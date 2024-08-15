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Хунтебрюке: железнодорожная линия может быть свободна на следующей неделе

На этот раз быстрее: Ремонтные работы на временном мосту через Хунте в Эльсфлете планируется провести в ближайшие дни. Тогда составы, направляющиеся в Норденхэм, смогут снова курсировать.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Подъезд к Элсфлету может быть открыт для движения в ближайшие дни.
Подъезд к Элсфлету может быть открыт для движения в ближайшие дни.

- Хунтебрюке: железнодорожная линия может быть свободна на следующей неделе

Железнодорожная линия из Бремена в Норденхэм, закрытая из-за повреждения моста через Хунте, может быть открыта для движения уже на следующей неделе. Замену секции моста планируется установить уже в эту пятницу, объявил министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лизе (СДПГ). "Линия в Норденхэм будет открыта для движения в ранние часы субботы, 24 августа", - сказал министр.

Рабочая группа согласовала план мероприятий по улучшению безопасности на мосту через Хунте, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. В частности, планируется улучшить обозначение уровня воды. Олаф Лизе поблагодарил Deutsche Bahn за быстрое завершение работ, что стало возможным благодаря тесному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.

Неправильная оценка высоты прохода

23 июля сухогруз столкнулся с железнодорожным мостом. Дом судна был почти полностью разрушен, а конструкция и контактная сеть повреждены. Preliminary investigations suggest that the ship's captain underestimated the clearance height, and he is being investigated for endangering rail and shipping traffic.

Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение через мост было приостановлено. Закрытие имеет значительные экономические последствия для региона, так как порты на левом берегу Везера зависят от этого сообщения. Грузы больше не могут перевозиться по железной дороге. Пассажирам железной дороги приходится переключаться на альтернативные средства transporte.

Новая постройка до 2030 года

Это был второй случай в этом году, когда судно столкнулось с мостом и причинило ущерб. В первом случае в феврале конструкция была так сильно повреждена, что пришлось построить временный мост. И в этом случае, как и в первом, капитан судна, по-видимому, недооценил высоту прохода.

Временный мост, который также был поврежден, работает с конца апреля. Если возможно, новый мост для временного моста будет построен до 2030 года.

В свете недавних инцидентов с сухогрузами и мостом через Хунте растет акцент на повышении безопасности транспорта. Министр экономики Олаф Лизе заявил, что улучшение обозначения высоты прохода для уровней воды является частью предложенных мер безопасности для моста.

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