шлеусенер. "В определенный момент карьеры естественно задумываться о будущем. Но я очень комфортно себя чувствую здесь, и моя преданность видна в моей повседневной работе. Я демонстрирую это и на поле".

Независимо от планов Шлеусенера, Karlsruher SC планирует приобрести еще одного форварда

Если Шлеусенер уйдет, Karlsruher SC готов к изменениям. "Если что-то произойдет с Шлеусенером, мы будем готовы соответствующим образом отреагировать", - сказал спортивный директор Себастьян Фрайс после впечатляющего старта сезона Karlsruher.

(Примечание: Если какие-либо термины или фразы кажутся неясными, пожалуйста, сообщите мне, и я постараюсь прояснить их.)

Вклад Хунцикера против SV Elversberg

Андриен Хунцикер продолжил свою впечатляющую форму даже против SV Elversberg, забив решающий гол в матче второй бундеслиги из Бадена.

Возможное влияние трансфера на командную динамику

Возможный уход Фабиана Шлеусенера может означать существенные изменения в командной динамике в Karlsruher SC в зависимости от результатов потенциальных трансферов до конца трансферного периода.

Читайте также: